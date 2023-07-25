Депутаты Госдумы проголосовали за повышение призывного возраста

Призывной возраст в России уже с 1 января 2024 года составить от 18 до 30 лет. Соответствующие поправки приняла Госдама в окончательном чтении по предложению Комитета Госдумы по обороне. Депутаты решили отказаться от переходного периода, во время которого верхняя планка бы росла на год с 2024 года, чтобы к 2026-му достигнуть 30 лет. Этот шаг депутат Картаполов объяснил тем, что в стране «демографическая ситуация серьезная».

Еще накануне предполагалось, что верхняя планка призывного возраста в России будет расти на год с 2024 года, чтобы к 2026-му достигнуть 30 лет. Однако за сутки депутаты изменили свое мнение.

«Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — такой комментарий «Интерфаксу» дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Еще ранее, в марте, когда законопроект был только внесен в Госдуму, призывной возраст предполагалось увеличивать поэтапно: нижнюю планку — с 18 до 21 года, верхнюю — с 27 до 30 лет.

С таким предложением выступал министр обороны Сергей Шойгу, свое требование он объяснял «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». Идею поддержал президент России Владимир Путин.

«Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он окончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет», — пояснял Картаполов в разговоре с «Ведомостями».

Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста было решено не повышать. «К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством. И не отреагировать на эти вещи мы не могли», — заверил Андрей Картаполов.

Поправки о повышении призывного возраста будут рассмотрены Госдумой сразу в двух чтениях сегодня. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности сенаторов поддержать документ.

«Нет причин для излишней резонансности этого закона, — считает она. — Срок службы в армии не меняется. Как служили год – так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет. Главное в этом проекте закона, то, что расширяется временной лаг, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой долг и отслужить в армии. Это дает больше возможностей, в тех случаях, когда есть необходимость, исходя из обстоятельств, пройти службу в армии».

Ранее главы двух комитетов Совета Федерации выступали против сохранения нижней границы призывного возраста. Соответствующие заявления председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас опубликовали в своих Telegram-каналах. Бондарев считал, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет. Он предлагал предусмотреть возможность поступления на службу в 18 лет по собственному желанию граждан.