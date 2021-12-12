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Заразнее, но менее опасен. В ВОЗ сравнили «омикрон» и «дельту»

ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем «дельта»

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Сергей Бобылев/ТАСС
Всемирная организация здравоохранения считает, что новая мутация коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, но является менее опасной по сравнению с вариантом «дельта». В то же время в ВОЗ указали, что этот вывод основан на ограниченных и предварительных данных. Официально в мире пока не зафиксировали ни одного летального случая из-за «омикрона». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» является менее опасным по сравнению с вариантом «дельта». К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА «Новости» в воскресенье, 12 декабря.

При этом в ВОЗ полагают, что «омикрон» может превзойти «дельту» по скорости распространения. Кроме того, новый вариант способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против COVID-19, свидетельствуют предварительные исследования.

Тем не менее, «омикрон» является не таким опасным, как «дельта», указали в организации.

Этот вывод ВОЗ основывает «на имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях».

По последним данным, «омикрон» выявили в 63 странах. Впервые эту мутацию обнаружили в ноябре в ЮАР.

Причинами появления нового штамма могут быть мутации у пациентов, имеющих хронические заболевания, либо эксперименты с препаратами от COVID-19, утверждается в публикации газеты Financial Times.

«Омикрон» в России

В нашей стране, по официальным данным, зарегистрированы два случая заражения этим штаммом – его выявили у людей, прибывших из ЮАР.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в обсерваторах находятся почти 180 россиян, вернувшихся из стран, считающихся опасными из-за «омикрона». 28 из них госпитализированы.

Официально в мире пока не зафиксировано ни одного летального случая из-за «омикрона».

Однако, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, достоверной информации о меньшей его опасности пока нет. Москва полностью запретила иностранцам въезд в Россию из девяти африканских стран, а также из Гонконга.

Как распространяется COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в нашей стране превысило в воскресенье 10 млн. Помимо РФ, таких государств еще четыре — США (49,9 млн), Индия (34,7 млн), Бразилия (22,2 млн) и Великобритания (10,8 млн).

За последние сутки в России умерли 1 132 заболевших, условная летальность увеличилась до 2,89%, следует из данных федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавируса к 12 декабря составил 0,96, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По состоянию на 11 декабря 2021 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 41,5%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

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