Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в январе 08:39
Министр обороны США заразился коронавирусом 08:31
ГИБДД снабдят моментальными тестами для выявления пьяных водителей 08:22
Академик Бокерия дал рекомендации переболевшим коронавирусом 08:14
В России пассажиры автобуса отравились угарным газом 07:54
В Госдуме предложили размещать фото последствий злоупотребления алкоголем... 07:29
55-летняя Холли Берри вышла замуж 07:11
Поклонники начали поздравлять Настю Каменских с беременностью 06:49
Не менее 20 человек погибли в кровопролитной схватке боевиков в Колумбии 06:28
В Венгрии заявили, что Путин создает европейское государство до Японского моря 06:09
Общество

Губадия, либжа и щипс. Что в российских регионах едят в праздники

Самые интересные новогодние блюда народов России

close
100%
Празднование Нового года

Празднование Нового года

Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Оливье, холодец и селедка под шубой – эти новогодние блюда на праздничный стол подают в любом регионе России еще со времен Советского Союза. Но в стране, где проживают более 190 народов, далеко не для всех это неизменное трио является основополагающим. Об особенностях новогодней национальной кухни жителей разных уголков России рассказывает «Газета.Ru».

Рыба и дичь – всему голова

Во многих городах России, особенно северных, на Новый год в качестве обязательных блюд принято готовить рыбу и дичь.

В Якутии, например, к празднику подают строганину – замороженную рыбу или мясо, тонко нарезанные стружкой. Если речь идет о мясе, выбор якутов чаще всего падает на жеребятину, если о рыбе – только на подледный улов. Важная традиция – подача. Кусочки строганины всегда выкладывают так, чтобы самые жирные оставались снизу – напоследок.

close
100%
Строганина

Строганина

Depositphotos

Любят выставлять на новогодний стол якуты и северных карасей, их, в отличие от строганины, готовят не на морозе, а чистят и жарят со всеми потрохами, предварительно убирая желчь. Из жира потом варят уху – она чаще всего идет на утро как средство от похмелья.

В Карелии рыба тоже идет на стол в первую очередь, причем в разных видах – ее солят, закатывают в банки или коптят перед праздником. Покупается при этом только лосось и форель, остальную рыбу карелы ловят и готовят сами. Обычно на стол подают щуку. А после нее что-то мясное – жаркое или холодец.

На Алтае вместо рыбы предпочитают дичь. Сыровяленый марал обязательно окажется на столе в составе мясной нарезке, а пельмени с его мясом пойдут на утро – обязательно с копченным свиным салом, которое смягчит жесткую оленину. Не обходятся алтайцы и без гуся – его фаршируют и предлагают в начале застолья с закусками.

close
100%
Пельмени

Пельмени

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Любимым блюдом запеченный гусь на зимние праздники стал и в Удмуртии. Его называют «рыжий зазег». Также мясом птицы начиняют блины, приготовленные в печи, а еще обязательно едят вместе с ним кашу.

Сладкая выпечка и особые пироги

В Осетии на новогоднем столе обязательно будут национальные пироги с сыром. Но готовят к празднику их по особому рецепту: внутрь кладут монетку или ювелирное украшение. Считается, что тот, кому попадется такой «подарок», будет особенно удачливым в Новом году.

В Татарстане выпечку тоже любят. Местные жители готовят печенье из кусочков теста, перемешанных с медом, обжаривая его на масле. Также на все праздники традиционно готовят эчпочмак, который русскоязычное население Татарстана называет «треугольником», и губадию – закрытый пирог с рисом и изюмом.

close
100%
Татарский сладкий пирог губадия

Татарский сладкий пирог губадия

Егор Алеев/ТАСС

В республике Марий Эл на Новый год подают трехслойный блин «команмелна». Лепешка из трех видов круп готовится в печи, а потом на нее сверху кладется шарик из творога – символ Солнца. Также популярен для зимних праздников пирог «кыравец», который начиняют крупными кусками мяса и крупой.

«Блюда белого цвета»

Входить в Новый год с «чистотой промыслов» принято в Бурятии и Иркутской области. А символизируют их, по убеждению местных жителей, блюда белого цвета. Так, на новогодние праздники на стол выставляют сметану, творог и брынзу. Обязательно вместе с ними – пельмени.

Свое «белое блюдо» есть и в Черкесске — и называется оно либжа. Вот только его приготовление с поверьями никак не связано – это блюдо национальной кухни считается семейным и поэтому готовится на каждый Новый год, который в Черкесске обязательно отмечают в кругу самых близких людей. Либжа переводится как «пища» и представляет собой курицу, тушенную в сметане с мукой. Подают ее обычно с «пастой» из кукурузной и манной крупы и кашей.

В Краснодарском крае и Республике Адыгее предпочитают супы. Там традиционным праздничным блюдом является луковый суп на молоке – ашрай — и густой суп, рагу или соус (в зависимости от ингредиентов) – щипс. Он бывает мясной, овощной и молочный.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть