Новогодние праздники – 2025 в Москве: куда сходить и чем заняться Как отметить Новый год в Москве: какие мероприятия пройдут на Красной площади и не только

Одним из главных центров притяжения в новогодние праздники традиционно становится Москва. 31 декабря тысячи москвичей и гостей столицы встречают Новый год под бой курантов на Красной площади. Но праздничная программа не ограничивается одной ночью: в столице запланировано множество мероприятий, которые будут идти на протяжении всех каникул. В каких из них стоит поучаствовать и куда непременно нужно сходить в праздники — в материале «Газеты.Ru».

Новогодние фестивали в Москве

«Путешествие в Рождество»

14 декабря в столице стартует один из самых популярных фестивалей — «Путешествие в Рождество». Он продлится до 12 января включительно и охватит более 30 площадок в центре и округах Москвы. В частности, фестиваль пройдет на Манежной площади, Площади революции, Тверском бульваре, территории Петровского путевого дворца и т. д.

Перед Новым годом и в течении всех зимних каникул гостей ждут спектакли и тематические мастер-классы, квесты, ледовые шоу, керлинг, праздничные угощения и рождественские подарки. В этом году «Путешествие в Рождество» будет посвящено советским фильмам и мультфильмам — отсылки к ним можно будет заметить на многих праздничных мероприятиях. Также в рамках фестиваля гостей ждут дизайнерские выставки елей и зрелищные ледовые шоу.

Резидентами всех фестивальных площадок будут Дед Мороз и Снегурочка. Празднуя Новый год в Москве, жители и гости столицы смогут сыграть в «кульбутто», «четыре в ряд» и «веселый хоккей», принять участие в новогодней викторине и пройти волшебный лабиринт.

Часы работы фестивальных площадок в ЦАО:

Будние дни — с 11:00 до 21:00;



Выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Часы работы фестивальных площадок в округах:

Будние дни — с 11:00 до 21:00;



Выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00.

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«Усадьбы Москвы»

Этот фестиваль, стартовавший 1 декабря, продлится всю зиму — до 28 февраля 2025 года. Площадкой для его проведения станут исторические усадьбы по всему городу. В них будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, а в усадебных парках устроят красочные балы.

Расписание мероприятий можно отслеживать на странице фестиваля. Обратите внимание, что на многие мероприятия нужны билеты, и их довольно быстро разбирают.

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«Город света»

Этой зимой центральные улицы Москвы преобразятся благодаря фестивалю «Город света». Он стартует 25 декабря и продлится до 20 января включительно. По традиции на фасадах зданий будут демонстрироваться видеопроекции с фантастическими сюжетами. В этом году организаторы наполнят центр столицы атмосферой очарования советских открыток.

Посмотреть на видеопроекции можно будет с 18:00 до 23:00 мск на Кузнецком Мосту, в Столешникове и Камергерском переулках, на Садовой-Самотечной (здание Театра Образцова) и Садовой-Кудринской (на планетарии) улицах, Чистопрудном бульваре, в парке искусств «Музеон» и других локациях.

За анонсами фестиваля можно следить на сайте «Зима в Москве».

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«Снег и лед в Москве»

Во время этого зимнего фестиваля столицу украсят сотни ледяных и снежных скульптур. Он стартует 20 декабря и продлится до 20 января включительно.

Организаторы «Снега и льда» каждый год стараются удивить чем-то новым. Во время первого фестиваля жители и гости города наблюдали за созданием фигур из льда и голосовали за них, выбирая лучшую, во время второго — наслаждались пятиуровневой ледяной горкой. Какие украшения появятся в столице в этом сезоне, точно пока неизвестно. Однако есть информация, что они будут вдохновлены культурой нашей страны. Все объекты будут интерактивными: с ними можно будет играть и фотографироваться.

