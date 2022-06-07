Адреса ресторанов и новое меню. Что известно об открытии McDonald's

Первые 15 ресторанов McDonald's откроются после ребрендинга в Москве и Подмосковье 12 июня. В обновленном меню останется большинство привычных позиций, хотя их названия изменятся. Компания зарегистрировала новый логотип, однако название до сих пор остается в секрете. Сеть быстрого питания приостановила работу 850 точек в России 8 марта, а 16 мая объявила о продаже бизнеса. Его купил бизнесмен Александр Говор.

Компания-владелец сети ресторанов McDonald's в России сообщила об открытии 15 точек питания 12 июня.

«В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — рассказали в компании.

Где откроются рестораны:

▪️Большая Бронная улица, дом 29 (на Пушкинской площади);

▪️Арбат, дом 52, стр. 1;

▪️улица Красная Пресня, дом 31;

▪️Ленинградское шоссе, дом 63, корп. 1;

▪️улица Большая Дорогомиловская, дом 8а;

▪️улица Покрышкина, дом 2;

▪️улица Большая Ордынка, дом 21, стр. 2;

▪️улица Бутырская, дом 77, стр. 2;

▪️Каширское шоссе, дом 61/15;

▪️проспект Маршала Жукова, дом 31, корп. 2;

▪️улица Люблинская, дом 165, корпус 1А;

▪️Коломенский проезд, дом 7Б;

▪️Реутов, Носовихинское шоссе, дом 12;

▪️Одинцово, Можайское шоссе, дом 133;

▪️Химки, Ленинградское шоссе, влд. 30А.

По словам гендиректора McDonald's в России Олега Пароева, у российского McDonald's имеется план запуска заведений «волнами».

«Хотим довольно много предприятий открыть до конца июня. Вторая «волна» у нас будет уже чуть ли не 13 июня. <…> До конца июня порядка 200 предприятий мы должны точно открыть по всей стране, если получится — даже больше», — рассказал Пароев, сообщает ТАСС.

Каким будет новое меню

В обновленном меню останутся стрипсы, креветки, шримп и цезарь-роллы, снэк-боксы, сырные палочки и утренние маффины. На десерт предложат пирожки и пончики, яблочное пюре «Агуша» и рулетики с творогом и изюмом.

Как сообщил Telegram-канал Mash, снэк-бокс можно будет приобрести за 148 руб., а пирожок с вишней — за 64.

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Поставщиком новых булок для бургеров будет компания «Лантманнен юнибэйк», которая работает с KFC и Burger King, а напитки поставит компания «Черноголовка».

По данным Mash, качество упаковки может измениться из-за повышения цен от основного поставщика — компании «Рулог».

Новый McDonald's не ищет сотрудников

Компания ООО «Предприятия быстрого обслуживания», новое юрлицо McDonald's, перед открытием под новым брендом не разместила ни одной вакансии на популярных сервисах по поиску работы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании hh.ru.

«Мы ожидаем появления вакансий с момента старта работы ресторанов под новым брендом, начиная с середины июня. Ранее hh.ru был одним из основных ресурсов поиска и найма персонала в рестораны данной сети — за 2021 год было размещено свыше 9 тыс. вакансий по всей стране», — сказал руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров.

Специалист по рекрутингу Екатерина Ширяева предположила, что новое юрлицо McDonald's использует другие способы найма работников, а в пресс-службе «Предприятий быстрого обслуживания» сообщили, что вакансии на hh.ru появятся в ближайшее время.

«Мы ждем нового бренда. После него появятся вакансии. Точную дату назвать мы пока не можем», — сказали в компании.

Ранее «Предприятия быстрого обслуживания» разместили объявления о найме на закрытых ресторанах сети McDonald's — в частности, на двери флагманского ресторана на Пушкинской. В компании объяснили, что размещение таких объявлений о найме сотрудников является обычной практикой.

Смена логотипа

Новый владелец McDonald's также обязан сменить бренд сети. Он подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов. В них используются три цвета: зеленый, оранжевый и красный.

В пресс-службе McDonald's рассказали, что регистрируемые изображения — это варианты возможных логотипов, а зеленый, красный и оранжевый могут стать новыми цветами бренда.

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Компания собирается выпускать под этими товарными знаками коробки из бумаги, упаковку, одежду, игрушки, зонты и сумки.

Новое название сети остается в секрете, однако ранее в Роспатент подали несколько заявок на регистрацию бренда, среди них — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Эти варианты могут фигурировать в новом названии McDonald's.

Компания приостановила работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта, вскоре после начала военной операции России на Украине. 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка и при посредничестве Минпромторга продал бизнес российскому бизнесмену Александру Говору.