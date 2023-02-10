Инфоцыгане шумною толпою…

Замечено, что в годы кризиса активизируются всякие мошенники. Нет, я не про строителей финансовых пирамид, трейдеров на крипторынке и т.д., хотя и про них тоже пойдет речь. Я про тех, кто наживается на вечном стремлении человека к саморазвитию, к повышению профессиональных качеств, поиску новой работы, созданию собственного дела и прочему. Казалось бы, есть всем известный источник профессиональных знаний – книги: бери и читай, учись, делай выводы. Нужно больше – есть курсы известных учебных заведений, сам там преподавал. Могу сказать, отбор преподавателей там сверхжесткий – малейшее подозрение, сомнение кого-нибудь из аудитории в ваших профессиональных качествах, даже ничем не обоснованное, – и вас заменят без объяснения причин. Причем отбор слушателей никак не контролируется – берут любого, кто заплатит деньги.

Мне попадались и хамы, и просто всякая шпана, разбогатевшая на пивных ларьках и решившая поучиться в солидной бизнес-школе. Ну и стиль поведения, манеры соответствующие, сами понимаете.

Я преподавал и управление проектами, поскольку сам несколько лет руководил подобной деятельностью в известной международной организации. Преподавал и корпоративные финансы, так как работал финансовым директором в одной российской компании. Преподавал и сейчас преподаю на курсах, связанных с рынком ценных бумаг, так как работаю на нем уже более 30 лет и в качестве инвестора, и в качестве трейдера. Иными словами, я преподаю те дисциплины, в которых считаю себя (как и многие из моих бывших учеников) достаточно компетентным и имею практический опыт работы. Да и потом, это курсы, которые входят в учебные планы российских и зарубежных вузов, они формируют вполне осязаемые компетенции, востребованные на рынке.

Как любой специалист, я постоянно повышаю свой профессиональный уровень на курсах в дружественных вузах, в Банке России и даже в интернете. Вот тут-то и попадаются самые интересные персонажи.

Очень молодые люди, не пережившие ни одного финансового кризиса, научившись торговать на растущем рынке, начинают досаждать своими навязчивыми предложениями типа: «Как я сделал 375% на одной сделке», «Почему вы не хотите, чтобы ваши деньги работали???», «Просто повторяй за мной мои сделки, и ты станешь миллионером», «Я дам тебе сигналы для входа в сделку и выхода из нее – больше тебе ничего не надо знать». Мне-то, может, и не надо, а вот такому коучу надо еще очень много узнать, прежде чем учить людей. Да и честно говоря, меня такой стиль обращения коробит – не привык я к такому обращению и прекрасно вижу, кто стоит за такими обращениями.

Наиболее продвинутые из инфоцыган в области инвестиций уже овладели современными методами маркетологов. Один из них пишет мне: «Владимир, у вас есть 24 часа для покупки моего курса по волнам Эллиота по сниженной цене – 649 долларов». Без скидки курс стоит 999 долларов. А знаете, что представляет собой данный курс? Десяток страниц в pdf-формате с разметкой волн и примерами его удачных (в прошлом) сделок. Т.е. нет никакого живого общения с преподавателем, ответов на вопросы, каких-то практических занятий, самостоятельных работ. Конечно, нет, ведь для этого надо иметь опыт работы преподавателем хотя бы несколько лет.

Зато есть восторженные отзывы учеников этого инфоцыгана, якобы уже заработавших сотни тысяч долларов после его курсов. Почему в долларах – да просто многие их них из бывших братских республик, просто одни дачи строят, так как умеют держать в руках молоток, мужики-то деревенские (на этом все знания о домостроении у них заканчиваются), другие ремонты делают (вроде как умеют клеить обои), а наиболее продвинутые идут в инфоцыгане, продавая свои скудные знания за тысячи долларов.

Мне часто хочется спросить таких ребят: если ты успешный трейдер и приводишь в пример свои супердоходные сделки, зачем ты занимаешься еще и этим? Неужели тебе мало того, что ты зарабатываешь на финансовом рынке?

Другой деятель, часто выкладывающий в YouTube свои прогнозы, овладевший модным сейчас методом побарного анализа, во-первых, говорит так, что его без переводчика не понять, какая-то каша во рту, логика отсутствует напрочь. Во-вторых, абсолютно не владеет методами классического технического анализа, без которого, честно говоря, на рынке делать нечего и сам в этом признается. А вот за учебу берет 150 тысяч, и у него, по его словам, почти всегда аншлаг.

