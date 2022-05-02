«Боже, как страшно»: жители Белгорода обсуждают ночные взрывы

В ночь на понедельник жители Белгорода проснулись от взрывов. Многие выложили в соцсети видео вспышек в небе и звуки хлопков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном инциденте, а позже уточнил, что горожанам ничего не угрожает, и произошедшее не было атакой авиации ВСУ.

«Может, на шашлычки»?

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — написал Гладков ночью в своем Telegram-канале.

Утром он сообщил, что безопасности жителей города ничего не угрожало. При этом очевидцы рассказывали, что после взрывов был слышен гул, словно рядом летит самолет.

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — подчеркнул в понедельник губернатор.

Жители города всю ночь обсуждали происходящее в белгородских пабликах «ВКонтакте».

«В этот момент находилась на улице, прогремело в небе два взрыва, затем три огненных шарика и далее четко слышно, как улетает самолет. Только вопрос – чей, и он летел в нашу сторону?» — написала жительница Белгорода Светлана.

Другие очевидцы рассказали, что от хлопков трясло дома, дрожали окна и двери.

«Первый сильный взрыв, окна задрожали, и штукатурка посыпалась. Гудел самолет и в небе еще две ракеты летели», — рассказала другая белгородка.

Многим жителям города стало страшно. «Страшновато», «и вот опять… Боже, как страшно», «пережить бы эту ночь» — писали они.

Кто-то за ночь насчитал пять-шесть взрывов. Горожане сравнивали хлопки по мощности. Другие призывали не поддаваться панике.

Нападения на приграничные территории

После начала военной спецоперации России в граничащих с Украиной регионах регулярно происходят инциденты — взрывы, пожары и диверсии. На минувшей неделе ВСУ, по заявлениям властей российских регионов, обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт «Троебортное» в Брянской области, пункт пропуска в селе Крупец в Курской области, а в Курской и Воронежской областях были сбиты украинские беспилотники. Во многих районах власти ввели повышенный уровень террористической опасности.

Накануне днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Причину возгорания он не назвал, но местные жители пожаловались в соцсетях на звуки взрывов.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В понедельник он уточнил, что у пострадавшего «рваная рана на правом плече», его «состояние стабильное, жизни ничего не угрожает». До восстановления мужчина будет две недели находиться под наблюдением врачей.

Кроме того, в результате инцидента были повреждены семь домов. Жителей хутора эвакуировали в безопасное место.

«Вместе с главой Яковлевского округа Олегом Медведевым встретился с жителями, которые вчера вынуждены были, в целях безопасности, покинуть свои дома. Основная часть жителей расселилась у родственников. В пункте временного размещения находятся 4 человека, уже сегодня, после завтрака, мы отвезем их домой», — написал утром во вторник губернатор, уточнив, что также навестил в больнице пострадавшего.

По словам Гладкова, власти региона «максимально быстро» приступят к восстановлению поврежденных зданий.

«Средства (на восстановление – «Газета.Ru») имеются в полном объеме», — добавил чиновник.