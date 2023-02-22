В эфире российских радиостанций прозвучала тревога. Власти назвали это провокацией

Сообщения об авиаударе и воздушной тревоге прозвучали в эфире нескольких радиостанций в регионах России. Власти утверждают, что сигналов не передавали, и сообщения – фейк. Ответственность уже возложили на «пособников киевского режима». «Газета.Ru» собрала подробности произошедшего.

Эфир нескольких радиостанций в Казани, Уфе, Белгороде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах был прерван сообщениями о воздушной тревоге и ракетном ударе. Об этом сообщают местные СМИ.

«МЧС России сообщает, что данная информация [о тревоге и ударе] является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — заявили в пресс-службе МЧС изданию РБК.

Там добавили, что эфир был прерван из-за хакерской атаки на сервера радиостанций.

В Казани сообщения о ракетных ударах и воздушной тревоге можно было услышать на радио Energy и «Юмор FM». В рекламной службе «Газпром-Медиа Холдинг» сообщили изданию «Бизнес Online», что «произошел технический сбой».

В Воронежской области радиослушатели Relax FM также столкнулись с объявлением тревоги по радио. Жителям региона предлагали проследовать в бомбоубежища.

«Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — заявила пресс-служба администрации Воронежской области в своем Telegram-канале.

В Нижегородской области также был нарушен радиоэфир. «Сообщения <…> являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам», — сообщило на своем сайте правительство региона.

В Челябинской области региональное УФСБ проводит проверку из-за передачи сигнала тревоги и призыва спуститься в укрытие по радио в Магнитогорске.

В главном управлении МЧС по Башкирии также сообщили, что хакерская атака была произведена на сервера коммерческих радиостанций в нескольких регионах России.

В Новосибирске редакция радио «Бизнес ФМ» узнала о сбое и передаче фальшивого сигнала от коллег из издания NGS.RU.

«Какой-то прошел глюк или сбой. Мы сами не знаем. Нам позвонили [слушатели], спросили, — сказали ведущие.

Представители новосибирского управления Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что воздушная тревога в городе не работала.

25 января в Крыму и Белгородской области телезрители вместо обычных программ федеральных каналов увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти регионов объяснили это несанкционированной подменой сигнала вещания.

30 августа 2022 года в результате взлома в эфире радиостанции «Крым» несколько минут звучал гимн Украины. В июне хакеры атаковали интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». Взломщики также транслировали гимн Украины, украинские песни и треки антивоенного характера. При этом взломана была только мобильная версия сайта.

В частности, в эфир попала песня «Мне не нужна война», за которую в отношении фронтмена группы «Ногу свело» Максима Покровского было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.