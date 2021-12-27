Важный год: как Нижний Новгород преобразился за 2021

Нижний, возможно, единственный российский город, где Новый год начали встречать почти две недели назад. Ранний старт неудивителен: столицу Приволжья выбрали «Новогодней столицей России — 2022». Туристы со всей страны приезжают сюда посмотреть парад сказочных героев, концерт и шоу-программы. Декабрьские торжества завершат длинный и насыщенный событиями год 800-летнего юбилея, который кардинально изменил город.

Современные шоу привлекли в столицу Приволжья этим летом больше 2 млн туристов, при том, что население Нижнего ненамного превышает 1,2 млн человек. Город провел больше сотни культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Пять городских проектов взяли гран-при национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. В их числе — фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов», на котором выступали российские звезды Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Иван Дорн, Ёлка и Леонид Агутин.

560 артистов, 200 работников сцены и 10 водолазов помогли центральному шоу юбилея «Начало нового» завоевать первое место в самой престижной международной премии индустрии развлечений The Best Events Awards World. Постановщик шоу — знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух — доволен проделанной работой и уверен, что главные победы Нижнего еще впереди.

«Это большой и очень важный год для Нижнего Новгорода. Я считаю, что программа празднования 800-летия абсолютно удалась. Очень много событий, которые повлияли и повлияют на развитие города в дальнейшем, что нельзя не увидеть, нельзя не почувствовать. Это видно и по внешним изменениям города — в том, как строятся улицы, реконструируются и реставрируются исторические здания. Это чувствуется в духе самих нижегородцев. А главное, это не закончится на одном замечательном годе — когда одна улица уже сделана, тут же за ней потянется и вторая. Это закон кинетической энергии, процесс запущен, и остановить его уже невозможно», — рассказал Авербух.

close 100% Ежегодный отчет Глеба Никитина по итогам 2021-го года Пресс-служба Нижегородской области

Подводя итоги уходящего года, губернатор региона Глеб Никитин подчеркнул, что юбилей дал и городу, и всему региону невероятно мощный импульс к развитию.

«Нашей задачей было изменение качества жизни, формирование комфорта и уюта для горожан на многие годы вперед. Некогда утраченные и разрушенные, эти территории сегодня вновь наполнены жизнью и яркими событиями. Культурно-событийный каркас города получил мощное развитие — открывались новые выставочные пространства, а музеи вышли на федеральный уровень», — сообщил глава Нижегородской области.

Эксперты подтверждают, что Нижний Новгород обладает сильным потенциалом для развития и использует его для реализации масштабных проектов в разных секторах экономики.

«Нижний Новгород не зря называют третьей столицей России. Это название справедливо до сих пор — близость к столице, разнообразие транспортных возможностей, высокий научно-промышленный потенциал, профессиональные кадры обеспечивают городу и области высокую инвестиционную привлекательность. Полным ходом идет строительство трассы М-12, которая сделает город еще ближе и доступнее и к западной, и к восточной частям страны», — говорит заместитель председателя комиссии по развитию экономики и КСО Общественной палаты России Ольга Голышенкова.

Голышенкова добавляет, что Нижегородская область становится серьезной кузницей кадров для развития промышленности и науки. Это связано, в том числе, с открытием филиала МГУ в Сарове — он уже принял первых магистрантов. В числе последних достижений региона эксперт также называет закон об инвестиционной деятельности.

«Даже этих примеров достаточно, чтоб говорить о высоком инвестиционном потенциале края. А ведь в структуре области без малого 600 инвестиционных площадок, десяток бизнес-инкубаторов, крупные промышленные парки и даже особая экономическая зона. Все это, безусловно, позволяет говорить, что область в своем экономическом развитии идет верным путем, становясь все более привлекательной в глазах потенциальных инвесторов», — подчеркивает замглавы комиссии по развитию экономики ОП РФ.

При подготовке к празднованию 800-летия в Нижнем Новгороде работали в трех направлениях — событийном, социальном и инфраструктурном. В общей сложности в городе отреставрировали 100 объектов культурного наследия, благоустроили 96 территорий и общественных пространств площадью 466 га, обновили знаковые локации — кремль, парк «Швейцария», пакгаузы на Стрелке, фабрику «Маяк» и Чкаловскую лестницу.

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На реализацию юбилейных проектов ушло 6 млрд рублей только внебюджетных средств, отметил Глеб Никитин. Губернатор уточнил, что при подготовке праздника его общий бюджет удалось увеличить более чем в 30 раз — с 1 до 32 млрд рублей.

Для воплощения социальной программы «800 добрых дел» запустили онлайн-платформу для координации волонтеров и благотворителей. За неполный год на различные проекты от некоммерческих организаций и частных лиц удалось собрать больше 5 млн рублей. Эти средства помогли детям с особенностями развития, многодетным семьям, пожилым нижегородцам и бездомным животным.

В подготовке к юбилею участвовали добровольцы. Их работу координировал проект «Волонтеры 800», в котором участвовали более 1500 человек. Еще один проект — «Команда 800» — объединил нижегородцев, которые предлагали идеи по развитию городской жизни и среды. В итоге более 100 инициатив поддержали грантами от 100 тыс. до 4 млн рублей.

«800-летие отразится на экономике Нижнего Новгорода и всего региона точно так же, как Олимпиада–80 и Зимние Олимпийские игры–2014 отразились на экономике Москвы и Сочи. Вкладывая в праздник, в действительности вкладываешь в инфраструктуру города. Здесь и прямые вложения, и увеличение туристического потока, и количества рабочих мест, и повышение авторитета, что дает возможность увеличить объем инвестиций в регион», — считает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам Журавлева, деньги на празднование — это вклад в город, в его дороги, дома и даже в бренд. Эти средства позволяют Нижнему наращивать число гостей и на фоне пандемии.

«Когда в городе праздник — значит, там есть, на что посмотреть. Рио привлекает своим карнавалом, а здесь не один карнавал, а много разнотипных событий. Детские праздники, шоу, представления, туристические маршруты. Многое можно увидеть — от Максима Горького до средневековых храмов. А чем больше вариантов, тем больше вы привлекаете людей, потому что каждому нравится свое», — резюмирует Журавлев.

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По статистике каждый турист за одни выходные оставляет в Нижнем от 15 до 30 тыс. рублей, и увеличение турпотока — это прямая выгода городскому бюджету. Если в прошлом году столицу Приволжья посетили 1,8 млн человек, то в 2021 году этот показатель вырос до 2,3 млн человек. Только в дни августовского шоу в городе собрались 344 тыс. гостей. Учитывая объем платных туристических услуг в 2020 году — 7 млрд рублей, в этом году он обещает удвоиться и достичь рекордный 14 млрд рублей.

«Очень важно не сбавлять темпов, чего я желаю руководству города. Я вижу огромное количество людей неравнодушных, заинтересованных, любящих город и Нижегородскую область. Поэтому возникают прорывные проекты, делающие Нижним таким городом, каким он становится сейчас. Всех приглашаю в этот замечательный город, вы заметите, как он изменился. Я уверен, что Нижний с каждым годом будет все больше набирать обороты и вести другие города за собой», — отмечает Илья Авербух.