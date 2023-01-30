«Они туда-сюда ездили». В Астане объяснили, почему отменили «визаран»

«Визаран» отменили в Казахстане, чтобы иностранцы не ездили «туда-сюда» для обновления 90-дневного срока разрешенного пребывания и получали разрешение на проживание в стране. Такое объяснение дали в МВД страны. Новые правила для иностранных граждан, в том числе и россиян, вступили в силу в Казахстане с 27 января. Теперь находится на территории страны можно не более трех месяцев за полгода.

Отмена «визарана» в Казахстане (возможности пересечь границу и сразу вернуться в страну для продления разрешенного срока пребывания в 90 дней) связана с необходимостью соблюдения иностранцами миграционного законодательства. Об этом сообщили в казахстанском МВД, передает издание Informburo.

«Визаран» отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД также отметили, что базовые нормы для отмены «визарана» есть в статье 6 казахстанского закона о миграции населения. А правила въезда в страну ранее не соответствовали законодательству.

27 января в Казахстане заработали новые правила въезда иностранцев в страну, в том числе и граждан стран-членов ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан). По обновленным нормам практика «визарана» отменяется, иностранцам разрешается находиться на территории Казахстана не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Таким образом въезжать в страну на три месяца можно будет не более двух раз в год.

Для граждан других стран, с которыми у Казахстана безвизовый режим, лимит пребывания в республике составляет 30 суток. Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Юристы отмечали, что новые правила были утверждены Астаной для устранения юридической коллизии, поскольку ранее в законе «О миграции населения» уже было прописано ограничение на суммарное время пребывания иностранцев в Казахстане не более полугода.

При этом разрешение на временное пребывание в Казахстане (РВП) можно получить на определенном основании. Всего таких оснований шесть: воссоединение семьи, лечение, учеба, миссионерская деятельность, работа (необходимо заключить трудовой договор с местным работодателем) или бизнес-иммиграция (необходимо открыть собственное дело или стать соучредителем компании).

За нарушение 90-дневного срока пребывания в Казахстане иностранцам грозит сначала предупреждение, потом штраф в 31 800 тенге (около 4 800 руб. по курсу на 30 января). Если гражданин другой страны нарушит срок разрешенного пребывания более чем на пять дней, штраф составит 47 700 тенге (7200 руб.), более чем на десять дней — 79 500 тенге (12 000 руб.).

Кроме того, за нарушение сроков легального пребывания в Казахстане или за незаконную трудовую деятельность иностранца могут выдворить за пределы страны.

Поток переезжающих в Казахстан россиян резко увеличился после объявления частичной мобилизации 21 сентября. По данным МВД страны, в первые три недели в Казахстан приехало около 200 тыс. граждан России — ежедневный приток доходил до 20 тыс. человек, на пограничных пропускных пунктах образовывались многокилометровые очереди. При этом в Астане отмечали, что около половины прибывших использовали Казахстан как транзитный пункт и спустя некоторое время переезжали в другие страны.

По последним данным Минтруда Казахстана на 13 декабря 2022-года в стране находилось почти 300 тыс. россиян, 30 тыс. из которых легально работали и имели временную регистрацию. Еще 198 тыс. российских граждан воспользовались Казахстаном как транзитной страной. При этом с момента объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло 837 тыс., выехало 780 тыс. человек.