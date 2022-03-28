«Отбыл половину наказания». С Кирилла Серебренникова сняли судимость

Кирилл Серебренников — основной фигурант дела «Седьмой студии» — отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений. Поэтому условное осуждение для режиссера было отменено, с него также сняли судимость, пояснили в Хамовническом районном суде Москвы. О деле Серебренникова — в материале «Газеты.Ru».

Хамовнический районный суд Москвы в понедельник, 28 марта, отменил наказание — три года лишения свободы условно — режиссеру Кириллу Серебренникову. Решение опубликовано на сайте инстанции.

«Отменить условное осуждение, назначенное по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 26 июня 2020 года в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, и снять судимость», — говорится в постановлении.

Серебренников был главным фигурантом по уголовному делу «Седьмой студии». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. руб., а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. руб.

Позднее виновной по делу признали также экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Суд также постановил освободить ее от наказания, так как срок заключения она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, ее обязали выплатить сумму ущерба — 129 млн руб. — солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новости» в Хамовническом суде, судимость с Серебренникова сняли, поскольку он отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений.

Суть дела

Еще одна фигурантка дела ― бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум — признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

Свою вину никто из них не признал.

По данным обвинения, фигуранты похитили из бюджета 129 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах АНО, основанной Серебренниковым, на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

В приговоре утверждается, что Серебренников и Итин знали заранее о выделении денежных средств и, обманув сотрудников Минкульта, создали «сплоченную группу». Позже к ним присоединился Малобродский.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал приговор законным. Серебренников приговор не обжаловал, но все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.

Через год — в ноябре 2021-го — стало известно, что Серебренников и другие фигуранты возместили государству ущерб в размере 129 млн руб. Сам режиссер говорил, что у него нет денег на выплату этой суммы — по его словам, «люди со всего мира начали сбор средств для того, чтобы выкупить его».