Ну и конечно, стоит упомянуть звезду побарного анализа, который создал плеяду своих учеников и сам уже выступает изредка и то лишь в качестве «верховного жреца», которому поклоняются десятки восторженных и оболваненных учеников. У него курс стоит около 500 тысяч.

Другой «финансовый гуру» берет такую же сумму только за то, что он якобы 20 лет работает на рынке. На каком, Рогожском или Даниловском? На фондовом рынке мы знали всех активных участников, если не в лицо, то по телефону уж точно. И если ты 20 лет работаешь, то какова твоя success story? И почему ты набираешь учеников, имея такой опыт? Все потерял? Или уже не можешь работать на рынке, где торговые алгоритмы крупных игроков манипулируют ценами?

Всех инфоцыган объединяют общие черты. Они умеют выявлять популярные тренды: ценные бумаги, инвестиции, личностный рост, продажи, программирование, реклама в социальных сетях и т.д. Это именно они запускают свои YouTube-каналы и Telegram-каналы с бесплатной затравкой своего курса. Они также пиарят каналы друг друга и зарабатывают даже на этом. Они умеют преподнести для вас свой курс, тренинг, мастер-класс как жизненно необходимый. При этом умный инфоцыган не заломит цены в полмиллиона, он понимает, что человек скорее отдаст 5-10 тысяч, чем 500, неизвестно кому и неизвестно за что.

Мошенники легко продадут вам решение ваших проблем. Не хватает денег? Ставки по депозитам слишком низкие и вас не устраивают? Выход есть – фондовый рынок. И они не откроют вам факты – 90% начинающих трейдеров сливаю свой депозит, потому что им это не важно.

Многие из них обладают личным обаянием и умением красиво, убедительно доносить до слушателей важность своего курса. Так что будем осторожны с харизматическими личностями.

Кто обычно составляет целевую аудиторию инфоцыган? Это люди, потерявшие работу или желающие ее сменить, домашние хозяйки, уставшие от семейного быта и желающие найти свое призвание, молодые люди, студенты, нуждающиеся в заработке, бывшие предприниматели, потерявшие бизнес, а также пенсионеры, которым трудно выживать на пенсию. Во многом – это люди в уязвимом состоянии духа, наивные, не имеющие достаточного жизненного опыта. Именно они легко становились жертвами настоящих цыганок-гадалок у вокзалов, покупали бесполезные лекарства и ненужные бытовые предметы ради возможности выиграть крупную сумму.

Что продают инфоцыгане? На первом месте – финансы: как заработать на криптовалютах, акциях, бинарных опционах (я сам преподаю опционы, но в торговлю – ни ногой!). Далее – фитнес, как накачать мышцы или похудеть за короткий срок.

На третьем месте – всякие эзотерические науки: это и приворот, предсказание будущего, астрология, нумерология, особенно в приложении к бизнесу. Именно тут подвизались так называемые бизнес-маги.

Далее – отношения между полами: как понравиться девушке, молодому человеку, закрепить отношения или, наоборот, разорвать их. Также популярны курсы по психологии, решению личностных проблем, проблем в коллективе, семье, с начальством, развитие личностного роста.

Я отметил для себя, что эзотерику и психологию в основном пытаются «преподавать» дамы бальзаковского возраста, увешанные полудрагоценными камнями и в перстнях с такими же булыжниками на всю фалангу. Утверждают, что эти камни «заряжены», обладают магической силой, нередко приторговывают такими вот булыжниками по цене бриллиантов.

В этой славной когорте эзотериков появилось новое течение – обучение практикам бессмертия, бесконтактных боев на энергетическом уровне и таких же любовных актов. Иногда задаешься вопросом – кто более безумен: тренеры и коучи или чудаки, приходящие их послушать за немалые деньги.

И если вы все же отважились посетить подобные тренинги или мастер-классы (а вообще кто их признал мастером?), задумайтесь о следующем. Будет ли у вас официальный договор? Если нет, деньги ни один суд не сможет вернуть – вы сами их отдали. Есть ли лицензия на образовательную деятельность у данного «гуру», выдает ли он вам диплом или сертификат по окончании учебы? Прочтите внимательно программу курса, насколько она логична, есть ли обратная связь, задания на дом и прочее.

И после всего еще раз спросите себя: чем «гуру» умнее вас? Разве вы сами не можете наладить отношения с любимым человеком, в коллективе? Разве после короткого курса или мастер-класса вы сможете также успешно работать на финансовом рынке, ведь большинство на это тратит годы?

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