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Новый владелец McDonald's не разместил ни одной вакансии на hh.ru перед открытием

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Компания ООО «Предприятия быстрого обслуживания», новое юрлицо McDonald's, перед открытием под новым брендом 12 июня пока не разместила ни одной вакансии на популярных сервисах по поиску работы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru.

«На текущий момент на hh.ru отсутствуют вакансии от компании-работодателя, которая будет управлять сетью бывших ресторанов Макдональдс в России. Мы ожидаем появления вакансий с момента старта работы ресторанов под новым брендом, начиная с середины июня. Ранее hh.ru был одним из основных ресурсов поиска и найма персонала в рестораны данной сети - за 2021 год было размещено свыше 9 тысяч вакансий по всей стране», - сказал руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров.

В рекрутинговой компании Superjob «Газете.Ru» отказались комментировать данную тему.

«Данные клиента раскрывать не будем», — указали в компании.

Специалист по рекрутингу Екатерина Ширяева отметила, что вероятно новое юрлицо McDonald's использует другие способы найма работников сейчас.

Ранее «Предприятия быстрого обслуживания» разместили объявления о найме на закрытых ресторанах сети McDonald's — в частности, на двери ресторана на Пушкинской. «Ведется прием на работу», – такой плакат появился там. Генеральный директор McDonald's, несмотря на перемены, остался прежним.

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