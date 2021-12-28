Как второй год пандемии изменил московскую систему здравоохранения

Пандемия в 2021 году продолжила оказывать влияние на все без исключения сферы жизни. Общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии только в Москве превысило два миллиона человек. Массовая вакцинация, которая была запущена в РФ, сдержала распространение заболевания, но не остановила его. В Москве летом и осенью было зафиксировано два пика заболеваемости, потребовавших принятия дополнительных ограничительных мер. Тем не менее накопленный опыт и внедрение уникальных медицинских технологий, врачебных практик и научных достижений позволяют смотреть на перспективы 2022 года более уверенно.

Когда год за два

В условиях меняющейся эпидемиологической ситуации Москва сделала ставку на эффективные управленческие решения, которые вырабатывались методом проб и ошибок. Лучшие практики 2020 года, позволившие противостоять COVID-19, были сохранены и дополнены новыми разработками и активной цифровизацией здравоохранения. Сегодня, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, система здравоохранения в столице достаточна прочна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. «Больше года Москва живет в условиях пандемии. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей», — заявлял он.

Если оглядываться на 2021 год, то ключевым решением в борьбе с ковидом стал масштабный запуск вакцинации, на которую медицинское сообщество возлагало большие надежды, создание понятных и удобных прививочных центров, а также гибкое реагирование на меняющуюся ситуацию и, когда возникала необходимость, наращивание вакцинационных мощностей в рекордно короткие сроки. Полный прививочный цикл от COVID-19 по состоянию на середину декабря текущего года в Москве прошли более 5,7 млн человек.

По словам главврача медкомплекса в Коммунарке Дениса Проценко, вакцинация не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако позволяет минимизировать риски тяжелого течения болезни, госпитализации в отделение реанимации, перевода на искусственную вентиляцию легких. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о необходимости сделать вакцинацию обязательной и не рассчитывать на русский авось. В Роспотребнадзоре пока осторожны с решениями, но заявляют о готовности изучить опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации.

Помимо широкой прививочной кампании в 2021 году в Москве продолжили применять и внедрять новые инновационные схемы лечения для разных групп населения, в том числе детей, людей, имеющих сопутствующие заболевания, беременных женщин. Опыт столицы, которая стала первым регионом России, начавшим лечение ковидных больных плазмой, доказал свою эффективность. Москва собрано более 23 тонн плазмы. Также для лечения от COVID-19 стали применяться препараты на основе моноклональных антител, ранее введение которых позволяет организму быстрее и эффективнее бороться с инфекцией.

Открытие резервных госпиталей на базе городских объектов, таких как выставочные и спортивные центры, стало вынужденной, но эффективной мерой. Она позволила создать полноценные инфекционные стационары и дала возможность столице всегда иметь в резерве достаточный коечный фонд, чтобы параллельно с лечением коронавирусных больных продолжать оказывать плановую медицинскую помощь, и практически не перепрофилировать обычные больницы в коронавирусные в периоды роста заболеваемости. За время работы резервных госпиталей в них прошло лечение более 165 тысяч человек.

Цифровизация медицины — тренд года

Пандемия коронавируса позволила по-иному взглянуть на процессы цифровизации медицины и на необходимость ускоренного повсеместного внедрения новых технологий. Задачу повысить доступность и качество предоставляемых услуг медицинских учреждений в том числе за счет модернизации ставил глава государства Владимир Путин еще вне контекста пандемии COVID-19.

Москва раньше других регионов приступила к этой работе, что позволило вступить в период неопределенности, связанной со стремительным распространением новой коронавирусной инфекции, в менее уязвимом положении. Стало очевидно, что технологическая трансформация здравоохранения не просто повышает доступность, комфорт и эффективность медицинских услуг. Она спасает жизни пациентов с COVID-19 в условиях, когда на первый план выходят дистанционные технологии, своевременность оказания первой помощи и мониторинг лечения.

За последний год Москва внедрила десятки новых технологических решений, которые помогли врачам и пациентам бороться с коронавирусом. Новые разработки, часть из которых была запущена еще в 2020-м, позволили повысить скорость выявления вируса, выработать новые протоколы лечения, организовать интенсивное наблюдение в ковидных стационарах, запустить массовую вакцинацию и т.д.

Например, ввод данных с помощью голоса значительно экономит время рентгенологов при заполнении протоколов. Компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта используется для анализа медицинских изображений, в том числе при КТ. Появление единой цифровой платформа ведения пациентов, единый лабораторный сервис сделали московскую систему здравоохранения более мобильной, готовой к вызовам непростого времени.

Пациенты с COVID включены в единый цифровой реестр и получают персонифицированный учет, маршрутизацию по всем звеньям системы здравоохранения. Телемедицинский центр круглосуточно работает для москвичей с легкой формой коронавируса, находящихся на домашнем лечении. За их состоянием удаленно следят врачи и с помощью аудио и видео связи корректируют лечение и отвечают на вопросы пациентов. Внедрение технологических разработок стало мировым трендом 2021 года и в конечном итоге служит уже сегодня формированию медицины будущего.

У москвичей появилась возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в одном из 71 пункте, расположенных в разных округах города - в торговых центрах, центрах госуслуг, на территориях крупных транспортно-пересадочных узлов. Анализ занимает всего 15 минут, зато помогает выявить инфекцию у бессимптомных носителей и позволяет вовремя начать лечение коварной болезни у всех остальных.

Еще одним инструментом в борьбе с инфекцией стало расширение форматов медицинской помощи для уязвимых групп населения. На базе телемедицинского центра было создано акушерское подразделение, специалисты которого отслеживают состояние пациенток с COVID-19. Появилось несколько стационаров кратковременного пребывания, где беременные женщины с легкой степенью тяжести течения болезни могут пройти инструментальные и лабораторные исследования.

Новый алгоритм наблюдения и лечения разработан и для детей с COVID-19 из групп высокого риска, у которых есть такие сопутствующие заболевания как первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, сердца и легких. Сеть из пяти специализированных дневных стационаров заработала для взрослых пациентов, имеющих серьезные хронические заболевания, в отношении которых также был принят новый алгоритм лечения.

Во всех перепрофилированных стационарах медицинских учреждений Москвы были созданы палаты интенсивного наблюдения, которые предназначены для людей с несколькими заболеваниями одновременно. В каждой такой палате есть дополнительное оборудование, например, функциональная кровать и централизованная система подводки кислорода. В каждой палате круглосуточно находится медсестра и ведет индивидуальное наблюдение и уход.

В мэрии Москвы оценивают программу модернизации здравоохранения в среднесрочной перспективе как самую масштабную в истории города и указывают на готовность столицы делиться наработанным опытом в борьбе с коронавирусом с регионами. Не случайно в текущем году Москва заняла первое место в Европе по индексу инновационной устойчивости к COVID-19. Рейтинг был составлен исследовательским центром StartupBlink на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Москва, по их оценкам, достигла впечатляющих результатов и занимает первое место среди городов Европы.

В ВОЗ полагают, что именно под знаком омикрона пройдет первая половина 2022 года, развитие ситуации, возможно, потребует ужесточения санитарных мер. Власти Москвы новые коронавирусные ограничения на новогодние праздники пока вводить не планируют. По словам Сергея Собянина, жесткие решения принимаются исключительно в случае плохо контролируемого роста заболеваемости.

В 2022 году столичный бюджет потратит 4 млрд руб. на обеспечение горожан лекарствами против COVID-19, а также 3 млрд руб. на выплаты медикам. Всего с начала пандемии Москва потратила на борьбу с опасным вирусом около 350 млрд руб.