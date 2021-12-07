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Общество

«По лицам стрелять буду, а это больно». Что известно о неудавшемся стрелке из Москвы

В Москве задержали молодого человека, планировавшего теракт в школе

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
На территории одной из московских школ правоохранители задержали вооруженного молодого человека, который, как предполагается, готовил теракт. При себе у него был обнаружен пневматический пистолет и холодное оружие. СМИ узнали от знакомых задержанного, что того считали «ненормальным»: он угрожал учителям и младшеклассникам, употреблял и продавал наркотики, часто прогуливал школу. По некоторым данным, юноша называл себя экстремистом и дома подвергался насилию со стороны родителей.

Инцидент с задержанием 18-летнего москвича на территории одной из столичных школ, расположенной в Глинистом переулке, произошел 6 декабря.

Как стало известно СМИ, активность молодого человека в социальных сетях мониторили сотрудники департамента образования. Они выявили на его странице сообщение, в котором тот говорил о своих планах «устроить теракт» 7 декабря. Информация была передана правоохранителям.

«Его задержали прямо у входа в школу», — сообщили в экстренных службах ТАСС.

При себе у молодого человека обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Ведется доследственная проверка.

О личности несостоявшегося стрелка сообщают Telegram-каналы. Речь идет о бывшем ученике школы №1297 в Мещанском районе Арсении Кураеве. О своих намерениях он сообщил в комментарии в соцсети «ВКонтакте», после чего подтвердил планы в личной переписке с двумя десятиклассниками.

«Я в эту «двенашку» приду и из пневматики по лицам стрелять буду, а это больно», — писал он, в оригинале используя нецензурные выражения.

Кураев планировал отправиться в школу 7 декабря, однако затем решил сделать это на день раньше. Он перелез через забор образовательного учреждения и долго ходил вокруг здания. В это время его заметили охранники и нажали «тревожную» кнопку. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии в дальнейшем увезли Кураева в полицию, сейчас он в изоляторе временного содержания.

Один из учеников школы рассказал SHOT, что Кураева характеризовали как «странного» молодого человека, отличавшегося агрессивным поведением. По словам школьника, тот якобы занимался продажей наркотиков, был очень грубым в общении, девушкам скидывал «дикпики» (фотографии мужского полового органа), а мальчикам угрожал зажигалкой, чиркая ей у них перед лицами.

Непростой характер молодого человека подтверждает видео, на котором группа юношей заставляет его извиниться. Кураев признается в оскорблениях, угрозах избиения и изнасилования и «простреливания колен», а также за рассылку порнографических кадров девушкам.

«Повторится? Нет. Клянусь. Сердцем», — пообещал он тогда.

Daily Storm, ссылаясь на источник, который ранее учился вместе с Кураевым, сообщил, что молодой человек окончил школу в 2020 году, но после никуда не поступил из-за низких результатов ЕГЭ. Собеседник издания также рассказал, что во время учебы общался с Кураевым, но вскоре перестал — «потому что уголовщина налицо».

С его слов, Кураев воспитывался в семье, в которой проповедуют ислам, а отношения с родителями у него были напряженные из-за того, что отец применял к нему физическую силу, и тот иногда убегал из дома.

И политика, и религия его не интересовали, но при этом Кураев считал себя экстремистом. В несовершеннолетнем возрасте юноша попадал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку хвастался употреблением наркотиков и продавал запрещенные вещества младшеклассникам. В школе учителя много раз замечали его за распитием крепких спиртных напитков в туалете.

Кроме этого, Кураев якобы сознавался в готовности «легко убить человека» и угрожал ученикам младших классов — причем, если он кому-то и угрожал, то это были люди в силу возраста и физического развития слабее него.

«В школе его считали ненормальным, к нему не подходили из-за его токсичности», — утверждает источник.

Реноме «Газете.Ru» подтвердил школьный друг Кураева. В частности, напряженные отношения с учителями и проблемы в семье. Будучи пьяным, тот рассказывал о своем намерении «отомстить» преподавателям.

«Да, он был агрессивного характера, самоутверждался за счет младших и тех, кто слабее, чем он. Отношения с учителями были плохие, часто прогуливал, угрожал учителям, сбегал из школы, распивал алкоголь в туалетах. Он часто рассказывал про свой арсенал. Откуда у него оружие, я не знаю», — заявил собеседник.

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