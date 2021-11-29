Биолог рассказала, в каком возрасте и при каких условиях можно зачать здорового ребенка

Во всем мире женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет: многим позднее появление детей помогает продлить молодость. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова рассказала «Газете.Ru», до какого возраста мужчины и женщины способны зачать здорового ребенка, какие генетические проблемы могут этому помешать, а также почему треть проблем с бесплодием связана с мужским здоровьем.

«За 10 лет до прекращения работы яичников падает фертильность»

— Совместное исследование новозеландских и шведских ученых показало, что поздние дети продлевают роженицам молодость. С биологической точки зрения, до какого возраста женщина может зачать успешно?

— Наши биологические возможности всегда находятся в конфликте с жизненными целями. С точки зрения биологии лучшее время для рождения детей — от 20 до 30 лет. В этот период и зачатие, и вынашивание ребенка проходят легче.

— Но девушки сейчас предпочитают получить образование, построить карьеру и пожить для себя. Какие риски несет откладывание беременности?

— В женском сообществе мало кто знает, что в погоне за карьерными достижениями можно не заметить преждевременный сбой работы яичников, из-за чего забеременеть станет гораздо сложнее.

Он встречается довольно часто и выражается в наступлении менопаузы до 40 лет – таких женщин 1%, что довольно много. Более того, у одной из тысячи женщин менопауза наступает до 30 лет. При этом средний возраст ее наступления – 50 лет.

— Часто ли случается так, что после 30 лет женщина не может забеременеть?

— Особенно тяжело забеременеть после 35 лет. В 22% случаев женщины оказываются совсем лишены этой возможности, а еще у 30% диагностируется «временное» бесплодие, которое можно преодолеть.

После 35 лет также повышается риск хромосомных расхождений, которые могут привести к рождению ребенка с тяжелым заболеванием. На женщин более старшего возраста приходится большее количество недоношенных детей с генетическими и внутриутробными проблемами и преэклампсией, чем на женщин помоложе.

— Как возраст будущей мамы связан с риском для плода?

— В среднем всего лишь у одной из 1250 женщин в возрасте 25 лет родится ребенок с синдромом Дауна. С возрастом этот риск увеличивается. В 35 лет такая история происходит у одной из 379 женщин, и далее, с возрастом, вероятность только растет.

К 45 годам репродуктивный потенциал у большинства женщин и вовсе заканчивается. У некоторых раньше, у некоторых позже. Основные факторы, сокращающих репродуктивные возможности — курение, проблемы с весом и стресс. Но это вовсе не значит, что после 30 лет рожать совсем не стоит. Как раз в этот период жизни в современных реалиях женщины и становятся мамами.

— Что делать, если менопауза наступила раньше срока?

— Если у женщины менопауза наступила рано, до 40 лет, это не значит, что ей повезло, потому что больше не надо предохраняться и страдать из-за критических дней. После менопаузы резко падает уровень эстрогенов, которые защищают от остеопороза и других заболеваний, а также ускоряются процессы старения.

— Получается, менопауза является рубежом, после которого женщину ждет только увядание?

— Из-за менопаузы, наступающей вовремя (например, в 50 лет), огорчаться не стоит. Именно она защищает нас от эстроген-зависимых раков, в том числе РМЖ и рака яичников.

Примерный возраст наступления менопаузы у женщины можно оценить по тому, когда это произошло у ее матери. Расчет поможет лучше спланировать беременность, ведь за 10 лет до прекращения работы яичников падает фертильность.

— Как сегодня можно оценить свои репродуктивные возможности?

— Врач может оценить работу яичников по анализу содержания в организме фолликулостимулирующего гормона, эстрогенов и так называемого антимюллерова гормона (АМГ), который укажет, сколько лет осталось до менопаузы.

Включение АМГ в программы скрининга важно, чтобы неожиданно не оказалось, что женщина построила карьеру, потратила на это весь активный период своей жизни, встретила любимого человека и, наконец, готова к рождению детей, а ее биологические возможности уже не позволяют этого сделать.

— Может ли женщина потерять активные яйцеклетки из-за негативных факторов – стресса, нездорового образа жизни?

— Запас яйцеклеток у женщины формируется еще на этапе ее собственного внутриутробного развития. Интересно, что у семимесячного плода-девочки 7 млн яйцеклеток, но еще до рождения 80% из них погибают. Потом в течение жизни кто-то теряет яйцеклетки быстрее, кто-то медленнее.

— Какие еще анализы нужно сдать, чтобы не упустить время для планирования беременности?

— Помимо анализа крови на гормоны, есть специальная процедура УЗИ для оценки резерва яичников, в котором рассчитывают количество фолликулов. Чем их меньше – тем меньше шансов на рождение ребенка. Если в планах по-прежнему нет беременности, то женщина может заморозить оставшиеся яйцеклетки на будущее.

В международных компаниях вроде Microsoft и Google даже существуют программы поддержки сотрудниц, выбирающих путь искусственного оплодотворения.

«Треть проблем бесплодия в парах связана с мужчинами»

— Традиционно разговоры о бесплодии связаны с женщинами. Часто ли мужчинам не хватает здоровья для зачатия ребенка?

— Вообще треть проблем бесплодия в парах связана с мужчинами. Норма концентрации сперматозоидов в эякуляте раньше была 60 млн, потом постепенно снизилась до 20 млн. А с 2010 года закрепилась на уровне 15 млн.

