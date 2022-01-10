«Чувствовали себя как в кино». Россияне — об эвакуации из Алма-Аты военными бортами

9 января из Алма-Аты в сторону Москвы вылетели первые три самолета с эвакуированными российскими гражданами. В операции были задействованы самолеты военно-транспортной авиации, из-за чего некоторые пассажиры в социальных сетях пожаловались на условия перелета. Опрошенные «Газетой.Ru» россияне рассказали, как провели по несколько часов в аэропорту, а потом — на борту военного Ил-76, но все-таки добрались до дома.

«Люди ломанулись в «Икарусы» как больные»

Пассажир одного из рейсов в Россию Дмитрий Тихомиров, приехавший на январские праздники отдыхать с друзьями на горячие источники в казахстанское село Чунджи, рассказал, что вечером 5 января компания вернулась в Алма-Ату — на следующий день они должны были вылететь в Москву, но рейс в связи с событиями в стране отменили. Интернет пропал при въезде в город, хотя в области проблем со связью не было.

Утром следующего дня он позвонил в консульство, где ему рекомендовали не выходить из дома и ждать, а через два дня российское посольство пообещало организовать эвакуацию. Представители дипведомства, по его словам, заранее предупредили, что борт для эвакуации — военный, поэтому привычный порядок пассажирских авиаперевозок там не предусмотрен.

Уже 9 января в аэропорту уведомили о порядке запуска в самолет: первыми проходят пассажиры с детьми, после чего — все остальные. Загрузиться пассажирам помогали военные.

Кроме этого, перед вылетом всех неоднократно проинформировали, что туалета на борту нет.

Вместе с этим пассажирам были доступны некоторые услуги: их бесплатно кормили сэндвичами, раздавали воду, чай и кофе. Всего в самолет, на котором летел Дмитрий, пустили 100 человек.

Как говорит Тихомиров, все самолеты летели на военный аэродром аэропорт Чкаловский, а время перелета составило пять часов.

«На борту было шумно, но на то он и военный. Эту ситуацию исправляли наушники. Места всем хватало, спали лежа, походить и размяться проблемой не было. Долетели хорошо. Единственный неприятный момент — рвение пассажиров побыстрее загрузиться в «Икарусы» (транспорт предоставили для транспортировки людей к зданию аэропорта с самолета), которые нас встречали — ломанулись как больные, еще и с чемоданами, которые нужно было загрузить в багажный отсек», — отметил Дмитрий.

В итоге из-за спешки пассажиров два из трех пригнанных для перевозки автобуса так и остались полупустыми.

Также Тихомиров отметил, что негативным моментом стало долгое ожидание отправления автобуса от самолета. Пришлось ждать около 15 минут, но сопровождающий военный извинился и объяснил, что таможня не справляется с нагрузкой. Уже через пять минут всех доставили на паспортный контроль. Там пассажирам провели экспресс-тест на COVID-19 и предоставили автобус до ж/д станции.

«Военные шутили»

Среди эвакуирующихся был и россиянин Николай (имя изменено по просьбе собеседника), который изначально получил приглашение от консульства на рейсы до Оренбурга и Иваново 9 января. Уже на пути к аэропорту пассажиры, с его слов, столкнулись с трудностями.

«Нельзя было подъехать к самому аэропорту, всех высаживали за один квартал и дальше нужно было идти пешком — на входе стояли казахские военные, и они были достаточно жестко настроены. То есть ни в коем случае не фотографировать нигде», — поделился он.

Он приехал в аэропорт к 13.00, и к тому времени там уже было довольно много людей. Организация была плохой — людей оформляли на самолет всего два военнослужащих, из-за чего образовалась большая очередь. Исключение составляли лишь пассажиры с маленькими детьми, которых пропускали без очереди и предоставили им воду и еду.

«Там сидели два солдата миротворческих сил, которые переписывали паспортные данные каждого человека — это заняло довольно много времени. Народ толпился, не все могли сесть в зале ожидания и несколько часов стояли. И где-то в районе 17.00 по местному времени (20.00 мск) начали вылетать рейсы примерно по 50 человек на каждом борту», — сказал он.

Условия в самолете Ил-76 были ожидаемо спартанскими. Внутри отсека было несколько лавок, на которых разместились пассажиры, а туалетов на борту не оказалось, как и ремней безопасности. Однако атмосфера на борту была спокойной: военные относились к людям приветливо и даже шутили.

«Лавочки без ремней безопасности — сильной тряски не было, комфорта не очень много, то есть в середине салона было очень жарко, а в конце очень холодно. Туалета нет, но об этом всех заранее несколько предупреждали и предлагали воспользоваться им в аэропорту», — добавил Николай.

В результате все рейсы приземлились не в Иваново и Оренбурге, как планировалось, а на аэродроме Чкаловский. По прилете пассажиров отвезли на станцию, где люди садились на электричку до Москвы.

«Главное, что мы дома»

Виктор Игнатьев, эвакуированный российским военным самолетом из Алма-Аты, отметил, что, несмотря на неудобства, все пассажиры были довольны.

«Чувствовали себя как в кино. Мне кажется, не каждый может рассказать, что он катался на военном самолете, а нам удалось полетать. Прикол в том, что ты сидишь там как в ящике, не понимаешь, на небе ты уже или на земле. Мы люди довольно позитивные, поэтому у нас на борту в принципе не было нагнетающей атмосферы. Все люди были довольны, что мы улетаем в Россию-матушку, в безопасность. В такие моменты понимаешь, как сильно ты любишь свою Родину», — сказал он.

По словам Игнатьева, на борту к пассажирам относились вежливо, а пилот шутил по громкой связи после посадки в России.

«Обращались с нами действительно очень хорошо, никто не грубил, максимально вежливые. Пилот у нас был такой клевый чувак, он перед полетом сказал «ура, мы вылетаем, ребята». Он был максимально на позитиве, и как-то сразу же вызвал к себе чувство доверия. По прилете он сказал: «Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании», — пояснил он.

Игнатьев добавил, что российские военные сделали все возможное для комфортного полета. По его словам, главное, что они вернулись домой.

«Это была эвакуация, и это был военный самолет. Мне кажется, они сделали все возможное, чтобы нам было комфортно. Мы играли в карты, пели песни и веселились в полете. Там были предложения спеть гимн, но мы не пели всем бортом. Мы выходцы из Якутии, большую часть времени пели якутские песни», — заключил он.