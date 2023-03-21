По стопам Лерчек: еще одного инстаблогера обвинили в многомиллионной неуплате налогов

Сашу Митрошину — известную 28-летнюю инстаблогерку — обвинили в неуплате 120 млн рублей налогов. СК возбудил уголовное дело и сообщил об обысках в доме Митрошиной и ее близких. Следствие считает, что она получала доходы, значительно превышающие установленные для ИП лимиты. А чтобы скрыть это, переводила деньги на другие подконтрольные ИП, чтобы не платить НДС и НДФЛ. Точно такую же схему следователи приписывали и блогерской семье Чекалиных, дело против которых завели в начале марта.

За что завели дело на очередного блогера

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного российского блогера Александры Митрошиной, сообщила пресс-служба ведомства.

Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

Как считает следствие, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. При этом доход, который она получала от продажи образовательных курсов, существенно превышал максимально установленные для ИП лимиты.

По данным СК, Митрошина не хотела переходить на общую систему налогообложения, по которой нужно платить НДС и НДФЛ. Поэтому она использовала несколько аффилированных и подконтрольных ей ИП, на которые переводила деньги со своего расчетного счета. Следователи подозревают, что таким образом блогер недоплатила налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены обыски по месту регистрации Митрошиной и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Сама Митрошина у себя в социальных сетях никак не прокомментировала уголовное дело и обыски.

Кто такая Саша Митрошина

Страница 28-летней Александры Митрошиной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) насчитывает более 4,2 млн подписчиков. Женщина училась в МГУ на журналиста, потом в ВШЭ по специальности «медиакоммуникации». Свой инстаблог она ведет с 2013 года, посты часто посвящены спорту, феминизму, путешествиям.

В то же время Митрошина практически с самого начала своей деятельности как инфлюенсера продавала курсы по правильному ведению блога и развитию онлайн-бизнеса.

В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга», а в своих постах рассказывает о том, как эффективно продавать товары и услуги в соцсетях, «создавать мощную онлайн бизнес-систему и при этом успевать жить».

В 2021 году, когда ее страница в Instagram насчитывала около 2,5 млн подписчиков, аналитики подсчитывали, что рекламная интеграция у нее стоит до 1 млн рублей.

После начала специальной военной операции на Украине Митрошина переехала из Москвы в Дубай, где находится в настоящее время. После отъезда она критически высказывалась на тему СВО. «Хорошо, что я успела четко выразить свою позицию словом и делом. Не жалею ни на грамм ни о чем», — писала блогер.

В июне 2022 года она рассказала, что российская налоговая служба обвиняет ее в неуплате 200 млн рублей. Эти обвинения Митрошина отвергла, заявив, что всегда работала в строгом соответствии закону. Позже она сообщила, что не намерена каким-то образом «порешать» проблему и собирается оплачивать недоимку. Чтобы не оказаться на ее месте Митрошина рекомендовала другим блогерам внимательно относиться к документам, иметь под рукой юристов по налоговому праву и «не привлекать к себе лишнего внимания».

Дела против блогеров

Митрошина не первый блогер, против которого возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в последние недели. 7 марта, следователи пришли с обыском в дом Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек) и ее мужа Артема. Их также обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 млн рублей.

СК сообщал, что Чекалина, как и Митрошина, вместе с мужем, родственниками и знакомыми дробила бизнес, чтобы не переходить с ИП на общую систему налогообложения. Деньги, вырученные от продажи фитнес-марафонов и программ по похудению переводились другим предпринимателям, хотя фактически услуги оказывала сама Чекалина.

При обыске в 400-метровом особняке Чекалиных в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске были обнаружены несколько килограммов золота в слитках, украшения, крупные суммы наличности, дорогие автомобили. Несколько лет назад Forbes помещал Лерчек в список самых состоятельных блогеров России и оценивал готовые доходы в 700 млн рублей.

Суд оставил Чекалиных под подпиской о невыезде. 16 марта на Лерчек завели второе уголовное дело — об отмывании денег в особо крупном размере. Их имущество на 311 млн рублей — недвижимость, транспорт, счета личной фирмы — арестовали. Кроме того, блогерской семье запретили пользоваться интернетом, однако СМИ сообщили, что Чекалины наняли человека, который будет вместо них вести социальные сети.