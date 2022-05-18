«Крым страдает больше всего». Какие курорты выбирают россияне для летнего отдыха

В Крыму могут не открыться до трети гостиниц из-за низкого спроса, Росавиация в 14-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга России. Однако опросы показывают, что, несмотря на ограничения, большинство россиян проведут летний отпуск внутри страны. Как меняется спрос на поездки по России и за рубеж, насколько вырастут цены и какие виды туризма будут пользоваться спросом в летний сезон, — в материале «Газеты.Ru».

Популярные направления внутри РФ

Самыми востребованными направлениями для авиаперелетов предстоящим летом стали Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ и Екатеринбург. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе программы лояльности «СберСпасибо». Билеты на поезд на период июнь-август 2022 года пользователи бронировали для путешествий в Казань, Кисловодск, Краснодар, Новороссийск, Анапу, Ростов-на-Дону и Петрозаводск.

Отели россияне чаще всего бронировали в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Геленджике. Также в числе лидеров Краснодарский край. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Ильи Уманского, это направление стабильно привлекает большое количество людей, несмотря на немалую стоимость отдыха.

В целом же спрос на поездки по России эксперт назвал достаточно высоким.

Я бы сказал, что его уровень в пределах прошлогоднего, может быть, с небольшим отличием в меньшую сторону. Однако структура спроса кардинально изменилась, в первую очередь, за счет факторов перевозки: остаются закрытыми аэропорты юга страны, наблюдается недостаток транспорта, в том числе железнодорожного. Крым страдает больше всего: он недобирает порядка 50% от бронирований прошлого года. Илья Уманский вице-президента Ассоциации туроператоров России

Падает объем бронирований в Анапе и Геленджике — примерно на 20%, это связано с отменами рейсов. Однако туристы ищут альтернативы, отметил вице-президент АТОР: как правило, люди переориентируются на ближайшие к местам проживания курорты, куда они могут легко доехать на автомобиле. Растет количество броней в таких регионах, как Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская и Ленинградская области и Карелия.

«Кроме того, россияне ищут замену пляжному отдыху, и это, наверное, самый позитивный тренд, который ощущается на протяжении последних лет: мы видим, что туристы начали ездить по России, чтобы открыть для себя необычные места», — сказал Уманский в беседе с «Газетой.Ru».

Виды, природа и здоровье

Исторически количество путешествующих по России превышало количество путешествующих за рубеж, напомнил вице-президент АТОР.

«Поток по внутреннему туризму всегда был больше, чем по выездному, в 3-4 раза точно. Что касается этого года, перевес в любом случае останется, можно говорить, что за рубеж поедет меньше туристов, чем в прошлом году», — убежден Уманский.

Такая тенденция обоснована в том числе активным развитием новых видов туризма. Заместитель председателя комиссии Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов пояснил, что внутри РФ все больше становится востребованным глэмпинг, или экотуризм.

«Планируется внести на рассмотрение законопроект, который будет определять данное понятие, расположение экоотелей и упрощать создание такого вида размещения», — сообщил он.

Проведенная в данной сфере работа позволит в ближайшее время существенно увеличить количество глэмпингов в России, считает депутат. Это даст людям возможность отдохнуть в уникальных местах и побыть ближе к природе.

Исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова в свою очередь заявила, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции актуальным для россиян стал отдых в санаториях.

Курорты санаторного лечения пользуется спросом, так как люди начали уделять больше внимания своему здоровью и, в частности, хотят восстановиться после перенесенного ковида. Для этого отправляются в Краснодарский край, на Минеральные воды, в Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки Наталия Осипова Исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств»

Также, по словам Осиповой, фиксируется высокий спрос на летние поездки в Чечню, Дагестан и Южную Осетию — туристы хотят насладиться природными ландшафтами и посетить культурные достопримечательности, перманентный интерес наблюдается к Алтаю и Камчатке. Набирает популярность и автомобильный туризм по территории РФ, подчеркнула специалист.

