Голикова: число случаев заражения «омикрон»-штаммом в России увеличилось до 25

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону зафиксировано 25 случаев «омикрон»-штамма коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Хотя российские специалисты и изолируют зараженных граждан, не исключается последовательное распространение этого вида инфекции. При этом ученые подчеркивают, что он более заразен, ем предыдущие варианты COVID-19.

В России официально зарегистрировали 25 случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом во время заседания в Госдуме рассказала председатель оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции Татьяна Голикова.

География выявления – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Голикова отметила, что невозможно избежать распространения этой разновидности инфекции. Особенно это касается новогоднего периода, когда люди все чаще выезжают за пределы страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала РИА «Новости», что «клиническое состояние у всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное». Она подчеркнула, что пока в России нет последовательного распространения «омикрона», так как специалисты изолируют всех, у кого он выявлялся. Но глава ведомства допустила такую возможность.

«Это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это [для того] чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – добавила собеседница агентства.

Во время выступления в Госдуме Голикова подчеркнула, что, если для борьбы с новым видом коронавируса нужна будет специальная вакцина, то российские власти зарегистрируют ее «в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией». «Ровно так, как это делается во всем мире», – добавила она.

«Каждый раз, когда появляется новый штамм, наши ученые, разработчики вакцин, получая штамм, тестируют свои вакцины, которые они разработали, на эффективность против нового штамма», – рассказала вице-премьер. Голикова напомнила, что в ближайшее время ученые ответят, насколько существующие вакцины эффективны против «омикрон»-штамма.

При этом возможны некоторые корректировки в рекомендациях по ревакцинации от коронавируса. «Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации», – отметила она.

По словам Голиковой, страны, в которых распространен этот вариант коронавируса, советуют своим гражданам пройти ревакцинацию как можно быстрее, то есть не дожидаясь шести месяцев.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены чрезвычайно быстрой скоростью распространения «омикрона». Об этом в эфире телеканала Sky News сказал специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, в мире число заражений этим штаммом каждые два-три дня увеличивается вдвое. «Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две», – уточнил он.

Быстрое распространение этого вида вируса подтверждают и российские специалисты. В других странах на «омикрон» приходится порядка 40% случаев, обратил внимание замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«Вы видите по тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне имею в виду в Великобритании уже до 40% случаев – это новый штамм «омикрон», поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», – сказал Логунов в эфире телеканала «Россия 24».

Новый штамм впервые обнаружили этой осенью в Ботсване и ЮАР. Ученые установили, что он содержит десятки мутаций. При этом, по данным опубликованного на сайте bioRxiv исследования, он способен проникать в организм не только человека, но и грызунов – переносчиков чумы.