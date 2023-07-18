Концерты, лекции и спортивные занятия: что ждет гостей Московского урбанфорума

С 1 августа по 10 сентября в столице развернется самое масштабное мероприятие второй половины лета – Московский урбанистический форум. В этом году его события будут проходить сразу на четырех городских площадках: в «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином дворе. Программа форума рассчитана в первую очередь на жителей и гостей столицы и будет интересна людям всех возрастов. Организаторы рассказали, что подготовили для посетителей фестиваля.

«Зарядье»

В парке «Зарядье» с 4 августа по 10 сентября пройдет фестиваль Moscow Urban Fest, который объединит несколько сотен культурных, образовательных и спортивных событий.

В рамках образовательной программы запланированы лекции, дискуссии и мастер-классы по темам «Эмоции, пространство, городские сообщества», «Здоровье и экология», «Технологии и бизнес», «Культура и наследие», «Образование и медиа».

close 100% Парящий мост в парке «Зарядье» в Москве Наталья Селиверстова/РИА Новости

Любителям спорта предложат принять участие в экскурсионном забеге вокруг парка, организованном фондом «Больше, чем можешь». На парящем мосту и под «стеклянной корой» зала «Зарядье» будут проходить утренние тренировки по йоге и фитнесу. Занятия для всех желающих проведут также известные российские спортсмены и спортивные блогеры.

Культурная программа Moscow Urban Fest включает выступления популярных российских артистов, театральные представления и кинопоказы. А в рамках организованной Департаментом культуры города Москвы «Ночи кино» состоится киноконцерт, к 90-летию со дня рождения режиссера Марка Захарова «Необыкновенное чудо».

В «Северном тоннеле» разместятся лаундж-зона и фотовыставка об уличной культуре, пройдут мастер-классы по диджеингу и брейк-дансу. Кроме того, посетители фестиваля смогут принять участие в танцевальных тренировках от участников и хореографов популярных телевизионных проектов, разнообразных творческих мастер-классах или проверить свои знания в интеллектуальных командных играх от проекта «Квиз, плиз!». А маленьких посетителей Moscow Urban Fest ждут детские образовательные мастер-классы. Всего в рамках фестиваля состоится более 70 мероприятий для детей и подростков.

Центральный выставочный зал «Манеж»

Такой же яркой и насыщенной будет фестивальная программа и в других локациях Мосурбанфорума. Посетителям «Манежа» расскажут о самых крупных транспортных проектах последних десяти лет, в том числе, о Московских центральных диаметрах, Московском центральном кольце, Большой кольцевой линии метро, недавно запущенном регулярном электрическом речном транспорте и самом современном подвижном составе – поездах «Москва» и «Иволга». Осмотреть их можно будет в стилизованном депо перед входом в «Манеж».

close 100% Здание Центрального выставочного зала «Манеж» на Манежной площади в Москве Виталий Белоусов/РИА Новости

Экспозиция в «Манеже» рассчитана и на взрослых, и на детей. Для ребят будут работать семейный досуговый центр, большой фудкорт, анимация и зона для фотографирования. Гости выставки смогут прокатиться на прототипах новых вагонов метро, попробовать себя в качестве машиниста состава подземного поезда, а также увидеть самую большую голограмму и побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5.

Гостиный двор

В Гостином дворе представят достижения в сфере здоровья. Его посетители совершат настоящее путешествие во времени и увидят, как прошлое в образе Гиппократа встречается с будущим в виде искусственного интеллекта. А еще станут участниками необычного проекционного шоу, главной частью которого является человек, и попробуют себя в роли настоящих врачей, проводящих манипуляции с помощью современного медицинского оборудования.

close 100% Торгово-выставочный комплекс «Гостиный двор» на улице Ильинка в Москве Владимир Баранов/РИА Новости

На одной из площадок Гостиного двора разместится симулятор старости, он даст возможность почувствовать себя пожилым человеком. При этом посетителям расскажут, как сохранить достойное качество жизни и социальную активность в любом возрасте. Кроме того, гостей ждут Музей вредных привычек, капсула профессий и офис управления карьерой. Также на площадке пройдут лекции от топовых спикеров и открытые концерты, а детям понравится необычное игровое пространство с интерактивными проекциями.

В рамках Московского урбанфорума в Гостином дворе состоится конгресс Urban Health, спикеры которого расскажут, как здоровая городская среда продлевает жизнь москвичей, меняя ее качество, и какие интересные проекты в этом направлении запланированы и уже реализованы. В числе экспертов будут представители власти, врачи, предприниматели, архитекторы и сами москвичи.

«Лужники»

Олимпийский комплекс «Лужники» на время Московского урбанистического форума превратится в пространство спорта и культуры под открытым небом – настоящий «город в городе». Здесь можно будет покататься на сапах, заняться картингом, вейкбордингом, йогой в гамаках, а также серфингом с помощью высокотехнологичного объекта «Волна», который позволяет тренироваться в городских условиях как новичкам, так и профессионалам.

close 100% Олимпийский комплекс «Лужники» Дмитрий Серебряков/ТАСС

Кроме того, все желающие смогут посетить локальные маркеты, модные показы и площадку для молодоженов. А также принять участие в чемпионате по рыбной ловле, погулять по декорациям киногорода киноконцерна «Мосфильм» и даже почувствовать себя героями новых версий легендарных фильмов о Москве. Гостей ждут две зоны настольных игр, гастрофестиваль, концерты звезд и уличных музыкантов и необычный цирковой дивертисмент «Улочки Московские». Номера в нем будут переплетаться с известными песнями и отражать жизнь москвичей самых разных профессий и в разные эпохи.

В «Лужниках» также представят технологии, которые делают город удобнее и современнее. В футуристическом павильоне «Куб» покажут уникальную аудиовизуальная экспозицию и шоу «Почувствуй свой город» – о развитии Москвы за последние 12 лет. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» посетители познакомятся с цифровым двойником Москвы, совершат виртуальную прогулку по городу и узнают, как современные технологии применяются в культуре, городском хозяйстве, образовании и других сферах. А в интерактивном тоннеле можно будет увидеть световые решения, которые используются в оформлении городских пространств. Отдельные локации будут посвящены благоустройству парков и набережных и строительству новых станций метрополитена.