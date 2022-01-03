Губадия, либжа и щипс. Что в российских регионах едят в праздники

Оливье, холодец и селедка под шубой – эти новогодние блюда на праздничный стол подают в любом регионе России еще со времен Советского Союза. Но в стране, где проживают более 190 народов, далеко не для всех это неизменное трио является основополагающим. Об особенностях новогодней национальной кухни жителей разных уголков России рассказывает «Газета.Ru».

Рыба и дичь – всему голова

Во многих городах России, особенно северных, на Новый год в качестве обязательных блюд принято готовить рыбу и дичь.

В Якутии, например, к празднику подают строганину – замороженную рыбу или мясо, тонко нарезанные стружкой. Если речь идет о мясе, выбор якутов чаще всего падает на жеребятину, если о рыбе – только на подледный улов. Важная традиция – подача. Кусочки строганины всегда выкладывают так, чтобы самые жирные оставались снизу – напоследок.

close 100% Строганина Depositphotos

Любят выставлять на новогодний стол якуты и северных карасей, их, в отличие от строганины, готовят не на морозе, а чистят и жарят со всеми потрохами, предварительно убирая желчь. Из жира потом варят уху – она чаще всего идет на утро как средство от похмелья.

В Карелии рыба тоже идет на стол в первую очередь, причем в разных видах – ее солят, закатывают в банки или коптят перед праздником. Покупается при этом только лосось и форель, остальную рыбу карелы ловят и готовят сами. Обычно на стол подают щуку. А после нее что-то мясное – жаркое или холодец.

На Алтае вместо рыбы предпочитают дичь. Сыровяленый марал обязательно окажется на столе в составе мясной нарезке, а пельмени с его мясом пойдут на утро – обязательно с копченным свиным салом, которое смягчит жесткую оленину. Не обходятся алтайцы и без гуся – его фаршируют и предлагают в начале застолья с закусками.

close 100% Пельмени Дмитрий Рогулин/ТАСС

Любимым блюдом запеченный гусь на зимние праздники стал и в Удмуртии. Его называют «рыжий зазег». Также мясом птицы начиняют блины, приготовленные в печи, а еще обязательно едят вместе с ним кашу.

Сладкая выпечка и особые пироги

В Осетии на новогоднем столе обязательно будут национальные пироги с сыром. Но готовят к празднику их по особому рецепту: внутрь кладут монетку или ювелирное украшение. Считается, что тот, кому попадется такой «подарок», будет особенно удачливым в Новом году.

В Татарстане выпечку тоже любят. Местные жители готовят печенье из кусочков теста, перемешанных с медом, обжаривая его на масле. Также на все праздники традиционно готовят эчпочмак, который русскоязычное население Татарстана называет «треугольником», и губадию – закрытый пирог с рисом и изюмом.

close 100% Татарский сладкий пирог губадия Егор Алеев/ТАСС

В республике Марий Эл на Новый год подают трехслойный блин «команмелна». Лепешка из трех видов круп готовится в печи, а потом на нее сверху кладется шарик из творога – символ Солнца. Также популярен для зимних праздников пирог «кыравец», который начиняют крупными кусками мяса и крупой.

«Блюда белого цвета»

Входить в Новый год с «чистотой промыслов» принято в Бурятии и Иркутской области. А символизируют их, по убеждению местных жителей, блюда белого цвета. Так, на новогодние праздники на стол выставляют сметану, творог и брынзу. Обязательно вместе с ними – пельмени.

Свое «белое блюдо» есть и в Черкесске — и называется оно либжа. Вот только его приготовление с поверьями никак не связано – это блюдо национальной кухни считается семейным и поэтому готовится на каждый Новый год, который в Черкесске обязательно отмечают в кругу самых близких людей. Либжа переводится как «пища» и представляет собой курицу, тушенную в сметане с мукой. Подают ее обычно с «пастой» из кукурузной и манной крупы и кашей.

В Краснодарском крае и Республике Адыгее предпочитают супы. Там традиционным праздничным блюдом является луковый суп на молоке – ашрай — и густой суп, рагу или соус (в зависимости от ингредиентов) – щипс. Он бывает мясной, овощной и молочный.