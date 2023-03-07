Правильные недра. В Сибири могут появиться кластеры по переработке угля, нефти и газа

Переработка угля, газа и нефти должна стать новой точкой роста российской экономики. Это позволит получать больше доходов от добычи полезных ископаемых, улучшить условия жизни в сибирских регионах, расшить узкие места на транспорте и уменьшить зависимость от импорта в химической промышленности. Как этого добиться – в материале «Газеты.Ru».

Тема глубокой переработки полезных ископаемых стала одной из главных на Красноярском экономическом форуме. Она обсуждалась в ходе панельной дискуссии, на встречах экспертов и в кулуарах форума. Такое внимание закономерно. Ведь Сибирь, где сосредоточена большая часть богатств страны, пока мало что выигрывает от этого.

Регионы, расположенные на востоке России до сих пор не газифицированы, многие жилые дома отапливаются углем. В больших промышленных городах нечем дышать из-за смога, а жителям маленьких поселков приходится преодолевать километры до ближайших школ и больниц. Россия добывает, использует сама и поставляет на экспорт огромные объемы угля, нефти и газа. Однако эксперты считают, что природные запасы богатейшей в мире страны работают далеко не на сто процентов.

Сейчас Китай и Индия перерабатывают сырье (уголь, нефть и газ), которое получают из России, а готовый продукт, например, в виде синтетического природного газа, перепродают с хорошей прибылью в страны Европы.

Нужно политическое решение

Выступая на форуме, губернатор Красноярского края Александр Усс несколько раз подчеркнул: хватит вывозить сырье из Сибири. «Углубление переработки ископаемого сырья в Сибири, в том числе угля и газа, может стать новым вектором развития страны и расширить экспортный потенциал российской продукции, создать новые рабочие места и разгрузить железнодорожные магистрали», — считает Ирина Бахтина, председатель комитета по экологии, климату, охране окружающей среды Национального ESG-Альянса.

Опыт углубленной переработки сырья в других промышленных отраслях у России уже есть. Например, при производстве алюминия и отечественное, и ввозимое из других стран сырье перерабатывается на сто процентов. Российские нефтяники всерьез озаботились этой проблемой еще 20 лет назад. Поэтому по итогам 2022 года глубина переработки черного золота на российских НПЗ составила 83,9 процента по сравнению с 83,4 процента годом ранее. Нефтяникам есть, куда стремиться, но угольной и газовой промышленности до этих показателей далеко.

Как отметили участники экспертной дискуссии «Точки роста Сибири. Перспективы углубления переработки углеводородов в регионе», сегодня там, где используется уголь, зола и выбросы ТЭЦ все еще отравляют окружающую среду. На нефтяных месторождениях день и ночь горят огромные газовые факелы: побочному продукту – попутному газу, который добывают вместе с нефтью, не находится более полезного применения.

Между тем внутри страны и за ее пределами есть огромный спрос на переработанные углеводороды. Существуют научные институты, которые занимаются разработкой промышленных технологий, есть возможность использовать их решения на практике.

Государству остается только внедрить общий механизм применения методов переработки и оставить неэффективное использование природного сырья в прошлом.

Что могут современные технологии

Глубокая переработка увеличивает количество полезного сырья и сокращает объемы опасных отходов и выбросы парниковых газов.

Современные технологии позволяют перерабатывать уголь таким образом, что он превращается в топливо, от которого при сжигании не остается золы. Выброс в воздух вредных веществ снижается на 90 процентов, при этом содержание бензапирена - главного вредного вещества – практически сводится к нулю. Выброс в воздух углекислого газа снижается на 20 процентов. Для котельной равносильно переводу на природный газ.

«Уголь нужно правильно перерабатывать. Проблема не в том, что это плохое грязное топливо, а в неправильных, устаревших технологиях его переработки, - пояснил доктор технических наук, технический директор компании «УгольИнжиниринг» Сергей Исламов. - Необходимость сжигания угля сложилась еще в 18-19 веке, но сегодня другое время, другие задачи. Мы уже сегодня делаем бурый уголь Сибири высокоэффективным и экологически безопасным топливом».

