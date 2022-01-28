Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, как россияне планируют отдыхать в феврале 09:03
Подписчиков удивил вид борющегося с раком Валентина Юдашкина 09:02
Гилберт: если Циципас сыграет так же, как с Синнером, то у него будет шанс... 09:01
Россиянам рассказали, как избежать лишних покупок в дни распродаж 09:00
На Украине рассказали, как прошел разговор Зеленского и Байдена 08:56
Медведев высказался о праве на свободное ношение оружия в России 08:56
В Евросоюзе рассматривают все варианты санкций против России 08:55
Мостовой о Хендриксе: приезжают, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут обратно 08:54
Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи» 08:48
Лолита Милявская заразилась «омикроном» 08:38

Россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных

Эксперт Сосновский заявил, что сбережения лучше вкладывать в активы, чем держать в наличных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации. Об этом РИА Новости заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Он рекомендовал валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. По его оценке, серьезные санкции могут ограничить хождение валюты в стране, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями, но по установленному кредитной организацией курсу.

Главным врагом денег, отметил Сосновский, остается инфляция. Эксперт заявил, что в современных условиях деньги не выживают.

«Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок в начале этой недели продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи снова опустился ниже 3200 пунктов. «Газета.Ru» спросила специалистов по инвестициям, стоит ли беспокоиться из-за падения акций непрофессиональным инвесторам и как действовать в такой ситуации, чтобы не потерять свои сбережения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть