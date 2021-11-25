Четверти одиннадцатиклассников сложно даются аргументы в итоговом сочинении

При подготовке к итоговому сочинению более четверти учеников выпускных классов сталкиваются с тем, что им сложно аргументировать свою позицию. Столько же переживают из-за ответственности, свалившейся на них, ведь эта работа служит допуском к ЕГЭ. Эксперты отрасли советуют потратить оставшиеся для подготовки дни на выбор направления, тренировки и упражнения на поиск причинно-следственных связей.

Социальный блок и два юбилея

Большинство учеников выпускных классов (82%) уже готовятся к итоговому сочинению, свидетельствуют данные опроса образовательной компании Maximum Education. Итоговое сочинение в этом году назначено на 1 декабря. На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы пять направлений: с ними будут связаны темы, которые ученикам объявят за 15 минут до начала работы.

С направлением сочинения уже определились больше половины (65%) опрошенных. Треть из них (32%) выбрала «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», почти столько же респондентов (31%) отдали предпочтение направлению «Преступление и наказание — вечная тема». Сочинение в рамках направления «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия» планируют писать 18% респондентов. Направление «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» выбирают 12% одиннадцатиклассников, «Кому на Руси жить хорошо» — вопрос гражданина» — 7%.

«В этом году комиссия выбрала не простые, но актуальные направления. Они связаны с блоком всех гуманитарных дисциплин: и литературы, и истории, и обществознания. Мы считаем, что они близки к кругу чтения ребят. Кроме, естественно, направления «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», где можно опираться и на киноискусство, и на музыкальные произведения, и так далее. Ну, и конечно, должны были присутствовать темы, связанные с юбилеями. В этом году у нас два больших юбилея – Николая Алексеевича Некрасова и Федора Михайловича Достоевского», — рассказала председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова.

Каждая школа получит пакет тем по всем пяти направлениям, уточнила она. И ученик может выбрать любую из них.

Согласно исследованию Maximum Education, лишь 12% школьников сочли направления для итогового сочинения сложными и непонятными.

Где аргументы?

Сочинение — это допуск к единому государственному экзамену, за него ставят «зачет» или «незачет», напомнила профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина. Оно может дать дополнительные бонусы при поступлении в вуз, но как правило, разница между абитуриентами составляет 1-2 балла, и решающей роли это не играет.

Итоговое сочинение оценивается, прежде всего, «как аргументирование, а не сочинительство», подчеркнула она. От школьника требуется аргументированная позиция, основанная на произведениях литературы.

«Здесь, конечно, нервозность может быть связана с тем, что ученик не освоил весь корпус текстов школьной программы. От тебя просят не просто порассуждать, а раскрыть тему, опираясь на художественный текст», — отметила профессор.

Кроме того, выпускники могут испытывать проблемы с последовательным изложением мыслей в письменном варианте, добавила Абанкина. В современной школе этому навыку уделяется мало времени, и зачастую даже те ребята, которые хорошо владеют ораторским мастерством и умеют убеждать собеседника, могут столкнуться с трудностями, если то же самое им придется изложить на бумаге.

«Сегодня многие работы по обществознанию или истории, например, где ребята могли бы демонстрировать навыки письма, помимо литературы и русского языка, конечно, превращены в проекты и презентации, которые защищают устно», — пояснила она.

По данным опроса, почти четверть (23%) школьников считают, что выражать свои мысли в тексте сложно. Еще чуть более четверти (28%) респондентов признались, что им тяжело подобрать аргументы из литературы, кинематографа.

«Аргументирование — сложная компетенция и, если в устной речи она развивается лучше, то в письменной она почти нигде не развивается. Это очень серьезный пробел в нашей системе образования. Задания по многим даже гуманитарным дисциплинам учат решать задачи, а вот поиск причинно-следственных связей страдает», — сказала Абанкина.

Среди сложностей подготовки к итоговому сочинению выпускники также назвали нехватку времени (10%) и повышенную ответственность (27%) из-за того, что работа служит допуском к ЕГЭ.

«Наша русичка постоянно говорит, что если не сдадим, то все — чуть ли не жизнь под забором ждет, и все в таком духе. Типа не допустят к ЕГЭ, потом в университет не поступишь», — рассказала Аня Г., одиннадцатиклассница из Москвы.

Преподаватель школьника Федора М. из Ростова тоже «давит на класс» и рисует подопечным безрадостные картины.

«Понятно, что все переживают. Вроде сочинение и формальность, а вдруг не сдашь? Я не думаю, что будет сложно, но наша учительница любит повторять, что «сразу станет видно, кто чем в школе занимался», — поделился он.

Учителя, действительно, часто пытаются запугать учеников, подтвердила Ирина Абанкина.

«Я очень сожалею, что у нас до сих пор не произошел переход к поддержке ученика, когда ему говорят: «это преодолимый барьер, мы подготовимся». Учителя переживают за выпускников, и эти стрессы вываливаются во фразы вроде: «ты десять лет штаны протирал», «если не сдашь, жизнь не сложится», и так далее», — посетовала она.

Причинно-следственные связи и косвенные цитаты

«С направлением лучше определиться заранее и подумать, на какие литературные источники можно опереться. К ним можно подобрать дополнительные источники: это может быть и документалистика, и мемуары, и художественные фильмы, и музыка, и театральное искусство, и живопись. Ну, и я бы на месте ребят потренировалась, подумала: нужен определенный план текста», — посоветовала Людмила Дудова.

Кроме того, она рекомендует выпускникам повторить правила русского языка – пять и более ошибок могут обернуться «незачетом».

«Стоит подумать над тем, чтобы подобрать цитаты из литературного произведения по выбранному направлению. Нужно оживить их в памяти, потому что ребята иногда неправильно используют их, а это уже ошибка. Поэтому я всегда рекомендую приводить цитату в косвенной речи», — добавила эксперт.

В своем сочинении ученик совершенно не обязан опираться на школьную программу, подчеркнула Дудова. Он может использовать любое произведение любого автора.

«Ребята довольно часто обращаются к произведениям, с которыми проверяющий может быть не знаком. Это не имеет значения: проверяющий находит этот текст, смотрит, оценивает, насколько правомерно он использован», — рассказала она.

В этом году председатель координационного совета «Ассоциации учителей литературы и русского языка» ожидает увидеть много сочинений, в которых будет упоминаться научная фантастика – это популярный у выпускников жанр.

Профессор Ирина Абанкина, в свою очередь, считает, что в оставшиеся до итогового сочинения дни стоит каждый день по полчаса уделять письму, чтобы натренировать навык изложения мыслей.

«Полезно также будет потренировать выявление причинно-следственных связей. Просто берите любую фразы и приводите аргумент. Не нужно выбирать что-то сложное. Достаточно простого «Я споткнулся, потому что…», и дальше уже объясняете, почему: встретил препятствие, меня толкнули. Анализируйте, какие аргументы более весомы», — сказала она.

Кроме того, добавила Абанкина, нужно перечитывать написанное на предмет ошибок, чтобы формировать навык редактирования.