Отслеживать анонсы создания инсталляций можно на странице проекта.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Где встретить Новый год и куда сходить в праздники в Москве

Красная Площадь

Каждый год 31 декабря Красная площадь становится одной из самых популярных точек для встречи Нового года в России. Многие приезжают в столицу специально для того, чтобы встретить 1 января под бой кремлевских курантов. Далеко не все знают, что поздно вечером проход на Красную площадь перекрывают. Остаются здесь только те, у кого есть билет на ночной сеанс на каток у ГУМа.

Последний сеанс на катке начинается в 22:00 и длится четыре часа, до 02:00. Всего каждый год выпускается 500 таких билетов.

Кстати 12 и 19 января на ГУМ-катке пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию с участием Екатерины Косолап — старшего тренера Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной.

Также все новогодние праздники на Красной площади будут работать ярмарка и ретрокарусели. В этом году ярмарочные павильоны оформлены в стиле хохломы.

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Парк Горького

В зимние каникулы в Парке Горького проходят творческие и кулинарные мастер-классы, концерты. Особое внимание уделяется московской купеческой кухне, причем старинные блюда можно не только продегустировать, но и научиться готовить.

Отдельным центром притяжения в парке становится каток, который специально заливают к зиме. Это 16 385 кв.м. льда, на которых воссоздана атмосфера небольшого города. В этом сезоне каток уже заработал. Покататься можно по пространству вокруг Фигурного фонтана, центральной и боковым аллеям.

Визуальная концепция катка каждый год разная. В этом году она вдохновлена творчеством советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки. Лейтмотивом оформления пространства стала тематика кино.

Каток работает с 10 до 23 часов ежедневно.

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Парк «Зарядье»

31 декабря каждого года концертный зал «Зарядье» в Москве приглашает гостей на спектакли, концерты и представления. В прошлом году зрителям представили новогоднюю премьеру балета «Щелкунчик» в постановке Владимира Варнавы. Программа на 31 декабря 2024 года пока держится в секрете. Чем именно порадует в преддверии Нового года гостей площадка, станет известно ближе к концу декабря.

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Манежная площадь

В преддверии Нового года Манежную площадь украшают светящимися гирляндами и оригинальными световыми инсталляциями. Именно здесь расположена одна из главных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». На протяжении всех зимних каникул здесь будут проходить концерты и тематические мастер-классы.

31 декабря площадка работает с 10:00 до 20:00.

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ВДНХ

21 декабря на ВДНХ стартует праздничная программа «Новый год на Ферме. Резиденция Деда Мороза». Она продлится до 12 января. Москвичей и гостей города ждут гусь Василий и его прекрасные спутницы Василисы, Дед Мороз, северный олень Сказка и альпака Педро.

А еще на ВДНХ заработал самый большой каток Москвы. Площадь ледового покрытия — более 20 тыс. кв. м. В будние дни каток работает с 11:00 до 23:00. В выходные и праздничные дни ― с 10:00 до 23:00.

Специальные сеансы ночного катания на коньках с подсветкой пройдут в ночь с 14 на 15 декабря с 23:30 до 02:00. В дальнейшем они состоятся 6 и 25 января, а также 14 февраля.

По субботам в зоне ледового бара катка ВДНХ будут проходить гастрономические мастер-классы. В рамках проекта «Гастрономическая карта России» известные повара покажут свое мастерство.

Москва — идеальный город для того, чтобы в полной мере почувствовать новогоднее настроение. Если вас не смущает большое количество людей, отправляйтесь в самый центр города — на Манежную, Театральную и Красную площади. Они роскошно украшены, здесь очень много световых инсталляций, но при этом и много людей. Если вы стремитесь к уединению, обратите внимание на места чуть менее популярные, но при этом насыщенные новогодними инсталляциями и праздничной атмосферой. Катерина Власенко руководитель экскурсионного бюро «Городские сказки»

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Необычные места для новогодних прогулок в Москве

Тем, кто хочет праздничной атмосферы и более тихих пространств, руководитель экскурсионного бюро «Городские сказки» Катерина Власенко рекомендует взять на заметку несколько нестандартных локаций:

Московские бульвары в Новый год

В новогодние праздники московские бульвары становятся похожи на волшебный лес: роскошные световые инсталляции и ярмарки можно встретить на Тверском, Гоголевском и Никитском бульварах в Москве. Здесь можно насладиться неспешными новогодними прогулками и вдоволь напитаться атмосферой праздника.

