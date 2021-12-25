Новый пожар в томской «Ленте» связали с поджогом

В Томске произошел новый пожар в гипермаркете сети «Лента». Огонь вспыхнул в отделе пиротехники. Новогодние салюты начали взрываться прямо в магазине, сотрудники и покупатели бросились поливать их огнетушителями. Предварительно, причиной пожара мог быть поджог. Рядом с местом возгорания нашли бутылку со следами воспламеняющейся жидкости.

Пожар начался около четырех дня в томской «Ленте» на улице Пушкина. Пытаясь потушить огонь, окружающие заливали полки из огнетушителей. Бывшая в тот момент в магазине Надежда Горбанева рассказала «Газете.Ru», что в гипермаркете не сразу сработала система оповещения о пожаре.

«Я находилась в новогоднем отделе на момент возгорания. Стояла спиной к фейерверкам. Паника была, частичная и необоснованная, ситуация была не критичная. Мальчик, работающий в этом отделе очень быстро среагировал и взял огнетушитель, молодец! Еще много посетителей стали помогать тушить пожар», — сказала она.

Горбанева добавила, что к приезду пожарных люди успели многое сделать своими силами. Помимо задержки с аварийной тревогой, она отметила, что работники магазина не зафиксировали в открытом положении входные двери. Это мешало людям выйти из горящего гипермаркета.

«Давка была в первые минуты. Мне не понравилось одно, что входные двери не заблокировали, они продолжали открываться и закрываться», — пояснила Горбанева.

РЕН ТВ выложил видео, как люди убегают из «Ленты» под звуки взрывающихся фейверков. Как отметил телеканал, некоторые при этом пытались спасти свои покупки. Так, на запись попал мужчина, который уходит из магазина вместе с тележкой товаров, из-за чего на него ругаются окружающие.

Всего огонь распространился на 20 квадратных метров. К тушению привлекли 16 пожарных и четыре единицы техники. Областное МЧС заявило, что возгорание удалось потушить спустя 12 минут, как спасатели получили информацию о пожаре.

«В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала», - сообщили в ведомстве. Никто не пострадал.

Telegram-канал Baza отмечает, что пожар, предварительно, начался после поджога. Рядом с местом возгорания нашли бутылку со следами воспламеняющейся жидкости.

«Мама, я поджег Ленту»

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах «Лента» в Томске. Ранее, 21 декабря пожар начался в магазине на улице Елизаровых. Огонь вспыхнул в отделе непродовольственных товаров, затем быстро распространился по зданию. В том числе, в «Ленте» начали взрывать баллоны с углекислым газом и пиротехника. В итоге пожар полностью охватил магазин, всего возгорание разошлось больше чем на 5 тысяч квадратных метров. В магазине на тот момент было около 200 человек, их успели эвакуировать, никто не пострадал.

Пожар не могли полностью потушить семь часов, гипермаркет выгорел полностью. В Томском управлении МЧС этот пожар назвали крупнейшим в области за последние десять лет.

Областное МВД заявило, что магазин поджег местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он работал в гипермаркете и облил товары легковоспламеняющейся жидкостью. МВД указало, что подозреваемый сделал это из-за неприязни к менеджерам «Ленты».

Спустя два дня предполагаемого поджигателя задержали. Им оказался 33-летний Александр Шнайдер. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и слышит голоса. В 2019 году Шнайдера признали инвалидом второй группы. Последние два года он перестал наблюдаться у врачей. Ранее, по информации Telegram-канала SHOT, он был судим за кражу и угон.

Сам подозреваемый рассказал на допросе, что разлил в магазине уайт-спирит и поджег.

«Там на прилавке стояли бутылки с уайт-спиритом, схватил бутылку, открыл, начал разбрызгивать-разбрызгивать и все, поджег. Как только загорелось, я увидел, как там охранник или кто подбежал, давай тушить и все. Там крики, шум, паника началась. А я просто развернулся, оделся и домой пошел», — сообщил Шнайдер.

Baza отметила, что подозреваемый рассказал о случившемся маме, поздоровавшись с ней словами «Мама, я поджег Ленту». Когда полицейские пришли домой к поджигателю, он лежал на диване.

По данным РЕН ТВ, последнее время Шнайдер жаловался, что ему надоело работать. При этом в «Ленту» он устроился всего две недели назад. SHOT пишет, что в магазине Шнайдер должен был менять ценники. Он их путал и ставил не туда, менеджер ругалась и заставляла их перевешивать. В итоге терпение Шнайдера закончилось, и он сжег магазин.

Мать Шнайдера заявила, что ей сын говорил, что у него все замечательно, а в день пожара он выходил на смену в хорошем настроении.

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил», — объяснила она.

Шнайдера обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК). Суд 23 декабря отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Во время заседания об избрании меры пресечения Шнайдер говорил, что плохо себя чувствует и не может сосредоточиться. Затем он и вовсе заявил, что не доверяет никому из присутствующих, включая собственного адвоката.

Прокуратура Томской области оценила ущерб «Ленты» от пожара не мене чем в 2 млрд рублей. В самой компании уточнили, что здание магазина и другие материально-технические ценности были застрахованы. Пока что «Лента» оценивает сумму ущерба.