Взрыв на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Что известно

В Ростове-на-Дону загорелся гаражный бокс на складе погрануправления ФСБ по региону. Один человек погиб, трое пострадали. Очевидцы сообщали, что сначала прогремел взрыв, а затем стало видно языки пламени. В ЦОС ФСБ пояснили, что взрыв возник из-за возгорания горюче-смазочных материалов. Обрушились две стены здания. Подробности произошедшего, а также комментарии очевидцев — в материале «Газеты.Ru».

Спасатели потушили пожар на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону и проливают сгоревшие конструкции, пишет Telegram-канал «112».

По данным источников ТАСС в экстренных службах, один человек погиб, его тело «сильно обгорело и пока не опознано». Двое пострадали. Троих еще ищут. Агентство пишет, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об одном госпитализированном в состоянии средней степени тяжести.

Telegram-канал Don Mash сообщает, что «один из пострадавших при пожаре на складе погрануправления – в тяжелом состоянии». «Сейчас его оперируют врачи БСМП. Хотя ожоги и несильные, много переломов», – утверждается в посте.

Пожар начался около 12:25 в двухэтажном здании на проспекте Сиверса, 20/2. Там, на территории пограничного управления ФСБ, расположен склад. Пламя вспыхнуло после громкого звука, похожего на взрыв. Этот момент попал на видео домофона:

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что взрыв в гаражном боксе произошел из-за загоревшихся горюче-смазочных материалов.

«В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие», — цитирует сообщение ТАСС.

Пожар начался со второго этажа, ему присвоили второй уровень сложности. Площадь горения достигала 800 кв.м, обрушились две стены здания.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», – сообщил губернатор региона Голубев.

По его словам, в тушении огня были задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ, написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что угрозы распространения огня на здания поблизости нет. Тем не менее были эвакуированы жители жилого дома по адресу проспект Сиверса, 26, а также студенты и сотрудники таможенного училища. Губернатор Василий Голубев сообщил, что эвакуацию провели в целях безопасности.

Очевидцы сообщали, что спустя полтора часа после возгорания дыма стало меньше. Жительница Ростова-на-Дону Виктория, которая видела произошедшее, рассказала «Газете.Ru», что пострадавших не видела, а тех, кто был в здании, вывели на улицу.

«Услышала взрыв, сидя в квартире. Похож был на очень сильный-сильный хлопок. Через пять минут в чате нашего дома увидела видео, как горит соседнее с нашим здание», – вспоминает она.

Женщина добавила, что услышала, как едут сразу несколько машин пожарных. «Взяла воду и салфетки, прибежала сюда, вдруг кому помощь нужна. Сейчас стою тут, здесь много пожарных и скорых, но пострадавших пока не вижу. Все люди из здания – на улице. Криков о помощи я не слышала», – поделилась ростовчанка.

Еще одна очевидица пожара Елизавета сообщила «Газете.Ru», что в ее квартире во время взрыва «задрожали окна». При этом, по ее словам, «после взрыва были слышны крики людей о помощи».

Собеседница Telegram-канала Don Mash стала одной из первых, кто вызвал спасателей: «У меня практически под окнами взорвался склад <...> безумно перепугалась. Увидела, услышала крики людей – вызвала службу спасения». В посте отмечается, что жительница одного из близлежащих домов была в квартире в момент взрыва.