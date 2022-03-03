Никакого алкоголя. Как перестать переедать из-за тревожности

Тревожность, стресс и бессонница – именно то, чему в период непростых для всего мира обстоятельств подвергается все больше людей. При этом огромная часть из них «заедает» свои негативные эмоции, забывая о собственных переживаниях только таким образом. Диетологи и нутрициологи рассказали «Газете.Ru», как не переедать на фоне переживаний, а также назвали список продуктов, которые помогут справиться с волнением.

Почему мы заедаем переживания

Во время стресса у людей всегда включается защитный механизм, и они стараются сделать себе как можно приятнее. Все дело в том, что так наш организм пытается закрыться от невзгод, говорит врач-диетолог и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев. И самый простой способ сделать это – съесть что-нибудь вкусное.

«В той же шоколадке содержится триптофан, из которого образуется серотонин или «гормон счастья». Вот только, к сожалению, это не решает проблему стресса», – констатирует эксперт.

Между тем, добавляет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, в связи со сложившейся в мире ситуацией, люди все больше становятся подвержены стрессу и депрессии, что может привести к перееданию и дальнейшему набору веса, а также ожирению и всем вытекающим из этого проблемам.

Какая еда поможет избавиться от стресса

Чтобы оградить свой организм от неблагоприятных факторов, очень важно правильно выстроить свой рацион питания, считает Писарева.

Его необходимо насытить продуктами, в которых будут содержаться витамины группы В, потому что они воздействуют на нервную систему, успокаивают ее и укрепляют, а также минералами: кальцием, калием и магнием – они участвуют в работе нервных импульсах и улучшают работу мозга. Также, чтобы избавиться от стресса, нужно добавить в рацион стимуляторы гормонов радости – серотонина и дофамина. Они отвечают за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм. Помогут организму и омега-3 — жирные кислоты, которые питают ткани мозга и помогают переносить повышенную нагрузку.

Из конкретных продуктов нутрициолог выделяет нежирное мясо, способствующее выработке нейромедиаторов, за счет которых образуется гормон счастья серотонин, позволяющий человеку чувствовать себя спокойнее и увереннее.

А также продукты с содержанием омега-3 и витаминов группы B. Это морепродукты и морская рыба, лучше всего жирная, такая как скумбрия или сельдь. Также, советует Писарева, стоит употреблять цельнозерновые каши и хлеб – они тоже стимулируют синтез серотонина и препятствуют тревоге и стрессу.

Полезны для нервной системы, по словам диетолога, все зеленые овощи, так как в них большое содержание витамина В. Речь, например, о шпинате, всех листовых салатах, брокколи и сельдерее. В сельдерее, замечает врач, помимо прочего есть ароматические вещества, которые тоже положительно влияют на нервную систему.

«Отдельно хотела бы выделить морскую капусту. В ней содержится большое количество йода, который помогает работе щитовидной железы. Она является главным органом, которые реагирует на стресс. Так, потребление морской капусты будет стимулировать орган и человек будет менее подвержен переживаниям», – утверждает Ирина Писарева.

Рекомендует врач, помимо прочего, есть ягоды и фрукты, особенно цитрусовые – в них содержатся успокаивающие эфирные масла, а также бананы, насыщающие серотонином.

Диетолог Александр Андреев, в свою очередь, советует заменять те же сладости, которыми чаще всего заедают стресс, на другие, более полезные продукты.

«Вместо сладкого можно есть ягоды – они уменьшают тягу к сладкому в перерывах между приемами пищи и нормализуют пищеварение. Также можно баловать себя горьким шоколадом с 70% какао. Он поможет улучшить настроение и побороть стресс. Также рекомендовано потреблять орехи (не более 30-50 грамм в день), являющиеся отличным заменителем сахара», — отмечает он.

Из напитков лучше всего пить чай с мятой или мелиссой, говорит Андреев. Перед сном он успокоит нервную систему и поможет уменьшить стресс, а также устранит синдром раздраженного кишечника.

«Не стоит употреблять алкоголь. Частое употребление ведет к ухудшению физического и психологического состояния и даже болезни», – предостерегает эксперт.

Как не переедать на фоне волнений

По мнению диетолога Писаревой, помочь организму не переедать в тяжелое время возможно. Для этого необходимо соблюдать простые правила: часто питаться в течении дня небольшими порциями, не ждать, когда наступит чувство голода, а также выпивать стакан воды, если хочется есть. Возможно, после этого есть перехочется вовсе.

Также нутрициолог отмечать важность сокращения количества потребляемой пищи. В этом поможет тот же стакан воды, выпитый перед едой.

«Улучшить психологическое состояние поможет легкая физическая нагрузка: йога, спокойная ходьба, прогулки на свежем воздухе. Помогают дыхательные практики, ароматерапия или арт-терапия», – уверяет врач.

Диетолог Александр Андреев же указывает, что не переедать из-за стресса в такой период можно еще и благодаря заранее продуманному рациону на день. Таким образом не придется отвлекаться на вредную пищу. Вместе с этим, необходимо создавать для себя комфортные условия на период волнений.

Так, врач рекомендует выпить утром чашку чая с одним-двумя ломтиками горького шоколада, съесть в течении дня салат с заправкой из оливкового масла, овощные палочки из сельдерея, моркови, или просто яблочные дольки, а вечером выпить кружку чая с мятой или с мелиссой и почитать книгу. На выходных Андреев советует устроить себе прогулку по парку или вдоль водоема.

По словам Ирины Писареврй, также важно сейчас оградить себя от негативной информации по максимуму и хотя бы специально не смотреть новости и не обсуждать одну и ту же тему постоянно.

«Чем чаще мы читаем и смотрим информацию по сегодняшним проблемам, тем сильнее это воздействует на мозг. Мы пропускаем весь этот негатив через свое сознание и можем оказаться в депрессии со всеми вытекающими последствиями», – отмечает врач и добавляет, что каждый из нас сейчас должен постараться отвлечься и всеми силами противостоять стрессу.