Продукты в 2022-ом: как ритейл может помочь государству

В своей колонке для газеты «Известия» экономист Михаил Перельман рассказал, какие действия предпринимает государство для решения проблем в продовольственном секторе страны, и почему главным союзником в этом вопросе может оказаться сетевой ритейл.

На фоне инфляции и повсеместного вынужденного роста цен на продовольственные товары, президент Владимир Путин поручил увеличить объемы производства, а также повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Отмечается, что уже к 25 декабря этого года Кабмин должен представить соответствующую программу.

«Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен. Мы уже адресно поддерживаем производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь это продукты питания. Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке являются ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — отметил президент.

В январе 2020 года была подписана новая Доктрина продовольственной безопасности, которая предусматривает достижение самообеспеченности России основными видами сельскохозяйственной продукции, а также повышение доступности качественных пищевых продуктов для россиян. Кроме того, в новой версии доктрины уточнили определения экономической и физической доступности продовольствия, то есть речь идет как о сдерживании цен, так и об открытии новых торговых точек — магазинов и рынков.

Сейчас в стране по основному списку продовольственных товаров показатели самообеспеченности уже достигнуты или близки к выполнению. Однако, остается еще ряд вопросов к их физической доступности.

«Один из самых очевидных и эффективных способов решить эту проблему лежит на поверхности. Речь идет о расширении представленности существующих крупных торговых сетей, — рассказал Перельман. — Да, это усилит консолидацию рынка, но в то же время позволит государству эффективнее контролировать механизмы ценообразования внутри товаропроводящей цепочки».

По его мнению, у крупного бизнеса достаточно ресурсов, чтобы покрывать целые регионы, выстраивать эффективные цепочки поставок и бесперебойно обеспечивать крупные территории едой.

«Кроме того, федеральные торговые сети, как правило, являются публичными обществами, а значит, заинтересованы в сохранении репутации перед государством, инвесторами и потребителями, они играют по правилам рынка, и это защищает потребителей от монополизма и различных недобросовестных практик», — отмечает эксперт.

Все для удобства покупателей

В любое экономически непростое время поддерживать потребителей, сдерживая цены, способны именно крупные ритейлеры. Зачастую они идут на сознательное сдерживание потребительских цен за счет перераспределения и оптимизации расходов, чего не может себе позволить малый бизнес.

Кроме того, благодаря развитой инфраструктуре и обширной представленности федеральные сети в масштабе страны могут выступить реальным инструментом поддержки населения в руках государства, участвуя в программах поддержки наиболее уязвимых групп населения. Так, в период пандемии отдельные сети обнуляли наценку на важнейшие товары, а из уже действующих мер, например, есть скидки для пенсионеров, привилегии для родителей, адресная продовольственная помощь нуждающимся.

Также в этом году «федералы» активно включились в разъяснительную работу относительно вакцинации, которая велась с сотрудниками сетей и посетителями магазинов. Это во многом способствовало развенчиванию некоторых мифов о вакцинации и преодолению определенных барьеров.

«Неудивительно, что федеральные ритейлеры всерьез рассматриваются как эффективные союзники в реализации проектов государственного масштаба, будь то противодействие распространению коронавирусной инфекции, вакцинация, организация прививочных пунктов в магазинах, информирование о предстоящих выборах или переписи населения», — подчеркнул Перельман.

Он считает, что крупные сети — определенный маркер состояния рынка. Данные по своей деятельности, которые они собирают и оперативно предоставляют в контролирующие органы, позволяют государству своевременно отслеживать тенденции на продовольственном рынке и оперативнее реагировать на кризисные ситуации.

«Во многом именно благодаря крупному ритейлу стало возможным наладить постоянный мониторинг цен и практически в режиме реального времени отслеживать потенциальные колебания, своевременно предпринимая все необходимые меры», — пояснил Михаил Перельман.

Социальная сторона вопроса

Преимущества от развития крупного ритейла вместе с государством получает и население. Новые магазины, которые открываются в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, кроме повышения доступности качественных продуктов и услуг, также обеспечивают дополнительные рабочие места. Это также способствует и развитию смежных сфер. Например, появляется необходимая для функционирования торговли инфраструктура: дороги, складские системы, технологические коммуникации и прочие элементы.

РАНХиГС даже проводила соответствующее исследование, которое показало, что развитие сетевой торговли помогло улучшить социально-экономические показатели регионов — снизить уровень инфляции, безработицы и обеспечить рост валового регионального продукта.

«Помимо этого приход в регион крупной сети — реальная поддержка и одновременно вывод на новый уровень местных производителей. Конечно, не каждый производитель сможет стать партнером крупной федеральной сети. И дело не в «работе со своими» или усложненной процедуре заключения договора, — пояснил Перельман. — Как правило, крупный ритейл предъявляет достаточно строгие требования к поставщикам, чтобы гарантировать качество и доступность товаров для покупателей».

Для таких случаев существует другой формат сотрудничества — аренда торговых площадей крупных сетей малыми и средними предприятиями. Таким образом, может быть обеспечена площадка для товаров узкого профиля. Как правило, такая аренда значительно дешевле средней по рынку, при этом ритейлер с узнаваемым именем делится своим трафиком с небольшими предпринимателями.

«Анализируя множество факторов и потенциальных выгод, становится очевидно, что именно стимулирование роста крупных торговых сетей на данный момент является ключом к поддержке населения и повышению продовольственной доступности», — подчеркнул эксперт.