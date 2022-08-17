Хотел подарить жене: как ящерица из зоопарка упала с 12-го этажа

В Санкт-Петербурге поймали злоумышленника, который почти неделю назад украл ящерицу из местного зоопарка. Камеры видеонаблюдения засняли, как он достал животное из вольера и закинул в сумку своей знакомой. К моменту прибытия полицейских ящерица была мертва. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга задержали мужчину, который похитил из Ленинградского зоопарка редкую ящерицу – акантозавра. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области, у которого уже были проблемы с законом.

Рептилия пропала из экзотариума в прошлую пятницу, 12 августа. По данным правоохранителей, «злоумышленник повредил замок стеклянного террариума».

На записи с камер видеонаблюдения, которую опубликовал Life, видно, как мужчина в джинсовке подходит к террариуму, рассматривает рептилию. Он позвал знакомую – женщину в белой футболке, джинсах и с черной сумкой. После этого мужчина быстро достал ящерицу из вольера и закинул ее в сумку спутницы.

Сотрудники зоопарка заметили пропажу спустя два дня и сразу обратились в полицию.

«16 августа ближе к полуночи, у дома 11 по Народной улице был задержан 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти во «Вконтакте».

Отмечается, что во время кражи злоумышленник был пьян, а животное собирался подарить супруге. Рептилию полицейские нашли мертвой – под окнами квартиры задержанного. Как рассказал мужчина, ящерица выпала из окна 12-го этажа и погибла.

«Потеря любого животного для нас – это тяжело, потому что мы всех наших животных любим, заботимся о них», – заявили в зоопарке.

В пресс-службе зоопарка «Газете.Ru» заявили, что проводят проверку и будут стараться, чтобы подобных инцидентов не было.

«Нам не понятны мотивы преступников. Данная ящерица не часто встречается в террариумистике, но при желании ее вполне можно легально приобрести. Мотивы лучше оставить правоохранительным органам», – рассказали в пресс-службе.

При этом в зоопарке пока не думали о приобретении новых ящериц. «Как экспозиционный вид действительно был достаточно яркий, похож на дракончика», – прокомментировали порталу 78.ru в учреждении, оценив ущерб в 21 тыс. руб.

Акантозавры относятся к ящерицам из семейства агамовых. Естественная среда обитания для них – Юго-Восточная Азия. Длина тела ящерицы в среднем составляет от 24 до 30 см. Туловище несколько сжато с боков, покрыто мелкой чешуей, а на голове и спине – высокий гребень. У некоторых видов таких рептилий гребни полностью состоят из шипов.

Ленинградский зоопарк, который располагается между станциями метро «Спортивная» и «Горьковская», существует с 1865 года – 14 августа зоосаду исполнилось 157 лет. Это один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира. В первой основной коллекции зверей были тигры, медведи, львицы, мелкие хищники, водоплавающие птицы, попугаи.

Зоопарк не переставал работать и во время блокады. Сотрудники зоосада смогли сохранить часть коллекции животных и проводить выездные лекции. В память об этом зоопарк до сих пор называется Ленинградский, а при входе установлена мемориальная доска.

Сейчас зоопарк насчитывает несколько павильонов, в том числе – двухэтажный экзотариум. На первом этаже располагается аквариум, а на втором – террариум, кафе, выставка насекомых и вольеры с мангустами, сурикатами, фенеками, а также броненосцами и дикобразами.