Бытуют теории, что это может быть связано с большим количеством веществ в еде, влияющих на выработку гормонов с точки зрения эндокринологии. И вообще с загрязнением среды различными химикатами. Плюс параллельно падает и такой показатель, как подвижность сперматозоидов.

Это часто происходит при низком уровне тестостерона, а также половых инфекциях вроде хламидии и гонореи, аденоме простаты, простатите и даже просто при редком сексе.

Важную роль играют и генетические нарушения пропорционально возрасту, более вероятные в клетках пожилых мужчин. Однако в отличие от женщин, на первое место выходят не крупные хромосомные перестройки (например, лишняя хромосома), а мутации и утраты небольших фрагментов важных генов, что приводит к аутосомно-доминантным генетическим заболеваниям.

— Есть ли ограничения по возрасту для мужчин, собирающихся стать отцами?

— Становиться отцом поздновато, когда мужчине на момент планирования семьи уже за 40 лет. Это такой рубеж, после которого постепенно растет риск новых генетических мутаций в организме.

Например, количество новых доминантных мутаций (когда для болезни достаточно всего одной мутации в гене) в пять раз выше у мужчин, которым за 45 лет, чем у 20-летних. Риск родить ребенка с синдромом Дауна в 4,5 раза выше, если отцу более 49 лет, и с аутизмом — в 5,7 раза у отцов, которым за 40.

— А если обоим будущим родителям на момент зачатия ребенка больше 40 лет?

— Тогда вероятность родить малыша с синдромом Дауна в разы выше, и зачастую это может стать поводом для инвазивной диагностики. Также выше риск родить малыша с ахондроплазией, нейрофиброматозом, синдромом Марфана, несовершенным остеогенезом и другими заболеваниями.

Как спланировать беременность вместе^^

— Можно ли спрогнозировать здоровье будущего ребенка? Какие технологии для этого применяются сегодня?

— Есть целый ряд генов, мутации или редкие варианты которых способствуют преждевременному прекращению функции яичников. В частности, здесь замешаны гены, которые отвечают за прохождение репарации в ДНК. Есть еще генетические тесты, выявляющие носительство моногенных заболеваний, что важно для будущего потомства, и содержащие информацию о рисках развития у человека многофакторных болезней, что важно для самого тестируемого.

— Тест надо сдать обоим родителям?

— Когда на генетический скрининг приходит пара, тест покажет, какие мутации есть в генах у папы, а какие – в генах у мамы. На основе этого можно выяснить, есть ли риск рождения ребенка с конкретной генетической проблемой, например, той, что уже наблюдалась в семье одного из родителей.

Если риски высокие, паре могут порекомендовать ЭКО и дополнительно пройти преимплантационное генетическое тестирование, чтобы родить здорового ребенка. В России генетические исследования особенно важны для представителей малочисленных народностей с четко выстроенной родовой структурой.

На Кипре даже есть специальная программа генетического тестирования молодоженов, поддерживаемая православной церковью. Связано это с тем, что у киприотов много мутаций в генах гемоглобинов и, соответственно, тяжелых форм анемии.

«После вакцинации показатели спермы у мужчин даже улучшились»^^^

— Были сообщения о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию мужчин. Есть ли основания для таких заявлений?

— Вопреки расхожему мнению, вакцины против коронавируса не влияют на репродукцию и не портят качество спермы. Это миф, который, в частности, был опровергнут в научной статье, опубликованной в июне 2021 года в журнале Jama.

В ней рассказывается об исследовании 45 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, которые сдали спермограмму до вакцинации и через 75 дней после второй прививки.

Мое внимание привлек тот факт, что после вакцинации показатели качества спермы у мужчин даже улучшились. Дело в том, что в исследовании приняли участие 8 мужчин с олигоспермией. После прививок у 7 из них показатели вошли в норму. Скорее всего, это произошло потому, что мужчины почувствовали гордость, что их взяли в такое важное испытание «самого сокровенного», и начали вести более здоровый образ жизни.

— Российские андрологи ранее отмечали, что если мужчина переболел коронавирусом, то качество спермы сильно снижается. Восстанавливается ли фертильность со временем?

— Если планируется позднее отцовство (после 50 лет), то рекомендуется заранее сдать сперму в банк, так как заболевание коронавирусом действительно может подпортить качество спермы, из-за чего зачать ребенка будет сложнее.

Фертильность восстанавливается, но отчасти. Те, у кого все было прекрасно — а потом из-за коронавируса ухудшилось — имеют все шансы постепенно снова войти в норму. Ну а если у мужчины и до коронавируса наблюдалась так называемая субфертильность — сперматозоиды есть, но их мало, при этом много неподвижных - перенесенный ковид вполне способен столкнуть их с обрыва и привести к диагнозу «функциональное бесплодие».

— Как ковид может повлиять на плод и беременность у женщин?

— Большую опасность для беременных представляет инфекция на третьем триместре. В частности, оказалось, что плацента подвергается нападению коронавируса. Тут женщины, которые не особо хорошо переносили беременность и до заболевания, подвергаются большей опасности.

В августе 2021 года ученые из Самарского государственного медицинского университета выяснили, что из 50 детей, рожденных матерями во время болезни коронавирусом, только 18% были абсолютно здоровыми.

Тот же факт отметили в августе 2021 года и румынские ученые: у матерей, перенесших COVID-19 во время беременности, дети чаще рождались раньше срока.

Научных исследований, которые бы отражали реальную статистику и влияние коронавируса на протекание беременности, не так уж много, но тренды прослеживаются неприятные.