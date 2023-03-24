«Не нарушает закон». Осужденный американский бизнесмен Майкл Калви уехал из России

Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль, осужденные по уголовному делу о растрате, покинули Россию после отмены меры пресечения. Адвокат Калви заявил, что бизнесмен находится в США, но планирует вернуться в Россию на рассмотрение апелляции, если ему дадут визу. 21 апреля Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в 2021 году.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнер Филипп Дельпаль уехали из России, сообщили агентства ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источники и адвокатов. В настоящее время Калви, предположительно, находится в США, а Дельпаль — во Франции. В 2021 году их осудили за растрату 2,5 млрд рублей.

«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих странах», — сказал собеседник РИА Новости. Меру пресечения в виде запрета определенных действий инвесторам отменили в январе 2022 года.

Ранее Калви и Дельпаль оспорили вынесенный им приговор, попросили Мосгорсуд отменить его и оправдать их.

«Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того, как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу», — отметил адвокат Калви Тимофей Гриднев.

По его словам, американский инвестор планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы. То же самое заявил и представитель Дельпаля.

Рассмотрение апелляции

24 марта Мосгорсуд должен был рассматривать апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в 2021 году. Судья, открывая заседание, отметил, что в этот день состоится только подготовительная часть рассмотрения жалоб. Позднее стало известно, что заседание перенесли на 21 апреля.

«Судебное заседание откладывается на 21 апреля для перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними Дельпаля», — заявил судья.

Адвокат Гриднев в суде подтвердил, что Калви находится в США, но планирует принять участие в слушаниях, если получит визу, с получением которой «есть сложности».

«Калви планирует приехать на заседание, но с учетом текущих событий ему сложно получить визу. Если получит — приедет», — пояснил адвокат агентству РИА Новости.

Имел право уехать

В беседе с «Газетой.Ru» Тимофей Гриднев заявил, что инвестор имел полное право уехать из России после отмены меры пресечения, и добавил, что его клиент намерен участвовать в судебном процессе и решает вопрос о получении визы для въезда в Россию.

«Майкл Калви в отсутствие ограничений свободно передвигается в мировом пространстве. Он не нарушает закона, он действует в строгом соответствии с судебными решениями», — подчеркнул адвокат.

По его словам, формулировка «покинул» страну «звучит некорректно и двусмысленно».

«Когда, куда и почему он перемещается, не являются вопросами моей осведомленности. Я не знаю, где он сейчас, и не намереваюсь этим интересоваться. Это частная жизнь Калви», — заключил он.

В мае 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Калви в день начала военной операции на Украине уже находился за пределами РФ и не планировал возвращаться в страну.

Уголовное дело

Майкл Калви создал Baring Vostok в 1994 году для инвестиций в российские компании. В 2019 году против него возбудили уголовное дело по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой в 2015 году компания «Первое коллекторское бюро» получила от «Восточного» кредит в размере 2,5 млрд рублей, после чего банку передали акции люксембургской компании IFTG. Следствие утверждает, что ценные бумаги ушли в счет оплаты кредита, хотя их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Адвокаты бизнесмена с версией обвинения не согласны: по их мнению, рыночная стоимость пакета ценных бумаг составляла 3,8 млрд рублей.

В октября 2020 года «Первое коллекторское бюро» договорилось о возмещении «Восточному» 2,5 млрд рублей.

Сам Калви заявлял, что имел место корпоративный спор, а не финансовое преступление. По словам адвокатов, следствие не проводило финансовую экспертизу стоимости акций. Кроме того, банк «Восточный» получил компенсацию за причиненный ущерб и отказался от гражданского иска.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил инвестора к 5,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к 4,5 года колонии условно. Остальные фигуранты дела получили условные сроки от 3,5 до 5 лет. До вынесения приговора Калви больше полутора лет провел в СИЗО и под домашним арестом.

Бизнесмен назвал приговор оскорбительным и нечестным, а судью обвинил в нежелании разбираться в деле. Никто из подсудимых вину не признал.

«В суде были представлены буквально сотни доказательств того, что я и мои коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка. Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор», — заявлял Калви. По его словам, возмутительно «быть осужденным за преступление, которого не было».

В январе 2022 года кассационный суд отменил решение о мере пресечения в виде запрета определенных действий для Калви. Ему с ноября 2020 года было запрещено выходить за пределы места проживания с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом, общаться с фигурантами дела, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», а также выезжать из России без разрешения властей в течение пяти лет. В декабре 2022 года издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что бизнес Baring Vostok реорганизуют путем разделения основных активов.