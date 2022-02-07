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Детям разрешили самостоятельно регистрироваться на «Госуслугах»

Мишустин: дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на «Госуслугах»

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Дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуг». Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуг». За тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — сказал премьер-министр.

Уточняется, что новая опция позволит подросткам заходить в электронный дневник и просматривать оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, а также оформлять заявку на подработку во время каникул.

По словам Мишустина, это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов.

Ранее в пресс-службе Минцифры рассказали, что более 93 млн российских граждан – или 64% населения страны — завели подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг». В ведомстве добавили, что в 2021-м число обращений к сервисам портала выросло вдвое по сравнению с 2020 годом. Только за минувший ноябрь россияне 60 млн раз обратились за госуслугами — в три раза больше, чем в ноябре 2020 года.

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