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Патриаршие пруды

Вторая рекомендация — отправиться гулять по району Патриарших прудов. Расположенные там многочисленные рестораны и модные магазины наперебой стараются украсить себя максимально необычно и ярко. В новогодние праздники ярмарка тщеславия покидает эти места, и можно с удовольствием наслаждаться новогодней атмосферой и любоваться дивно украшенными витринами. За эффектными новогодними фото — точно сюда.

«Патриаршие пруды — одна из неочевидных локаций для новогоднего настроения, но это настроение вас точно там посетит! А дополнить прогулку можно познавательной частью, ведь в этом районе проживало много выдающихся москвичей. Например, Михаил Булгаков, Людмила Гурченко, Марина Цветаева и многие другие», — рассказала Власенко «Газете.Ru».

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Парк «Останкино»

И сам парк, и территория рядом с телебашней накануне Нового года украшаются праздничными огнями. Катерина Власенко советует прогуляться по старинным аллеям парка: здесь нет толп людей, но очень ярко чувствуется новогоднее настроение. Ведь история Останкино связана с чередой веселых праздников: от дворцовых забав в Шереметевском дворце до легендарного «Голубого огонька» в телецентре.

А еще можно подняться на смотровую площадку Останкинской телебашни или отправиться с детьми исследовать пространство Союзмультфильма.

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Речной вокзал

Еще одно место, куда можно отправиться за новогодним настроением, — это Речной вокзал. Он хорош в любое время года, но накануне 31 декабря его эффектно украшают огоньками и иллюминацией, а снежные просторы Химкинского водохранилища добавляют красоты пейзажу. Экскурсовод советует прогуляться по венецианским галереям вокзала и обязательно сделать фото на память. Можно захватить с собой орешки для белочек, которые обитают в парке рядом с Речным вокзалом.

close Oliveshadow/Shutterstock/FOTODOM

Городские сады

В перечень новогодних локаций экскурсовод включила Сад Эрмитаж и Сад имени Баумана. Это очень уютные старомосковские места с новогодними елками и огоньками, где можно покататься на коньках и умчаться словно на машине времени в Москву дореволюционную.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Исторические парки

Также за новогодним настроением можно отправиться и в исторические парки Москвы: Коломенское, Царицыно, Кусково — все они приготовили для гостей новогодние программы и развлечения. Внушительная территория парков позволяет всем посетителям распределиться более-менее равномерно, не мешать друг другу и наслаждаться потрясающими видами.

А еще в исторических парках можно прокатиться с ледяных горок, промчаться на «тройке», поиграть в снежки и прочувствовать настоящую русскую зиму.

close Barbacuc/Shutterstock/FOTODOM

Храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии

Этот крупнейший католический собор в России находится недалеко от станции метро Краснопресненская. Он построен в неоготическом стиле, его очень красиво подсвечивают, и в декабре он становится похож на сказочный замок. В новогодние праздники в соборе проходят концерты органной музыки.

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Новогодние места в Москве с особенным шармом

Еще один московский экскурсовод, Ольга Дудка, поделилась с «Газетой.Ru» своим списком нестандартных новогодних локаций.

Вознесенский переулок

В Вознесенском переулке находится единственный англиканский храм в Москве — Церковь Святого Андрея. В новогодние праздники он преображается. Ольга Дудка советует обязательно полюбоваться его архитектурой.

