«Бандитский налёт, провокация в тылу». Что ответил Кадыров на миграционные рейды под Москвой

В Котельниках продолжаются миграционные рейды: у приезжих проверяют документы, несколько раз силовики врывались в молельные помещения мусульман. После майского обращения местных жителей о наплыве мигрантов уже почти 150 человек подлежат выдворению из России. Как утверждают представители общин, проверки проводились в грубой форме и прямо во время проведения намаза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Рейд в Котельниках

7 июля сотрудники ОМОН ворвались в мусульманский центр, расположенный по адресу: Дзержинское шоссе, д. 5/3, прямо во время пятничной молитвы. Члены мусульманской общины совершали намаз и приезд силовиков стал для них полной неожиданностью. В своем видеообращении представители общины заявили, что силовики вели себя грубо, как будто приехали задерживать «особо опасных преступников», и не дали верующим завершить молитву.

Видеокадры с ворвавшимися в здание сотрудниками ОМОН стали активно распространяться в Сети и вызвали широкий резонанс.

Представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от «вопиющих» действий силовых структур, чьи действия приносят существенный ущерб «межнациональному и межрелигиозному миру».

Рейд в Дзержинском

14 июля силовики пришли в мечеть в Дзержинском, чтобы проверить документы. Они вошли в помещение в обуви, что вызвало недовольство молящихся. Один из мусульман попытался дотронуться до сотрудника МВД, но его резко оттолкнули.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в свою очередь заявил, что сотрудники ОМОН, как и других подразделений Росгвардии, «не имеют никакого отношения» к рейду.

«Росгвардия к этим мероприятиям не привлекалась», — говорится в его посте в Telegram.

«Провокация в тылу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал проведенный в молельном помещении рейд «провокацией» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться этой проблемой.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира», — написал Кадыров в Telegram.

Делимханов «уже пообщался» с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым по поводу произошедшего в Котельниках и Дзержинском.

«Подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний — скорее напоминают бандитский налёт и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — добавил в своем обращении Кадыров.

Майские рейды

В мае жители Котельников записали видеообращение в адрес Владимира Путина с просьбой решить проблемы, спровоцированные наплывом мигрантов из Центральной Азии. После коллективной жалобы в городе начался двухнедельный рейд.

По результатам проверок в полицию в общей сложности доставили 1 455 человек. По фактам нарушений мигрантами общественного порядка 148 человек подлежат выдворению из страны.