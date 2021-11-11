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Экономист Казанский объяснил, как сохранить рублевые сбережения и получить доход

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Depositphotos

В качестве инструмента для сохранения доходности и сохранности рублевых сбережений обычно используют облигации или банковские депозиты. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, банки и инвестиционные компании для защиты капитала предлагаю паи биржевых инвестиционных фондов, чья доходность имеет привязку к определенному индексу. Например, Мосбиржи, или смешанные инвестиционно-страховые продукты с выпуском на сроки от трех до пяти лет.

Если человек намерен получить доход с накоплений, то эксперт рекомендует использовать долевые инструменты, мешанные фонды облигаций и акций, которые могут обогатить инвестора до 15-20% годовых. Правда, как указал экономист, следует помнить о риске потерять все вложения.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал, в каких валютах лучше всего хранить сбережения.

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