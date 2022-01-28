Россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации. Об этом РИА Новости заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Он рекомендовал валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. По его оценке, серьезные санкции могут ограничить хождение валюты в стране, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями, но по установленному кредитной организацией курсу.

Главным врагом денег, отметил Сосновский, остается инфляция. Эксперт заявил, что в современных условиях деньги не выживают.

«Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок в начале этой недели продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи снова опустился ниже 3200 пунктов. «Газета.Ru» спросила специалистов по инвестициям, стоит ли беспокоиться из-за падения акций непрофессиональным инвесторам и как действовать в такой ситуации, чтобы не потерять свои сбережения.