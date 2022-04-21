«Ни разу не нашел ни одного кошелька». 7 вопросов дворнику

Житель Подмосковья Алексей Николайченко был дворником дважды. В 70-е подрабатывал «за квартиру», в конце 2010-х, уже на пенсии, — от скуки. «Главный по двору» прокомментировал «Газете.Ru» фразы, которые он слышит в свой адрес чаще всего.

«Плохо учился в школе, поэтому стал дворником»

«Каждый раз, когда я такое слышу, становится страшно от того, как родители воспитывают своих детей. Вместо того, чтобы объяснять, что любая работа – это не стыдно, родители просто дискредитируют профессии. Но ведь обстоятельства бывают разные. Да и не всегда на такие работы идут от недостатка ума. Почти всех моих коллег в свое время заставила нужда.

Я тоже устроился, чтобы получить лишнюю копеечку. В конце 70-х у меня родилась дочь. Я работал на авиационном заводе, но денег никогда не бывает много, особенно когда в семье пополнение. Стал искать подработки. Товарищ предложить работу дворника. Платили плохо, но зато давали квартиру. Я согласился.

По знакомству мне выдали трешку первому в очереди и без долгих лет работы уже спустя полгода. В ней я живу по сей день.

С учетом всех своих подработок, их было три, включая «подметание улиц», я получал почти тысячу рублей в месяц, когда средней зарплатой советского гражданина было около 200 рублей.

Отработав два года и получив повышение на заводе, я уволился со всех своих «шабашек». Уже на пенсии, пару лет назад, решил поработать дворником вновь. Больше, конечно, от скуки.

Но долго не продержался, здоровье уже не то, да и времена изменились: теперь дворник – не тот, кого знает и уважает весь двор, потому что он следит за порядком. Теперь это ребята из стран СНГ, которые приехали на заработки, и им мало кто доверяет, а уж тем более знает по имени или останавливается, чтобы узнать, как дела. Но не думаю, что приезжих это волнует, сегодня ведь что главное: крышу над головой получить, а дальше крутись. Нынче дворникам тоже выдают квартиры, но не в собственность, а служебные, в них можно жить, пока работаешь. А это хороший старт.

Да и наши «копейки» для них – большие деньги, поэтому стараются. В современном мире наши молодые люди за такие суммы пахать не пошли бы. А старики, как я, – больные все, уже не потянут».

«Разве дворники не в каморках у подъездов живут?»

«Нет. Те самые каморки у подъездов – хозяйское помещение, там хранится весь необходимый инвентарь. Обычно под «склад» выделяется каморка, находящаяся у подъезда, в котором у дворника служебная квартира. Для удобства».

«В мусоре копаться не противно?»

«Так же противно, как и медсестрам выносить утки, но им такие вопросы почему-то не задают. И еще не обращают внимания на то, что мы делаем это в перчатках и в спецодежде, и для нас это работа. Никто не контактирует с тем, что «противно», напрямую. А это противное, кстати, вы сами воспроизвели. А вам не противно было?»

«У дворников наверняка всегда есть подработки?»

«Лишняя копеечка, действительно, всегда есть. Кому-то с утра надо машину почистить, кому-то помочь перетащить мебель или выбить ковер. За что можем — всегда беремся, никем это не запрещено.

А подработки всегда разные, я вешал зеркала, носил коробки, помогал красить потолок и даже приглядывал за щенками одного из жильцов, которому нужно было пойти ко врачу.

Их собака ощенилась, за малышами нужен был глаз да глаз».

«Что самое сложное в работе?»

«Самое сложное – уборка снега. В особенно сильный снегопад дворники редко справляются сами: чистишь одну сторону дороги, а на другой уже сугробы по пояс. Поэтому вызывают грейдеры. Еще один большой минус – работа в любую погоду. Из-за того, что ты постоянно на холоде, руки и ноги мокрые, постоянно чихаешь и болеешь. Здоровье ухудшается быстро и очень сильно».

«Кошельки и деньги часто находите?»

«Ни разу за годы работы ни я, ни мои коллеги не нашли ни одного кошелька.

Это в «Ералаше» кто-то постоянно теряет деньги, в жизни таких рассеянных людей увидишь крайне редко.

Тем более сейчас. Все пользуются банковскими картами. Но у нас была негласная инструкция: найденные вещи какое-то время мы хранили в специальной корзине в хозяйственной комнате, если никто за ними не приходил в течение двух недель, относили в ЖЭК, а дальше они уже сами разбирались».

«Чем обычно раздражают окружающие?»

«Больше всего раздражают окурки, которые люди иногда выбрасывают с балконов. Я несколько раз видел, как вытряхивали пепельницы. Не понимаю и никогда не пойму этого свинства.

Еще заметил, что меньше мусорят те, кто живет постоянно, а не временно. Многие из тех, кто снимают квартиры, могут позволить себе бросить упаковку от мороженого мимо урны или вовсе оставить около нее пакет с мусором. Но это, конечно, зависит от человека, всех под одну гребенку нельзя.

Так или иначе всегда надо помнить, что не только двор, но и город, страна и планета – место, где мы живем. И думать надо еще о чем-то, кроме себя и своей квартиры. Если бы к вам пришли гости и разбросали по полу фантики и окурки – вряд ли вы бы обрадовались. Чужой труд нужно уважать».