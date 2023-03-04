Жительницу Москвы задержали за финансовую помощь ВСУ. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Жительницу Москвы задержали по обвинению в госизмене. Как сообщили в ЦОС ФСБ, ее подозревают в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Также утверждается, что ее задержали при попытке выезда из России. Имя задержанной не называется. Суд арестовал женщину на два месяца. За последний месяц в России было возбуждено несколько дел о госизмене и сотрудничестве с украинскими организациями и спецслужбами.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи украинской армии. В отношении нее возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК).

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ», – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По решению Лефортовского районного суда женщину арестовали на два месяца.

Какие-либо подробности о фигурантке дела не приводятся. ФСБ утверждает, что ее задержали при попытке покинуть Россию. В ФСБ также рассказали, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные в том числе на задержание соучастников задержанной.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине стала основанием для возбуждения уголовного дела о госизмене. При этом Генпрокуратура еще в феврале 2022 года официально заявила, что любая помощь Украине во время военной операции будет расцениваться как нарушение 275 статьи УК РФ.

В случае, если москвичку признают виновной, ей может грозить наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или ее дохода за период до трех лет.

Летом 2022 года ФСБ вручила «предостережения» о госизмене трем жителям Подмосковья из-за пожертвований украинскому фонду «Вернись живым».

Обвинения в сотрудничестве с Украиной

4 марта Алтайский краевой суд арестовал жительницу Барнаула, о задержании которой до этого сообщили в ФСБ. Ее также обвиняют по статье 275 УК. По данным следствия, ее подозревают в сотрудничестве с Украиной против интересов России. Что именно делала задержанная, не разглашается. Однако, по информации ТАСС, ей предъявлены обвинения в сотрудничестве с украинской организацией, название которой не указывается.

Двумя днями ранее, 2 марта, ФСБ заподозрила жителя Комсомольска-на-Амуре в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Ведомство полагает, что мужчина намеревался передать Украине информацию о военных объектах в Хабаровском крае. В ФСБ считают, что эти данные «могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами» в районах погрузки и путей следования российской военной техники. Против мужчины также открыли уголовное дело по статье о госизмене.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании диверсантов или наводчиков, работающих на Украину.

В частности, в конце феврале сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя 1979 и 1995 годов рождения, которые, по версии ведомства, предложили украинским спецслужбам покупать у них данные об объектах Минобороны России. ФСБ утверждает, что один из задержанных передавал по электронной почте данные о местонахождении российских военных объектов, а второй подтвердил свои намерения, но ничего не успел отправить. Против мужчин также возбудили дела по факту госизмены.

15 февраля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который, по данным спецслужбы, был агентом СБУ и был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. Как сообщили в ФСБ, он поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

30 января сотрудники спецслужбы сообщали о задержании в Подмосковье трех восьмиклассников, которых обвинили в подготовке диверсии на железной дороге Курского направления. Ведомство утверждает, что школьники были завербованы через Telegram, а за диверсии им пообещали денежное вознаграждение.

31 января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Washington Post заявил, что в России есть агенты украинских спецслужб.

«Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотные летательные аппараты. До тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы», — сказал тогда глава украинской разведки.

Он также отметил, что Киев старается вербовать россиян, «которые понимают, что Россия должна быть другой».