Из четырех-пяти тонн бурого угля после переработки методом термококсования получается одна тонна бездымного топлива, которое будет стоить на порядок больше, чем обычный уголь. Термококс можно использовать как сорбент для очистки сточных вод, газовых выбросов и в нефтекрекинге, эффективность очистных сооружений при этом увеличивается в полтора-два раза. Параллельно при переработке угля получается газовое топливо, которое можно использовать для производства электроэнергии, и другие продукты, которые подходят для производства краски, резины, аккумуляторов и другой продукции.

Национальный приоритет

В Китае глубокая переработка угля является одним из приоритетов национальной промышленной политики. Индия планирует расширить его переработку к 2030 году до 100 млн тонн сырья в год. А что же в нашей стране?

«Россия – один из самых крупных экспортеров угля, сегодня мы занимаем третье место в мире, стабильно поставляем около 220 млн тонн в год», — сообщил глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. По его словам, мировые цены на уголь составляют около 100-150 долларов за тонну, а стоимость углехимии (переработанного сырья) составляет уже две тысячи долларов за тонну. То есть даже 10 процентов переработанного угля дадут государству во много раз больше прибыли, чем 90 процентов продажи чистого сырья – «всего 10 процентов переработали, а заработали на этом в 20 раз больше».

Однако российский экспорт переработанного угля составляет всего две тысячи тонн в год. Хотя спрос на него, по данным Минэнерго, за рубежом есть. «Просто мы привыкли к тому, что экспортируем только сырье», – подчеркнул Петр Бобылев.

Хорошая новость в том, что уже разрабатывается дорожная карта развития углехимии: планируется построить пять-десять крупных предприятий по переработке угля с выходом на самоокупаемость в течение пяти-семи лет. Теперь необходимы вложения и масштабные программы развития переработки углеводородов со стороны государства.

Это выгодно для экономики страны и в конечном итоге - для всех россиян. Развитие новой отрасли – это новые предприятия и рабочие места. А чем выше ВВП и чем больше денег получит экономика, тем меньше будет налоговая нагрузка на регионы и больше социальных проектов удастся реализовать.

Не сжечь, а переработать

Похожая ситуация сложилась и в нефтегазовой отрасли. По разным оценкам, доля природного газа, который используется в России в качестве химического сырья, составляет около 1,5 процентов.

На нефтяных месторождениях попутный газ до сих пор сжигают в факелах – ежегодно так тратиться столько же голубого топлива, сколько за весь год потребляет все население России. Теряется ценное сырье, из которого можно было бы произвести моторное топливо и продукты нефтехимии.

«Сейчас переработка становится еще более актуальной с учетом необходимости диверсифицировать способы монетизации природного газа и экспортных ограничений, с которыми мы сталкиваемся», – отмечает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Ирина Гайда. По ее словам, «мы очень импортозависимы по целой линейке химической продукции».

«В нефтегазохимической промышленности есть крупные сегменты, которые находятся в состоянии, близком к упадку – к примеру, производство синтетических волокон. В производстве инженерных пластиков, смол, композитов 80 процентов нашего потребления – это импорт. Поэтому главная проблема, которую решает развитие переработки, – это импортозамещение», – считает Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, руководитель Центра ресурсной экономики.

«В Сибири есть потенциал для создания кластеров по переработке газа. Прорабатывается проект строительства газохимического комплекса по производству этилена, полипропилена, полиэтилена, метанола в Саянске Иркутской области», – рассказал заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Артем Верхов.

По его словам, газ месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока отличается большим количеством ценных компонентов – пропана, этана, бутана, гелия. Поэтому необходимо создавать газоперерабатывающие и газохимические мощности для их выделения и производства продукции с добавленной стоимостью, отметил представитель министерства.

Важно подходить к этому комплексно и формировать в Сибири новую газотранспортную систему, которая бы создавала возможности для переработки газа и газификации региона, резюмировали эксперты КЭФ. Создание газотранспортной системы Сибири может привлечь до трех триллионов рублей инвестиций до 2050 года.

Необходимость газификации Сибири и особенно Красноярского края назрела давно. Важнейший промышленный регион до сих пор остается отрезанным от газовых магистралей страны.