Самой населенной страной планеты признана Индия, Россия на девятой строчке рейтинга

Индия к концу 2022 года обогнала Китай по численности населения на пять миллионов человек, пишет Bloomberg со ссылкой на данные World Population Review — независимой организации, которая занимается переписью населения и демографией. В статье говорится, что численность граждан Индии составила 1,417 млрд человек, а в Китае — лишь 1,412 млрд.

«Демографические дивиденды» Индии

Индия, возможно, уже превзошла Китай как самую густонаселенную страну в мире, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования World Population Review (WPR). По мнению авторов статьи, это является важной вехой, которая «требует от премьер-министра Нарендры Моди создания большего количества рабочих мест».

«Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. Чтобы максимально использовать демографические дивиденды, Моди необходимо создавать рабочие места для миллионов людей, ежегодно поступающих на работу, поскольку страна уходит с фермерских рабочих мест», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что «население страны Южной Азии составило <...> на конец 2022 года 1,417 млрд человек» — «чуть более чем на 5 миллионов больше», чем 1,412 млрд в Китае.

На сайте WPR отмечается, что Китай и Индия – крупнейшие страны мира по численности населения. На третьей строчке рейтинга расположились США с населением чуть менее 325 миллионов человек.

«Страны БРИКС (Бразилия (7-я), Россия (9), Индия и Китай), которые обычно считаются четырьмя крупнейшими развивающимися экономиками, которые, как ожидается, будут доминировать в XXI веке, входят в первую десятку самых густонаселенных стран, что указывает на то, насколько важна сама численность их населения для экономического роста», — отмечается в исследовании.

При этом ученые заметили, что в Топ-10 вошли и государства, которые Международный валютный фонд считает развивающимися, не достигшими «высокой степени индустриализации по сравнению со своим населением» и «где население обычно имеет средний или низкий уровень жизни». Среди таких стран оказалась Нигерия (6-я) с населением более 190 млн человек, Бангладеш (8-я) — почти 165 млн и Мексика (10-я), где проживают 129 млн граждан.

«(Эти страны. – «Газета.Ru») демонстрируют, что проблемы, затрагивающие развивающиеся страны, охватывают несколько континентов», — говорится в материале.

Ученые WPR также заметили, что «в ряде крупнейших экономик мира население меньше, особенно в Европе. Соединенное Королевство, Германия, Франция и Италия входят в первую десятку крупнейших экономик, и во всех из них население составляет менее 100 миллионов человек». Согласно данным исследования, численность граждан этих стран колеблется от 82 миллионов (Германия) до чуть менее 60 миллионов (Италия) человек.

«Кроме того, несколько чрезвычайно маленьких стран, таких как Монако, Люксембург и Каймановы острова — все с населением менее миллиона человек — играют гораздо большую роль в финансовом мире, чем можно предположить по их численности населения», — показало исследование.

В отличие от этих стран, Канада, которая «также является крупным экономическим игроком и одной из крупнейших стран мира по площади суши», имеет относительно небольшое население для своих размеров – всего около 36,5 миллионов жителей, заключили специалисты.

Сокращение населения КНР

Накануне были обнародованы данные государственного статистического бюро КНР, которые показали, что население Китая сократилось впервые за 60 лет. Из исследования следует, что в 2022 году в стране проживали 1,411 млрд человек — на 850 тысяч жителей меньше, чем на конец 2021 года.

«Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года », — процитировало РИА Новости доклад ведомства.

Согласно его данным, в 2022 году в КНР родились 9,56 млн человек, а умерли 10,41 млн граждан. Из доклада также следует, что на 100 женщин в Китае приходятся 105 мужчин. Всего мужское население составляет 722,06 млн человек, а женское – 689,69 млн.

При этом численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила лишь 875,56 млн человек – всего 62% от общей численности граждан. А пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше в КНР оказалось около 280 млн – 19,8% населения.

Исследование также показало, что в городах проживают 920,71 млн человек — 65,22% населения, а в сельской местности — 491,04 млн граждан.

Население России

По всей видимости, WPR в своем исследовании при подсчете граждан России не учитывала жителей Крыма. Согласно данным организации, в РФ проживают 144,6 млн человек.

30 мая 2022 Росстат представил предварительные цифры о численности населения России по данным Всероссийской переписи населения, состоявшейся с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно результатам исследования, всего в России живут 147,2 млн человек.

«За период между двумя всероссийскими переписями – с 2010 по 2021 годы – население России выросло на 1,4% и составило 147,2 млн человек. В 28 регионах число жителей выросло. Наибольший прирост жителей показал Севастополь – население города выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек. Самыми густонаселенными регионами России остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область», — говорилось в сообщении.

А исследование WPR показало, что в 2022 году население России сократилось на 0,19%.

15 ноября Организация Объединенных Наций сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек. Согласно данным ООН, популяция увеличилась на миллиард всего за 12 лет.