«Рядом, в Вознесенском переулке, дом 5, строение 1, есть кафе Wine and Only. Если зайти в его дворик, можно увидеть необычный арт-объект. В народе его называют «дотянуться до Луны». В этом дворике висит огромная Луна. И это очень по-новогоднему — протянуть руки к ночному, рождественскому светилу и загадать желание», — отмечает экскурсовод.

close Elenglush/Shutterstock/FOTODOM

Парк Ростокинский акведук

У берега Яузы на северо-востоке Москвы есть очень интересный парк, где можно прогуляться по мосту Ростокинского акведука — гидротехнического сооружения упраздненного Мытищинского водопровода. С высоты будет прекрасно видно и Останкинскую башню, и колесо обозрения на ВДНХ.

«При этом, если спуститься вниз, можно будет полюбоваться знаменитыми ростокинскими мишками (необычная световая инсталляция, состоящая из фигур мишек и елей. — «Газета.Ru»), которые появляются здесь ежегодно накануне Нового года. Это белые медведи, которые символизируют маму-медведицу и ее детишек из всеми любимого мультфильма «Умка». Очень многие специально приезжают сюда в новогоднюю ночь, чтобы встретить праздник в компании белых медведей», — пояснила Ольга Дудка.

close Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Метро «Трубная» и окрестности

Центральный рынок у метро Трубная расположен в самом начале Рождественского бульвара. Накануне Нового года здесь устанавливают огромный, семиведерный самовар и совершенно бесплатно угощают всех желающих чаем. Отличный вариант, чтобы согреться в морозные новогодние дни! Сжимая в ладонях стаканчик горячего чая, не забудьте полюбоваться роскошными видами, ведь Рождественский бульвар находится на возвышенности.

Зарядиться новогодним настроением можно и в самом метро Трубная. Каждый год в декабре эта станция московской подземки преображается. Внутри устанавливают специальные арки, на которых крепятся украшения: пряничные человечки, карамельные палочки, снеговики и другая новогодняя атрибутика. Ощущение, будто попал в центр спектакля.

close Loretta Damska/Shutterstock/FOTODOM

Большой Каменный мост

А еще Ольга Дудка советует в новогодние каникулы посетить Большой Каменный мост в Москве. Благодаря украшениям его фонари превращаются в светящиеся фужеры. Со стороны кажется, будто в них переливается игристый напиток.

С моста открывается изумительная панорама: на храм Христа Спасителя, Кремль и другие достопримечательности центра столицы. Вся Москва здесь — на ладони.

close Pavel Rozhkov/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние елки в Москве

Новогодние каникулы — лучшее время для получения семейных впечатлений. Столица предлагает юным зрителям и их родителям множество новогодних шоу.

«Трансформеры спасают Новый год»

Где: Дворец культуры РГСУ

Цена билетов: от 2500 руб.

Это один из самых необычных новогодних спектаклей — самая настоящая киберсказка, в которой Деду Морозу помогают трансформеры.

Рождественская сказка «Братья и Белый Король»

Где: Зал Церковных соборов храма Христа Спасителя.

Цена билетов: от 1900 руб.

Традиционная Патриаршая елка наполнена светом и теплом наступающего праздника. В центре сюжета сказки — история двух братьев, которые расстались из-за ссоры, а теперь преодолевают препятствия, чтобы снова быть вместе.

«Новый Год на ферме. Резиденция Деда Мороза»

Где: ВДНХ

Цена билетов: от 1000 руб.

Добрая сказка на Городской ферме на ВДНХ порадует и юных, и взрослых гостей. Также в программе: мастер-классы в теплых лофтах, веселые игры на свежем воздухе, просмотр новогодних мультфильмов и общение с рогато-ушастыми обитателями фермы.

Шоу «Богатыри»

Где: Международный центр самбо в Лужниках

Цена билетов: от 1500 руб

Семейное Новогоднее шоу «Богатыри» создано по мотивам древнерусских сказок и былин. Впервые северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри объединятся, чтобы совершить великий подвиг.

Кремлевская елка «Новогоднее путешествие в Заполярье»

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Цена билетов: от 2400 руб.

Новогодняя Елка в Кремле — мечта всех детей России. В этом году вместе с главными героями гости попадут в мир невероятных чудес и приключений, где оживают любимые игрушки детства.