РИА Новости: ФСБ закончила расследование по делу основателя Group-IB Ильи Сачкова

ФСБ завершила расследовать дело Ильи Сачкова — основателя компании Group-IB, занимавшейся во всем мире борьбой с киберпреступностью. Его арестовали осенью 2021 года по обвинению в госизмене. Источник РИА Новости, сообщивший об окончании расследования, не привел никаких деталей. Материалы дела Сачкова засекречены, в чем именно его обвиняют — неизвестно. Зарубежные и российские СМИ предполагали, что уголовное преследование связано с выборами президента США 2016 года, проправительственными хакерскими группировками или делами бывших сотрудников ФСБ, которых также обвиняли в госизмене.

Федеральная служба безопасности завершила расследование дела Ильи Сачкова, основателя компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности и киберпреступлениях. Об этом со ссылкой на источник сообщили РИА Новости.

«Расследование данного уголовного дела завершено», — рассказал собеседник агентства, не приведя больше конкретных деталей производства.

Сачкова взяли под стражу в сентябре 2021 года в Москве. Его обвиняют по ст. 275 УК (госизмена), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены, и за что именно арестовали Сачкова, данных нет. В день его задержания следователи ФСБ пришли с обыском в офис Group-IB, очевидцы рассказывали, что больше всего внимания привлек именно кабинет основателя компании. Обвинение предъявлено Сачкову как физическому лицу, а не как гендиректору компании.

Сачков, которому сейчас 36 лет, основал Group-IB в 17 лет вместе со своим однокурсником Дмитрием Волковым. Изначально это было агентство по расследованию высокотехнологичных преступлений и мошенничеств с использованием информационных технологий. Со временем оно трансформировалось в международную компанию, ставшую одним из лидеров в сфере расследований и борьбы с киберпреступлениями. В 2018 году штаб-квартира Group-IB переехала из Москвы в Сингапур вместе с топ-менеджментом. Офисы фирмы расположены также в Дубае, Амстердаме, Москве и Татарстане.

В числе клиентов Group-IB были российские госкомпании, крупные банки, онлайн-сервисы, медиахолдинги. Сам Сачков трижды встречался с Владимиром Путиным, неоднократно выступал в Госдуме, правительстве, российском МИДе, Совете Европы.

Bloomberg в декабре 2021 года со ссылкой на окружение предпринимателя писало, что обвинение Сачкова может быть связано с хакерской группировкой Fancy Bears. На Западе ее считают связанной с российскими спецслужбами, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что группировка работает на военную разведку ГРУ. Якобы Сачков предоставил властям США информацию об участниках хакерской группы и их действиях по влиянию на президентские выборы 2016 года. В Group-IB эту версию назвали домыслом.

Кроме того, агентство сообщало, что Сачкова могли арестовать из-за его желания масштабировать бизнес в Европе и на американском континенте. В связи с чем он активно взаимодействовал со спецслужбами и силовыми структурами других стран.

Forbes со ссылкой на окружение обвиняемого писал, что арест также мог быть связан в связи с публичными заявлениями Сачкова в адрес российского хакера и главы группировки Evil Corp. Максима Якубца. Во время встречи премьера Михаила Мишустина с IT-предпринимателями в Казани в 2020 году Сачков указал, что в разных странах Якубца обвиняют в распространении вирусов и кибермошенничестве. Но при этом он свободно передвигается в Москве на Lamborghini, и ни одна из российских силовых структур не предпринимает никаких действий. По мнению основателя Group-IB, это вредит имиджу компаний из России, занимающихся экспортом информационной безопасности.

Источники РБК на рынке информбезопасности, сообщали, что дело против Сачкова могли возбудить из-за другого уголовного дела 2016 года, когда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Сачков тогда проходил свидетелем.

Сам Сачков отрицает свою вину. В ноябре 2021 года он обратился к Путину с просьбой перевести его из СИЗО «Лефортово» под домашний арест и назвал уголовное преследование «новым делом Дрейфуса».

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениям», — писал предприниматель.

До этого он уже жаловался на условия содержания в СИЗО, отмечая, что до него практически не доходит корреспонденция.

В декабре 2021-го стало известно, что еще до ареста Сачков записал видео на случай, если его задержат или убьют. По данным Forbes, ролик он разослал нескольким близким людям. По информации журнала, предприниматель на записи не исключает, что на него может быть совершено покушение. В частности, он опасался отравления и рассказывал о том, что замечал за собой слежку.

Другие источники из окружения Сачкова говорили, что основатель Group-IB в последние месяцы перед арестом допускал, что в его отношении возбудят уголовное дело о госизмене.