Заграничные поездки

За границей россияне бронировали отели в Стамбуле, Минске и Дубае, также многие намерены поехать в Баку, сообщили в пресс-службе программы лояльности «СберСпасибо». Наталия Осипова добавила: в топ востребованных зарубежных направлений, помимо Турции и ОАЭ, входят Египет и Абхазия.

При этом спрос на выездной туризм падает.

20-25% На столько, как отмечает Илья Уманский, сократился объем выездов за границу по сравнению с прошлогодними показателями.

Специалист связал это с недоступностью ряда направлений, значительным ростом стоимости авиабилетов и с вопросом безопасности, который актуален для многих туристов.

«В сети активно обсуждается отношение к россиянам за рубежом, у многих есть переживания относительно предвзятости иностранцев и собственной защищенности во время отдыха», — пояснил вице-президент АТОР Уманский.

Несмотря на указанные факторы, он видит движение в сторону восстановления выездного туризма, чему способствовало возобновление регулярных перевозок в Турцию и Египет, также появляется доступ к другим направлениям.

Вместе с тем из-за существующих ограничений на авиаперелеты и ухода с российского рынка ряда зарубежных авиакомпаний путешествия в другие государства стали менее удобными. В частности, добраться во многие страны можно лишь с помощью стыковочных рейсов, напомнила Наталия Осипова. Но тренд на отказ от поездок за границу, особенно в летний сезон, она считает маловероятным.

«Все, что некомфортно в поездке, естественно, влияет на спрос. Мы привыкли летать прямо, стыковки и пересадки для нас новы. Но, думаю, мы и к этому привыкнем», — уверена эксперт.

Напрямую сейчас можно улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, купить билеты на регулярные авиарейсы без стыковок предлагают желающим отправиться на Мальдивы и Сейшелы.

В Европу предпочитают ездить в основном индивидуальные туристы при наличии визы. Однако такие путешествия неизбежно будут требовать пересадки в стороннем городе, порой даже нескольких, подчеркнула Осипова.

Цены на летний отдых

Для россиян отпуск внутри страны будет более выгодным, сказал депутат Сергей Кривоносов.

«Мы продолжим принимать все меры, чтобы удерживать на отечественных курортах стабильные цены. Потому что у некоторых предпринимателей есть желание за счет ситуации вокруг ограничений путешествий за границу увеличить прибыль. Мы считаем необходимым условием, чтобы это было в рамках разумного», — указывает он.

Илья Уманский говорит: кратковременные периоды увеличения стоимости на поездки по России можно было объяснить тем, что курс доллара рос, а отелям требовались импортные поставки.

После стабилизации ситуации на валютном рынке ценообразование изменилось, и в предстоящий курортный сезон колебания будут незначительными: по отношению к прошлому году цены вырастут на 10%.

«Но это еще не финал, надо наблюдать, каким будет сезон. На отечественных направлениях первую скрипку играет соотношение спроса и предложения», — заявил вице-президент АТОР.

Говоря о ценах на путешествия за границу, он отметил роль курса валют. В моменте, когда один доллар стоил 150 руб., стоимость туров становилась практически недостижимой для многих россиян. Однако сейчас цены опустились, в том числе на фоне недостатка спроса. По словам Уманского, суммы, которые россияне выделяют на поездки за рубеж, относительно прошлого года существенно не менялись.

Тем не менее многие люди замечают повышение стоимости туров. Исполнительный директор АТА Наталия Осипова отметила, что основная разница отражена в цене авиабилетов.

«Путешествия за границу обойдутся дороже на 15-30% в связи с облетом некоторых территорий: время в пути увеличивается, увеличивается и стоимость отдыха. Итоговая сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании.

В Крым, напротив, цены несколько упали в связи с плохой транспортной доступностью. Люди хотят туда ехать, но билеты все раскуплены за полтора месяца, явно не хватает железнодорожных составов, туристам приходится ехать на машинах», — объяснила она.