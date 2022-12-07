Дали больше свободы: в КНР ослаблены ограничения против COVID-19

Китайские власти ослабляют антикоронавирусные ограничения по всей стране. Такое решение принято после массовых протестов, в ходе которых выдвигались не только антиковидные, но и политические лозунги.

Власти Китая после массовых протестов решили смягчить политику «нулевой терпимости» (введение максимально жестких мер) к коронавирусу. Об этом говорится в решении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Зоны высокого риска распространения COVID-19 теперь устанавливаются не по территориально-административным единицам (районам, кварталам), а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам».

«Все формы временной блокады [зон высокого риска] не допускаются», – говорится в документе. Если в течение пяти дней новых зараженных нет, режим отменяется.

Власти уточняют, что на территориях, где нет зон высокого риска распространения инфекции, нельзя ограничивать передвижение, приостанавливать производство и бизнес.

Люди, у которых легкое течение заболевания или вовсе нет симптомов, могут выбрать: самостоятельно они будут соблюдать самоизоляцию или отправятся на централизованный карантин в медучреждения.

Власти снимают запрет на продажу безрецептурных препаратов, таких как жаропонижающие, средства от кашля, простуды и вирусных заболеваний.

В стране также отменяется всеобщее ПЦР-тестирование. Оно остается обязательным только для тех категорий граждан, чья работа связана с повышенным риском заражения или общением с детьми и стариками.

Так, при посещении таких мест, как дома престарелых, медучреждения, школы и детские сады, понадобится сертификат о ПЦР-тестировании. Но, например, для путешествий между регионами Китая такой документ не понадобится.

В то же время власти КНР отмечают, что крупные компании и организации могут самостоятельно определять меры профилактики и борьбы с распространением COVID-19 на своей территории.

Коронавирус в Китае

В начале ноября власти Китая зафиксировали рост числа заболевших COVID-19. Причем подавляющее большинство из них – бессимптомные носители вируса. Власти страны сразу ввели жесткие ограничительные меры.

24 ноября этого года в жилой многоэтажке в городе Урумчи произошел пожар. Погибли десять человек. Жители города предполагают, что трагедия произошла из-за антиковидных ограничений — выход из дома был заблокирован, а машины пожарных из-за ограждений приехали несвоевременно.

Как пишет The Guardian, это подтверждается распространенными в китайских соцсетях роликами. На утро после ЧП, отмечает издание, чиновники Урумчи провели пресс-конференцию, на которой объявили, что антикоронавирусные меры не были причиной гибели людей. Один из представителей власти заявил, что жители могли бы спастись быстрее, если бы лучше понимали пожарную безопасность.

The Guardian приводит мнение политолога из Чикагского университета Дали Янга, который заявил, что «обвинение жертв» властями еще больше разозлит людей: «Общественное доверие просто упадет».

Гибель людей в пожаре, по большей части, и стала причиной крупных для Китая манифестаций, которые последовали за трагедией. Сначала люди вышли в Урумчи, затем противники COVID-ограничений стали выражать свое мнение и в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Ухане, пишет The Guardian.

По данным телеканала CNN, протесты были в 16 городах Китая, агентство Assosiated Press заявляет минимум о восьми. В Шанхае, как сообщили в AP, против демонстрантов применяли спецсредства и задерживали их.

При этом массовые акции касались не только послабления антикоронавирусных мер, но и отставки председателя КНР Си Цзиньпина. The Guardian отмечает, что в Пекине порядка двухсот человек вышли на улицы с чистыми белыми листами бумаги, намекая на цензуру в стране.

При этом в государственных СМИ Китая протесты не освещались, а видеозаписи с демонстраций в китайском сегменте интернета блокировались, что затрудняло верификацию информации.

close На акции протеста в Пекине, Китай, 27 ноября 2022 года Собравшиеся держат белые листы бумаги в знак протеста против коронавирусных ограничений, в память о жертвах пожара в доме, помещенном на карантин, в городе Урумчи, где погибли 10 человек, Пекин, Китай, 27 ноября 2022 года На акции протеста в Пекине, Китай, 27 ноября 2022 года Полицейские во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Пекине, Китай, 27 ноября 2022 года Люди приносят цветы и свечи в знак памяти о погибших в городе Урумчи, Гонконг, Китай, 28 ноября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Уже в понедельник, 28 ноября, специалисты выявили коронавирус у более чем у 40 тыс. граждан КНР, на следующий день показатель вырос до 71 тыс., пишет ТАСС.

Тем не менее после протестов китайские СМИ стали публиковать информацию о том, что штамм «омикрон» относительно безвреден. 1 декабря китайская газета Huanqiu со ссылкой на результаты эксперимента вирусологов Уханьского университета написала, что исследователи подтвердили снижение патогенности инфекции.

«Результаты экспериментов действительно показывают, что по сравнению с исходным штаммом нового коронавируса патогенность и вирулентность штамма «омикрон» уже значительно ниже», – заявил изданию глава лаборатории вирусологии Уханьского университета Лань Кэ.

Опыты на мышах показали, что животные умирали после 25-50 инфицирующих доз изначального штамма COVID-19 или после более 2 тыс. доз «омикрона».

«Это говорит нам о том, что не стоит слишком сильно паниковать по поводу «омикрона»: население находится под защитой вакцин, и штамм уже не так вреден для человеческого организма, как раньше», – цитирует вирусолога ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения после акций протеста призвала китайские власти продолжить вакцинацию населения от коронавируса. Также отмечалось, что «разочарование населения в связи с ограничительными мерами вполне понятно, и важно, чтобы власти прислушивались к мнению населения».