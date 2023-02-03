«Были крики. Не мужские». Что известно о трагедии в Уфе

Ночью 3 февраля в полицию поступило несколько звонков с одного и того же адреса в Уфе. Соседи сообщали о криках, шумах и избиении женщины. Предварительно, в многодетной семье возник скандал, после чего отец убил двух своих сыновей — 13 и 7 лет, супруге и 10-летней дочери удалось спастись. Соседи охарактеризовали семью как благополучную. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 3 февраля в Уфе Вадим (имя изменено) убил двух сыновей, а затем и себя. Его жене Кристине (имя изменено) и 10-летней дочери удалось спастись.

Накануне вечером семья легла спать: 41-летний инженер-конструктор компании «Нефтеавтоматика» — в одной комнате с 13-летним ребенком, а жена с 7-летним сыном и 10-летней дочкой — в другой, пишет Telegram-канал Shot.

Ночью девочка разбудила маму. Она ей сказала, что папа ругается с ее старшим братом. Женщина решила выяснить, что происходит и пошла в комнату к мужу. Но тот накинулся на супругу.

Около пяти утра соседи позвонили в полицию и сообщили, что кто-то избивает в подъезде девушку. По данным Telegram-канала Shot, после этого от жильцов поступило еще несколько сообщений: о том, что отец начал душить детей, что на пятом этаже избивают женщину и о том, что слышны крики, шумы.

«Кого-то об пол бросали, кидали. Отдавалось — шум, звуки были такие. Потом крики. Дети или женщины, не знаю. Крики были, не мужские. Потом снова грохотанье, потом снова успокоилось, и уже через какое-то время в дверь начали стучать к ним. Очень сильно», — рассказала соседка.

Предположительно, женщине и ее дочери удалось выбежать из квартиры, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Telegram-канал Mash Batash сообщил, что пока муж заперся в квартире с детьми, Кристина «звала на помощь: стучала в двери, по общему стояку, звонила в домофон».

Mash Batash выложил видео, записанное камерами наблюдения у подъезда. На кадрах видно, как женщина просит, чтобы ее впустили:

«Откройте, пожалуйста, у нас папа... Мужу плохо. Это мама, мама Юли. Откройте, пожалуйста». Слышны также крики, в том числе и о помощи.

Когда женщина вернулась, дверь в квартиру была заперта. Когда приехали полицейские и спасатели, то обнаружили в квартире три трупа. «Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 2023 года подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении СК по Кировскому району Уфы.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство двух более лиц, малолетних).

На место происшествия для координации действий следственной группы приехал первый замглавы СУ Республики Башкортостан Евгений Лагацкий. На месте работают следователи и полицейские. Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

О семье

Как пишет kp.ru, соседи характеризуют семью как благополучную, никаких проблем и конфликтов ранее не возникало. Дети учились хорошо, о них положительно отзываются в школе. Глава семьи не стоял на учете ни у психиатра, ни в полиции, ни у нарколога. И в момент убийства, предварительно, он не был пьян.

Предположительно, у мужчины в последнее время были проблемы на работе. По данным kp.ru, он взял отпуск. Об изменении в поведении 41-летнего Вадима рассказали его коллеги журналистам шоу «Честно говоря»: «Он всегда был общительным, приятным человеком. Но в последнее время стал выглядеть потухшим, даже писал заявление об уходе без даты. Подходил, говорил, что его ничего не радует».

По словам источника «ГТРК-Башкортостан» в правоохранительных органах, уфимец мог страдать депрессией.

В квартиру, где произошло убийство, семья переехала в прошлом году. Соседи, как сообщает kp.ru, вспоминают, что они были дружные – летом гуляли вместе, выбирались на природу: «Отец души не чаял в своих детях и много времени проводил с ними вместе».

Региональный омбудсмен Ольга Панчихина сказала «Газете.Ru», что матери и ее дочери окажут всестороннюю психологическую помощь.

«Это большое потрясение для них. Я думаю, что пережить это всегда очень сложно и трудно, очень большая тяжесть внутри. Уже подключились и органы опеки, и наше министерство, и различные муниципальные органы. Для мамы это огромное горе, для всех родственников тоже. Помощь будет оказываться всесторонняя. Органы разбираются, какие причины привели к этому. Ведется работа», – сообщила она.