«У нас много кто с ножами ходит». Подробности нападения в московской школе

Ученица московской школы № 538 ударила 13-летнего подростка ножом в спину. Причины конфликта не до конца ясны. По одной из версий, мальчик задирал девушку, и нападение она могла спланировать заранее. Одноклассники рассказали, что нападавшая часто носила с собой нож. Пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности. Все уроки в школе отменили, на месте работают следователи.

В школе на юго-западе Москвы старшеклассница ударила ножом 13-летнего подростка, сообщает региональное управление СК России.

«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — отмечают следователи.

Пострадавший подросток был госпитализирован для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас его жизнь вне опасности.

«Следователи столичного следственного комитета находятся на месте происшествия, опрашивается директор, учителя и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская позже подтвердила, что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

«Все остальное покажут следствие и внутришкольное расследование. Сейчас работают органы полиции. Девочка дает показания о причинах, которые побудили ее нанести удар мальчику в спину», — сообщила омбудсмен ТАСС.

По информации Readovka, первую помощь мальчику оказали одноклассники. Они обработали рану антисептиком и ждали приезда медиков.

«Постоянно с ножом ходила»

Как пишет «Вечерняя Москва», потасовка произошла в школьном туалете (по другим данным — на лестнице), что делает этот случай похожим на недавнюю поножовщину в Химках, где девочка-подросток нанесла однокласснице около ста ножевых ранений. Девочек никто не разнимал, потому что конфликт возник в туалете, где они были вдвоем.

Газета называет и точное название московского учебного заведения — школа № 538.

По данным издания, «мальчик регулярно задирал десятиклассницу, и ей это не нравилось». Предполагается, что девушка заранее спланировала нападение и специально принесла нож на уроки.

По другой версии, девушка услышала на перемене, как подросток говорит о ней с друзьями, и решила отомстить обидчику. У пострадавшего и его друзей был в ходу популярный мем с именем нападавшей девочки. В момент, когда она проходила мимо, они как раз обсуждали эту шутку.

По данным «Подмосковье сегодня», школьница могла пырнуть 13-летнего мальчика ножом из-за того, что он неправильно назвал ее имя. «Мальчик неправильно имя девочки назвал, и за это она пырнула его», — поделился с изданием подросток.

«Я услышала крик. Она уже была с ножом и говорила не произносить ее имя. Потом она убежала. Там очень много крови», — отметила в беседе с Life ученица школы.

Одноклассник нападавшей рассказал Readovka, что та уже давно носит в школу оружие. Об этом же сообщает и Shot: со слов учеников школы, у них «много кто» ходит с ножами. «Они поругались, когда курили вейпы в мужском туалете. Она постоянно с ножом ходила. Много кто с ножами у нас ходит», — рассказал собеседник канала.

В целом, знакомые характеризуют девушку как «странную».

Telegram-канал Mash утверждает, что мальчик мог приставать к девочке, а она применила оружие в целях самозащиты.

Нападавшую доставили в правоохранительные органы. Занятия в школе сегодня отменены.

Нападение в Химках

7 февраля 12-летняя ученица лицея в Химках напала в туалете на свою одноклассницу. Она нанесла ей многочисленные удары ножом, который специально принесла из дома. После нападения девочка вернулась в класс с ножом в руке. «Я ее убила», — спокойно сообщила она одноклассникам.

Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, а после — вертолетом транспортировали в больницу в Люберцах. Спустя десять дней ее выписали, но девочке потребуется длительное восстановление дома.

Нападавшую школьницу направили на прохождение экспертизы в психиатрической больнице.