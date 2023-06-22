Скрывался пять лет с поддельным албанским паспортом. На Северном Кипре задержали российского банкира

На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский». В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Прайм Эдвайс» они создали преступную группу и похитили из общих средств банка 2,7 млрд руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россиянин в деревне Трикомо

В деревне Трикомо на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; признает только Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на сообщение местной полиции.

Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году. Впервые в ТРСК Митрушин появился в 2015 году, в 2018-м — покинул территорию частично признанной страны, а затем снова в том же году вернулся туда через пропускной пункт Пергамос по поддельному паспорту гражданина Албании. С тех пор в течение пяти лет он находился в республике, получил там вид на жительство и купил недвижимость.

В ходе обыска в доме россиянина в Трикомо правоохранители обнаружили £150 тыс. и $120 тыс., два компьютера, пять мобильных телефонов и USB-накопители. В настоящее время Митрушин находится в отделении полиции. Суд над экс-банкиром пройдет 23 июня. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина.

Фигуранты дела

В России Митрушин проходил по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 9 июля 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест сроком на два месяца после задержания или передачи России. Мужчину тогда объявили в федеральный и международный розыск. Объем хищения суд оценил на уровне 2,7 млрд руб. По версии следствия, деньги похитили из общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации.

Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев. По версии следствия, они вместе с Митрушиным создали группу для хищений имущества банка. К участию в хищении они привлекли на тот момент председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году Карпова приговорили по этому делу к трем годам колонии.

В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года отправили бывшего главу банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина.

Три санации, отзыв лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года. На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент отзыва права на осуществление деятельности структура занимала 108-е место в банковской системе России (всего на сегодняшний день в стране 326 действующих банков).

Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский». Банк «Советский» проходил санацию три раза. До первой санации в 2015 году основным владельцем «Советского» являлся отец Станислава Митрушина — Владимир. До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб.

Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия, потом перешел на работу с розничным бизнесом и для привлечения клиентов-физлиц даже проводил рекламную кампанию с участием французского актера Жерара Депардье.