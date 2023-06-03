Почти 300 человек погибли, 900 ранены. Что известно о столкновении поездов в Баласоре

Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии. По предварительным данным, причиной аварии с участием трех поездов стал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского экспресса. По последним данным, погибли не менее 288 человек, еще около 900 пострадали. Генконсульство России в Калькутте выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Число погибших в результате столкновения железнодорожных составов на востоке Индии увеличилось до 288, еще 900 человек пострадали, передает в субботу, 3 июня, агентство AFP.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша — по свидетельствам очевидцев, между 18:50 и 19:10 (16:20 и 16:40 мск) 2 июня.

Что могло произойти

Рассматриваются несколько версий ЧП. По одной из них, вагоны пассажирского поезда Бангалор — Калькутта сошли с рельсов, а затем в них врезался встречный «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи. В аварию также попал товарный состав.

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«Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию», — рассказал исполнительный директор компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма в эфире телеканала NDTV.

По первым данным расследования, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях.

В результате многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. Между двумя инцидентами прошли считаные минуты.

Шарма заявил, что «Индийские железные дороги» расследуют все обстоятельства и причины произошедшего на фоне вопросов о возможном сбое в работе систем безопасности.

Спасательная операция и реакция властей

В свою очередь, министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав сообщил, что «будет проведено подробное расследование происшествия на высоком уровне». По его словам, на данный момент все внимание сосредоточено на аварийно-спасательных работах, которые продолжались всю минувшую ночь.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах. Все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий катастрофы.

Медицинские учреждения в Баласоре и его окрестностях предупреждены, что должны быть готовы принять пострадавших, пишет агентство ANI.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал в субботу чрезвычайную встречу на высоком уровне с участием должностных лиц министерства железных дорог, на которой обсудит спасение и лечение пострадавших. Ожидается, что Моди отправится в штат Одиша и посетит место катастрофы, а затем больницу, где находятся пострадавшие.

Генконсульство России в Калькутте выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Обращения от пострадавших россиян пока не поступали.

Посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов выразил соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает ТАСС.

Телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Индии Нарендре Моди направил и президент России Владимир Путин.