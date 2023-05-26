«Перед взрывами слышали звук, похожий на летящий БПЛА». Что известно о взрывах в Краснодаре

Рано утром в центре Краснодара произошел взрыв. Предварительно никто не пострадал, повреждено офисное здание, в жилом доме выбило окна. Telegram-каналы Baza и Shot сообщали, что город оказался под ударом БПЛА, сработала система противовоздушной обороны. Также опубликованы кадры, предположительно, летящего в здание беспилотника, последующего взрыва и обломков БПЛА. Жители также слышали два взрыва.

В Краснодаре в 4:17 мск произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщил краевой оперативный штаб. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения на двух зданиях. Позже мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что приехал на место инцидента, уточнив, что повреждено офисное здание, в жилом доме выбиты окна.

Тем временем Telegram-каналы Shot и Baza опубликовали видео последствий взрыва и комментарии жителей города. По их данным со ссылкой на очевидцев, город атаковали два беспилотника, сработала ПВО. Один из БПЛА был сбит.

Также Shot со ссылкой на жительницу города сообщил, что среди ночи прогремел взрыв в районе улицы Гаражной, «через минут десять — еще один мощный прилет». Женщина также рассказала, что рядом с местом падения БПЛА были обнаружены некие «кассеты с шариками и иголочками». На месте работают экстренные службы. «Предположительно, БПЛА метил в вышку сотовой связи на Морской улице», — отмечает Shot.

Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей также сообщил о двух взрывах. «Очевидцы сообщают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий БПЛА», — пишет Baza.

Между тем в своем канале губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, отметив, что «в социальных сетях распространяется много разной информации и видео». Кроме того, Муниципальный центр управления Краснодара опроверг информацию об эвакуации людей на улице Морской: «Эта информация не соответствует действительности».

Позднее краевой оперштаб и УМВД прокомментировали ситуацию на другой улице, в получасе езды от Морской: «Появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по ул. Героя Яцкова. Это ложная информация».

Власти города и края пока не сообщали о причинах взрывов. Мэр Наумов сообщил, что причины случившегося выясняются: «Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь».

Позднее Shot выложил видео, на котором, предположительно, один из беспилотников летит в сторону дома и взрывается, а второй — взрывается еще в небе.