«Поставлю в рамочку и на стену повешу»: Пугачева вступилась за Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ

Гособвинитель запросил наказание в виде штрафа в 260 тыс. рублей по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации армии России. Бывший чиновник удивился такой просьбе к суду и назвал ее «вегетарианской». При этом призвал не спешить с выводами, так как приговор еще не объявлен. На этом заседании адвокат призвал приобщить к делу характеристики со стороны певицы Аллы Пугачевой и других знаменитостей.

Сторона обвинения по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС России запросила штраф в размере 280 тыс. рублей, но сделала снисхождение, пишет РИА Новости из зала Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

«Признать Евгения Вадимовича Ройзмана виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. А с учетом смягчающих обстоятельств, снизить штраф до 260 тыс. рублей», – сказал гособвинитель, оглашая свою позицию по делу.

Смягчающими обстоятельствами признаны благотворительная деятельность обвиняемого, двое малолетних детей и положительные характеристики.

Экс-мэр Екатеринбурга назвал просьбу прокурора назначить в качестве наказания штраф «вегетарианской».

«Неожиданно совершенно. Абсолютно такой вегетарианский запрос. Все понимают, что ничего плохого я не совершил. Но по нынешним временам – это совершенно небольшой такой запрос… С другой стороны, не звучал еще приговор, так что не будем загадывать», – призвал Ройзман.

На суде он отказался от дачи показаний, а его адвокаты настаивали на невиности подзащитного, так как у него не было преступного умысла.

«Он не мог знать, какие вопросы ему поступят от зрителей во время эфира. Кроме того, дискредитировать процесс или какое-то действие невозможно, потому что они не обладают определенными качествами», – заявил Владислав Идамжапов.

Вместе с тем характеристики на Ройзмана суду предоставили певица Алла Пугачева, актер Вениамин Смехов, общественница Нюта Федермессер, жена первого президента России Бориса Ельцина Наина, бывший главный редактор «Новой газеты» (ныне лишена лицензии) нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и другие. Адвокат подсудимого попросил приобщить их к делу.

«Обращение Пугачевой является непроцессуальным [не оформлено по требованиям Уголовно-процессуального кодекса] и не исследуется», – сказал судья, ознакомившись с рукописной характеристикой певицы. То же самое он сказал и о нескольких других обращениях.

Позже сам Ройзман сказал в разговоре с прессой, что обращение Пугачевой «поставит в рамочку и на стену повесит».

18 мая также были допрошены последние два свидетеля обвинения и свидетели защиты, среди которых была Федермессер (учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»).

«Хорошо могу охарактеризовать Ройзмана, о нем ничего плохого не могу сказать. Люди из бизнеса и власти в лучшем случае денег дают, а тут и он за всем следил. В целом, паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману. Своим сыновьям сказала, чтобы с него брали пример», – сказала общественница.

У Ройзмана также есть свой благотворительный фонд, который назван его именем.

За что судят?

По версии следствия, в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, говоря о политической обстановке в России, допустил высказывания, которые подрывают авторитет российской армии. Ройзман не считает себя виновным.

Ранним утром 24 августа прошлого года в квартиру бывшего чиновника ворвались вооруженные бойцы в масках. Они больше семи часов проводили обыски в жилище политика, помещениях его фонда, гараже и музее «Невьянская икона». Следователи изъяли сотовый телефон, два ноутбука и документы, пишет портал E1.RU.

Издание отмечает, что до этого Ройзману трижды выписывали штрафы за дискредитацию ВС РФ, так как он неодобрительно высказывался в отношении спецоперации на Украине. Ройзман, несмотря на это, не собирался уезжать из Екатеринбурга.

«Ну как я из своей страны, своего города уеду? Я тут жизнь прожил, делал все, чтобы сделать свою страну лучше. Как я могу? Это моя родина. Почему я буду отсюда уезжать? Я буду здесь до конца стоять», – заявил Ройзман в зале суда во время первого процесса по делу о дискредитации ВС РФ.

Ему запретили выходить в интернет и поместили под домашний арест. В марте этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.