Пропавшую мать помощницы сенатора нашли под Тверью. Ее уговорили спрятаться мошенники

Пропавшую мать помощницы российского сенатора нашли живой в Тверской области. Следователи сообщают, что женщину обманули мошенники – они уговорили ее выйти из дома, после чего «лишили возможности общаться с родственниками». Злоумышленники, по предварительным данным, выманили у нее деньги и требовали выкуп.

Сотрудники уголовного розыска нашли похищенную 77-летнюю мать помощницы члена Совфеда Андрея Шевченко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главка Москвы Юлию Иванову, Татьяну Адабаш обнаружили живой в Тверской области.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины», — заявила Иванова. Жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает, добавила она.

Представитель полиции добавила, что скоро Адабаш доставят к следователю для установления всех обстоятельств совершенного против нее преступления.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества).

РИА Новости 20 апреля сообщило, что в Москве пропала пожилая мать Елены Силкиной, помощницы одного из российских сенаторов — представителя заксобрания Оренбургской области Андрея Шевченко.

Следствие утверждает, что неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину выйти из дома, а затем похитили и стали требовать выкуп.

«В рамках уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств», — добавила Иванова.

Telegram-канал Baza сообщил, что мошенники потребовали от Адабаш выкуп в размере 2 млн руб.

По данным источника канала, женщина пропала 18 апреля. Днем ее дочери стали поступать сообщения в мессенджере с пятнадцати разных номеров. Когда девушка перезвонило по одному из них, неизвестный сообщил, что похитил ее мать.

Дочь попыталась связаться с матерью, но ее телефон оказался вне зоны действия сети. Тогда помощница сенатора отправила к матери своего мужа, но родственницы дома не было.

Полиция установила, что в последний раз пенсионерку видели на Ленинградском вокзале. Однако никаких билетов на имя женщины куплено не было.

В конце ноября 2022 года в Санкт-Петербурге неизвестные похитили двоих граждан Китая ради получения выкупа, сообщал канал РЕН ТВ.

Злоумышленники представились китайцам следователями МВД. После этого псевдоправоохранители предложили проехать иностранцам в «отдел внутренних дел».

Ничего не подозревавшие китайские граждане согласились, и их увезли в заброшенный ресторан. Там преступники, вооруженные ножом и пистолетом, стали требовать с них некий долг: якобы приятель китайцев задолжал злоумышленникам крупную сумму.

В результате к утру мать одного похищенного перевела сыну 900 тыс. юаней. После того, как иностранец перечислил более 7 млн рублей своим похитителям, злоумышленники вывезли мужчин с места преступления и оставили их неподалеку от аэропорта. Преступников поймать по горячим следам, судя по отсутствию публикаций в СМИ, так и не удалось.