СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело об истязании ребенка матерью

Против жительницы Казани, жестоко избившей свою полуторогодовалую дочь из-за конфликта с мужем, возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец сообщила, что бабушка пострадавшей уже обратилась в органы для оформления опекунства.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» (максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) после того, как в сети распространился ролик, на котором женщина издевается над малолетним ребенком — бьет ногами, швыряет об пол, называет «подопытным кроликом» и закрывает на балконе.

По версии следствия, события произошли 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы города Казань. Установлено, что на видео — 31-летняя местная жительница, которая в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет и жестоко избивает свою дочь 2020 года рождения, снимая это на камеру.

«В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников», — сообщает ведомство в релизе, опубликованном на сайте СУ СКР.

Расследование продолжается. Также органы региональной прокуратуры инициировали передачу в производство следственного управления из МВД по республике ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Подробности случившегося правоохранительные органы не уточняют, однако СМИ стали известны некоторые детали.

Как пишет Telegram-канал SHOT, семейный конфликт произошел на фоне того, что муж подозреваемой Александр хотел уйти из семьи из-за ее постоянных скандалов и пьянства. Чтобы отомстить супругу, женщина избила полуторогодовалого ребенка и отправила эти кадры ему. В дальнейшем мужчина переслал в мессенджере видео своей матери, бабушке пострадавшей.

Та, в свою очередь, обратилась в полицию и вместе с сотрудниками прибыла в квартиру. В больнице у ребенка засвидетельствовали многочисленные травмы: сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Источник также опубликовал переписку, предположительно, отца и бабушки пострадавшей девочки. В сообщениях мужчина признается, что «теперь только хуже сделал». В ответ на это бабушка ребенка выражает недоумение, почему он, видя происходящее, ничего не предпринял и не забрал ребенка.

«Правильно, что ты видео отправил. Надо это остановить, пока она ее (дочь. — «Газета.Ru») не изуродовала», — написала женщина в одном из сообщений.

Она пояснила, что невестка позднее прислала видео и ей. Подозреваемая, по ее словам, написала следующее: «Любуйтесь, что будет с ней. Это все из-за вашего сына». Отец ребенка в день обращения в полицию так и не явился, хотя ребенок находился в опасности, призналась мать супруга подозреваемой.

Как удалось узнать «Газете.Ru» от уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, бабушка ребенка уже обратилась к ней для оформления опекунства. При этом отец девочки родительских прав не лишен, то есть решение о том, с кем будет проживать несовершеннолетняя, будут принимать органы опеки.

«А эта женщина, которая такое допустила, не мать. Я вообще не представляю, что может быть оправданием для такого отношения», — сказала Волынец.

Кроме этого, РЕН ТВ бабушка пострадавшей рассказала, что ее сын до армии был «идеальным», но после знакомства с женой кардинально поменялся. Она заявила, что не понимает, почему он сейчас, после всего случившегося, заступается за супругу, а не пытается спасти ребенка и забрать его. О плохих отношениях в семье бабушка была в курсе, но не могла подозревать, что над ребенком издеваются.

Сейчас, как выяснилось, избиения дочери в семье ее сына носили системный характер. Как утверждает бабушка, мать грозилась выбросить ребенка с балкона, из-за чего прошлым летом девочка часто оставалась у нее. По этой причине в момент прибытия полиции дом пришлось окружить.

«Вся полиция была в шоке. Там такая тишина стояла... Все думали, что ребенка уже нет в живых. Когда мы попали в квартиру, то только радовались тому, что ребенок жив. Но, естественно, травмы очень серьезные. Я хочу наказать обидчика и решить вопрос до конца. Не хочу, чтобы ребенок попал ей в руки снова», — сказала она.