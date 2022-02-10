Россияне раскрыли, сколько смогли бы прожить без работы на свои сбережения

В России увеличилось число людей, которые делают сбережения. Однако большинству из них отложенных денег в случае потери работы хватить лишь на три месяца. Больше половины россиян смогли накопить меньше 100 тыс. руб. Отчасти это связано с тем, что большая часть тех, кто копит деньги, вынуждены периодически тратить их на бытовые нужды.

На сегодня сбережения есть больше, чем у 79% россиян, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2, передает РБК.

Таким образом, в стране по сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто оставляет деньги на черный день. В 2021 году о наличии накоплений сообщили не больше половины россиян.

В то же время, большая часть респондентов (58,5%) указали, что смогли отложить до 100 тыс. руб. Еще 38% накопили от 100 до 300 тыс. Меньшая часть россиян, а именно 2% имеют накопления от 300 тыс. до 1 млн руб. Более 1 млн накопили лишь 1,5% респондентов.

Если опрошенные россияне потеряют работу, большинство из них (62%) продержатся на свои накопления не более трех месяцев. Среди оставшихся респондентов 19% — в течение 3–6 месяцев, 15% — 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

Большая часть владельцев накоплений (63%) сообщили, что периодически тратят сбережения на бытовые расходы.

Две трети (67%) участников опроса сообщили, что боятся потерять свои деньги из-за инфляции, а также действий интернет-мошенников и хакеров.

В декабре 2021 года опрос сервиса SuperJob показал, что накопления есть у 57% россиян. Из них 18% смогли бы прожить на отложенные деньги от одного до двух месяцев, 13% — меньше месяца, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.

В 2020 и 2019 годах сбережения были у 60% россиян. В 2008 году накопления делали 72% жителей страны.

Весной 2021 года свой опрос провел сервис «Работу.ру». Из этого исследования выяснилось, что большая часть респондентов (42%) откладывают деньги на черный день, 25% хотят оставить средства на поездку в отпуск, а 24% планируют накопить на квартиру. Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что откладывает деньги на ремонт, 18% копят на детей, 16% – на покупку автомобиля, 13% – на лечение.

По мнению экспертов, минимальная финансовая «подушка безопасности» должна составлять от шести до 12 месячных окладов. Для ее создания человек должен откладывать до 15-20% своего дохода в течение не менее полугода.