«Я ее убила». В Химках школьница нанесла однокласснице до 100 ударов ножом

Ученица подмосковного лицея нанесла своей однокласснице десятки ранений кухонным ножом — по разным данным, от 30 до 100. Пять из них оказались серьезными, пострадавшая пятиклассница находится в крайне тяжелом состоянии, на вертолете ее транспортируют в другую больницу. Предполагается, что девочка спланировала нападение, так как принесла оружие с собой из дома. Ученики образовательного учреждения предполагают, что конфликт произошел из-за мальчика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Химках школьница нанесла множественные удары кухонным ножом своей однокласснице, сообщает управление МВД по Московской области. ЧП произошло в лицее №10 на улице Парковая, расположенном неподалеку от Парка «Дубки».

«Между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Состояние пострадавшей

По данным Telegram-канала Shot, девочка находится в реанимации. К ней в больницу уже приехали родители. Ребенок получил около 30 ножевых ранений, из них пять являются серьезными. Она остается в сознании.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что большинство серьезных ранений — в грудь и голову.

Mash приводит немного другие данные: на лице девочки 26 ножевых порезов, на теле — ещё около 20-ти.

Ребенок потерял много крови, состояние крайне тяжелое. В ближайшее время пострадавшую на вертолете доставят в Люберецкую больницу.

Что говорят в школе

Как рассказывают ученики лицея, конфликт между девочками произошел в туалете. После случившегося нападавшая вернулась в класс с ножом в руке. «Я ее убила», — спокойно сообщила она одноклассникам.

Ученица лицея Алевтина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что напавшая школьница могла принести нож из дома, спрятав его в ланчбоксе или «в чем-нибудь таком, что может быть скрыто». «К сожалению, в нашей школе этого не проверяют, такие у нас охранники. Им все равно на безопасность детей. Камеры, не понимаю, почему не сработали», — отметила она.

Туалет, где произошел конфликт, находится на третьем этаже. После случившегося вход на этаж перекрали. «Пострадавшую зовут С., убийцу М., она из 5 класса. Ей, по-моему, 11 лет. Ходят слухи, что какое-то дело на нее было заведено. Скорее всего, конфликт из-за мальчика произошел», — говорит девочка.

По словам другой школьницы Юлии (имя изменено), конфликт между девочками возник далеко не сегодня. «Вроде бы из-за мальчика, но точный ответ дать не могу. За М. ничего такого не замечали, она была отличницей, про С. ничего не известно», — сообщила она «Газете.Ru».

Как пишет Baza, причиной нападения могла стать компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами RPG под названием Genshin Impact. Нападавшая рассказала, что ее жертва выдала классу все секреты. Раньше девочки дружили, но в последнее время отношения были прохладными.

Реакция родителей и ведомств

По информации Mash, сразу после произошедшего мать девочки, порезавшей одноклассницу, написала ее отцу сообщение: «Извините нас». Мужчина сейчас находится рядом с ребенком.

«Химкинская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся», — сообщает прокуратура Подмосковья.

По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ)», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.