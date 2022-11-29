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Революция чистого листа: в Китае продолжаются протесты против ковидных ограничений

В крупнейших городах Китая прошли массовые протесты против политики руководства КНР — «нулевой терпимости» к COVID-19. Западные газеты называют китайские протесты «революцией чистого листа» и «протестами А4», потому что участники митингов держали в руках белые листы бумаги.

Протесты против локдаунов в Шанхае, Нанкине, Ухане, Сиане и других крупных городах Китая начались после того, как 24 ноября 10 человек погибли и 9 получили ранения при пожаре в общине Цзисянъюань в Урумчи. Дом был обозначен как «зона с низким уровнем риска» — его жители могли выходить на улицу на один-два часа в сутки. Причиной гибели людей протестующие считают запрет покидать здание и то, как долго добирались пожарные из-за заблокированных дорог. По данным Bloomberg, в акциях могут участвовать десятки тысяч человек.

Власти КНР применяют для снижения интереса к протестам классические инструменты цензуры и пиар-технологии. К примеру, по запросу «Шанхай» в Twitter появлялся в первую очередь эротический контент.

Китайское руководство уже пару лет вводит полные локдауны и карантины в городах-миллионниках из-за единичных случаев заражения коронавирусом. Сейчас председатель Си Цзиньпин и китайская компартия должны выбрать между ослаблением коронавирусных ограничений (что влечет за собой риск переполнения больниц) и сохранением жестких мер (что ухудшает экономическую ситуацию в Китае и остальном мире).

Государственное агентство «Синьхуа» не сообщало о протестах, но призвало чиновников приложить все усилия, чтобы снизить «уровень лишений из-за ковида». Политику нулевой терпимости к COVID-19 китайское госСМИ считает «научной и эффективной».

Как китайцы протестуют против ковидных ограничений — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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