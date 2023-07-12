Экс-глава Федерации карате Украины признался в убийстве сотрудника мэрии Краснодара

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого признал свою вину. По словам источников СМИ, экс-глава Федерации карате Украины Денисенко организовал убийство Ржицкого по заданию украинских спецслужб. Денисенко задержали накануне. Он собирался бежать в Турцию, а оттуда в Швейцарию. Следователи пока не назвали мотив преступления. На Украине Ржицкого обвиняли в командовании запуском ракет по позициям ВСУ, когда тот был капитаном подлодки «Краснодар». Расследование продолжается. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Признал вину

Бывший глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко признался в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом написали в Telegram-канале Shot со ссылкой на сообщение источника.

По словам собеседника канала, заслуженный тренер и мастер спорта по карате Денисенко действовал по заданию украинских спецслужб. Покушение украинец готовил с декабря 2022 года. Как рассказал источник, экс-глава украинской Федерации карате планировал через два дня после совершения убийства выехать в Сочи, оттуда в Турцию, затем в Швейцарию.

Признание вины со стороны Денисенко также подтвердил источник газеты «Известия». Собеседник издания добавил, что после совершения преступления подозреваемый снял квартиру в Туапсе, чтобы отсидеться перед побегом из страны. Билеты в Стамбул уже были у него на руках. Оттуда в Швейцарию он должен был лететь вместе со своей гражданской женой. Она проходит по делу свидетелем.

Убийство и задержание

Следователи задержали 64-летнего Денисенко накануне в Туапсе Краснодарского края — промежуточной точке побега. По информации Shot, в настоящее время его этапировали в Краснодар.

При задержании 11 июля следователи обнаружили пистолет с глушителем. Именно из этого огнестрельного оружия, по предварительным данным, был убит Ржицкий.

Об убийстве 42-летнего замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара стало известно 10 июля. Его тело обнаружили с четырьмя огнестрельными ранениями вблизи улицы Береговой у стадиона «Олимп» в Краснодаре. По данным следствия, тот занимался утренней пробежкой в момент убийства (около 8 утра по местному времени).

На Денисенко удалось выйти при помощи записей с камер видеонаблюдения в городском транспорте. По факту убийства возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Мотив преступления следователи пока не назвали.

Украинский след

В том числе проверяют версию о причастности украинской стороны к убийству Ржицкого. Украинские СМИ обвиняли погибшего в командовании запуском ракет «Калибр» по позициям ВСУ в Виннице 14 июля 2022 года. Накануне глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к этому убийству.

Ржицкий служил капитаном 2-го ранга на Черноморском флоте. До работы в мэрии Краснодара он командовал подлодкой Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Отец погибшего заявил Telegram-каналу Baza, что Ржицкий не принимал участие в специальной военной операции на Украине. Из Вооруженных сил России он уволился в августе 2022 года. Через несколько месяцев устроился на работу в мобилизационный отдел администрации Краснодара.