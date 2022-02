У детей появятся аккаунты в «Госуслугах»

Собственные аккаунты появятся у детей на портале госуслуг, а подростки в возрасте от 14 лет смогут регистрироваться в сервисе самостоятельно. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — приводит его слова ТАСС.

Он указал, что кабмин постоянно расширяет функционал портала госуслуг, совершенствует сервисы, в том числе для детей, но пользоваться ими они пока могли только через учетную запись родителей. «Это не всегда удобно», — отметил премьер.

Мишустин сообщил, что отныне ребята смогут через собственные аккаунты зайти в свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, а также оформить заявку для подработки на время школьных каникул.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», — заключил глава правительства.

Мониторинг предоставления госуслуг

На том же совещании премьер сообщил, что в России теперь будет проводиться постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Все организации, которые этим занимаются, станут направлять сведения в специальную информационную систему. Таким образом, мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране», — сказал он.

По его словам, это позволит формировать предложения по повышению качества предоставления услуг и поможет сделать взаимодействие государства и гражданина максимально простым и необременительным.

Какие приложения нужны поколению Z

На прошлой неделе эксперты сравнили статистику использования мобильных приложений представителями поколений Х (люди, родившиеся примерно с 1963 по 1980 годы) и Z (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 годы).

Больше всего «зумеры», как и представители поколения Х, в конце января пользовались мессенджером WhatsApp (59%), говорится в исследовании компании «Ромир». Значительно выше охват аудитории среди поколения Z у YouTube (46% vs 35%). Далее по популярности среди «цифрового поколения» следуют «Сбербанк Онлайн» (44%), «ВКонтакте» (38%) и Instagram (36%).

Значительный перевес в охвате в пользу поколения Z показали также Viber (31% vs 26%), Ozon (28% vs 21%), TikTok (19% vs 17%). Меньше, чем поколение Х, «зумеры» пользовались приложением магазина «Пятерочка» (10% vs 14%).

В целом по охвату аудитории в январе лидером среди соцсетей стал «ВКонтакте», набрав 41,7%. На втором месте — Instagram с охватом 40,6%, на третьем — TikTok с охватом 20%. Четвертое место занимает приложение «Одноклассники» с охватом 16,2%. Замыкает пятерку лидеров Facebook (11,6%).

Лидером по динамике охвата по сравнению с январем 2021 года стал TikTok. Его аудитория увеличилась на 54%. Facebook в годовой динамике увеличил аудиторию на 19%.